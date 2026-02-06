अखेर एल्विशने दिली प्रेमाची कबुली; जिया शंकरसोबत गुपचूप उरकला साखरपुडा? म्हणाला ‘मला माझा जोडीदार मिळाला…’

लक्षात ठेवा, एल्विश यादवने “लाफ्टर शेफ्स” मध्ये अनेक वेळा संकेत दिले होते की तो लवकरच लग्न करणार आहे आणि त्याच्या आयुष्यात कोणीतरी आहे. त्याने तिचे नाव उघड केले नाही, परंतु आता त्याने एक फोटो शेअर केला आहे. एल्विश यादव २८ वर्षांचा आहे आणि जिया त्याच्यापेक्षा दोन वर्षांनी मोठी आहे. त्याने त्याच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केलेल्या फोटोमध्ये, जियाने मोठ्या हिऱ्याची अंगठी घातलेली दिसत आहे. तिचा हात एल्विशने धरलेला दिसत आहे.
एल्विशच्या पोस्टमुळे चाहत्यांना आश्चर्य वाटले, पण त्यांनी आधीच या जोडप्याचे अभिनंदन करायला सुरुवात केली आहे. एल्विश किंवा जिया यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही, ज्यामुळे दोघांनी साखरपुडा केल्याच्या अफवांना आणखी बळकटी मिळाली आहे. परंतु, जिया शंकरने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर तोच फोटो शेअर केला आहे आणि एल्विशची पोस्ट पुन्हा शेअर केली आहे.
एल्विश यादवचे अफेअर्स, ज्यात जन्नत जुबैरसोबतचाही होता
एल्विश यादवच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाले तर, तो यापूर्वी अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरशी त्याचे नाव जोडले गेले आहे. त्याचे नाव मनीषा राणी, कीर्ती मेहरा, अंजली अरोरा, उर्वशी रौतेला आणि अलिकडेच जन्नत जुबैरशी जोडले गेले आहे. एल्विश यादवने जन्नत जुबैरसोबत एका म्युझिक व्हिडिओमध्येही काम केले होते, ज्यामध्ये त्यांच्या केमिस्ट्रीची प्रशंसा झाली होती. शिवाय, ते “लाफ्टर शेफ्स ३” मध्येही एकत्र काम करताना दिसले आणि तेव्हापासून त्यांचे नाते जोडले गेले आहे. आणि आता, जिया शंकरसोबतच्या त्याच्या एंगेजमेंटच्या फोटोमुळे आणखी चर्चा सुरू झाली आहे.
जिया शंकरने शेअर केला बॉयफ्रेंडसोबत फोटो
जिया शंकरबद्दल बोलायचे झाले तर, तिचे नाव ‘बिग बॉस ओटीटी २’ फेम अभिषेक मल्हानशी जोडले गेले होते. दोघेही एका म्युझिक व्हिडिओमध्ये एकत्र दिसले होते, परंतु त्यांनी एकमेकांना फक्त चांगले मित्र म्हणून वर्णन केले. यामुळे जिया शंकर आणि अभिषेक मल्हान यांना एकत्र पाहू इच्छिणाऱ्या चाहत्यांचे मन तुटले. जियाने अभिषेकसोबतच्या नात्यातील बातम्यांचे वृत्त फेटाळले होते. अलीकडेच, ती एका मिस्ट्री मॅनसोबत दिसली होती. तिने त्याच्यासोबतचा एक फोटो शेअर करत म्हटले होते की तिच्या आयुष्यात कोणीतरी आहे. तो माणूस एल्विश असू शकतो का? बरं, एल्विश यादव आणि जिया शंकर यांचा साखरपुडा झाला आहे की ते एकत्र एखाद्या प्रोजेक्टचे प्रमोशन करत आहेत हे लवकरच समोर येणार आहे.