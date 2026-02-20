Do Deewane Seher Mein Review: सोशल मीडियाच्या युगात अपूर्ण प्रेमकथा, सिद्धांत-मृणालची इम्परफेक्ट Love Story प्रेक्षकांच्या पसंतीस?

‘दो दीवाने सेहेर’ हा एक आधुनिक रोमँटिक ड्रामा आहे. यात शशांक आणि रोशनी या दोन व्यक्ती आहेत, जे त्यांच्या वैयक्तिक समस्या असूनही त्यांच्या नात्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतात. मुख्य कलाकार सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर त्यांच्या पात्रांना प्रामाणिकपणे साकारतात. चित्रपटाचे लेखन आणि संथ गती त्यांच्या भावनांना विकसित होण्यापासून रोखते. दिग्दर्शक रवी उदयवार चित्रपट वास्तववादी ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. पटकथा कधीकधी कंटाळवाणा आणि पुनरावृत्ती वाटते, ज्यामुळे संपूर्ण चित्रपटावर परिणाम होतो. आज चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट या साधेपणाचा उत्सव साजरा करण्याचा प्रयत्न करतो. सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर अभिनीत हा चित्रपट आजच्या इंस्टाग्राम-इंधन युगात ढोंग न करता नातेसंबंधांचे सत्य शोधतात.
या चित्रपटाची कथा दोन तरुणांभोवती फिरते, रोशनी श्रीवास्तव (मृणाल ठाकूर) आणि शशांक शर्मा (सिद्धांत चतुर्वेदी). ही एक सहस्रकाची प्रेमकथा आहे जी प्रेमाच्या भव्य स्वप्नांचे चित्रण करत नाही, तर आज प्रत्येक तरुण ज्या असुरक्षिततेचा सामना करतो त्याकडे लक्ष वेधते. शशांक एका यशस्वी कॉर्पोरेट कंपनीत काम करतो, परंतु त्याचे व्यक्तिमत्त्व खोलवर रुजलेले आहे. त्याला “श” आणि “स” सारखी अक्षरे उच्चारण्यात अडचण येते. ही एक किरकोळ समस्या वाटू शकते, परंतु स्पर्धात्मक कॉर्पोरेट जगात जिथे संवाद हेच सर्वस्व आहे, ही कमतरता त्याचा आत्मविश्वास कमी करते. दुसरीकडे, रोशनी एका प्रसिद्ध मीडिया एजन्सीमध्ये काम करते. ती आधुनिक, स्वतंत्र आहे, परंतु तिच्या दिसण्याबद्दल खोलवरच्या गुंतागुंतीने ग्रस्त आहे. ती स्वतःला जगापासून लपवण्याचा प्रयत्न करते, तिला भीती वाटते की लोक तिला तिच्या दोषांसह स्वीकारणार नाहीत.
दोघांचेही कुटुंब लग्न करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणत आहेत, पण शशांक आणि रोशनी लग्नाचा निर्णय पुढे ढकलत राहतात. त्यांना त्यांच्या जोडीदारापेक्षा स्वतःबद्दल जास्त भीती असते. जर त्यांना स्वतःला आवडत नसेल तर दुसरे कोणी त्यांच्यावर प्रेम करू शकेल का असा प्रश्न त्यांना पडतो. चित्रपटाचा मुख्य मुद्दा असा आहे की हे दोन अपूर्ण लोक एकमेकांना कसे भेटतात आणि हळूहळू त्यांना हे जाणवते की जेव्हा तुम्ही स्वतःला जसे आहात तसे स्वीकारता तेव्हाच खरा संबंध निर्माण होतो.
चित्रपटाचा सर्वात मजबूत मुद्दा म्हणजे त्यातील प्रमुख कलाकारांचा अभिनय. सिद्धांत चतुर्वेदी शशांकच्या भूमिकेत एक अद्वितीय परिपक्वता दाखवतो. तो शशांकच्या बोलण्याच्या अडथळ्याला व्यंगचित्र किंवा विनोद बनू देत नाही, उलट तो एक कमकुवतपणा म्हणून सादर करतो ज्याबद्दल प्रेक्षक सहानुभूती दाखवतात. त्याच्या देहबोलीतील संकोच आणि बोलण्यापूर्वीचा थोडासा विराम त्याच्या अभिनयाची खोली प्रकट करतो. सिद्धांतने हे सिद्ध केले आहे की तो केवळ अॅक्शन किंवा आक्रमक भूमिकाच नाही तर एका दडपलेल्या आणि संवेदनशील तरुणाची भूमिका देखील मोठ्या कौशल्याने करू शकतो.
मृणाल ठाकूरने पुन्हा एकदा तिच्या अभिनय कौशल्याची सिद्धता केली आहे. रोशनीच्या भूमिकेत, ती एका काम करणाऱ्या महिलेचा बाह्य आत्मविश्वास आणि अंतर्गत संघर्ष यातील सूक्ष्म फरक सुंदरपणे टिपते. मृणालची खासियत म्हणजे तिचे डोळे; मर्यादित संवादांसह अनेक तीव्र दृश्यांमध्ये, तिची नजर रोशनीच्या वेदना आणि असुरक्षिततेला उत्तम प्रकारे व्यक्त करते. सिद्धांत आणि मृणालची पडद्यावरची केमिस्ट्री अविश्वसनीयपणे नैसर्गिक वाटते. त्यांचा प्रेमसंबंध अचानक घडत नाही, तर तो एक हळूहळू उष्ण होणारा अनुभव आहे जिथे दोन अनोळखी लोक हळूहळू एकमेकांचे कम्फर्ट झोन बनतात.
