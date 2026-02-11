“रजनीकांतसारखा प्रसाद देईन…” करण जोहरच्या ‘त्या’ कृतीमुळे भडकला गोविंदा? इशारा देत स्पष्टच म्हणाला…

एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना गोविंदा म्हणाला, “मी तुम्हाला सर्वात मोठी घटना सांगतो. कोणीतरी माझ्या नावाने चित्रपट बनवला. गोविंदा मेरा नाम… असे काहीतरी, मला माहित नाही. मला वाटते की ते करण जोहरचा चित्रपट होता. विषय अशी परिस्थिती होती जिथे एक जोडपे त्यांच्या प्रेयसीशी अडचणीत येतात आणि पती-पत्नीमध्ये भांडण होणार दिसते. मग पत्नी पतीवर संशय घेऊ लागतो आणि पती पत्नीवर टीका करू लागतो.”
गोविंदाने करण जोहरला दिला इशारा
गोविंदाने दिग्दर्शकाला इशारा दिला आणि म्हणाला, “म्हणूनच कधीकधी लोक प्रत्येकाच्या गोष्टी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात घुसवण्याचा प्रयत्न करतात. जर कधी हे माझ्या तावडीत सापडले… तर आदरणीय रजनीकांत यांच्या शैलीत मी त्यांना सर्वांसमोर इतका ‘प्रसाद’ देईन आणि तोही भर सभेत देईन…”, असंही गोविंदा म्हणाला. मुलाखतीत बोलताना गोविंदानं त्याच्या मनातली नाराजी स्पष्टपणे बोलून दाखवली.
गोविंदाची आर्थिक परिस्थिती अडचणीत?
एकीकडे वैवाहिक आयुष्यात उद्भवलेल्या मदभेदांबाबत बोललं जातंय, तर दुसरीकडे गोविंदा सध्या आर्थिक संकटात असल्याची चर्चा आहे. कधीकाळचा सुपरस्टार अभिनेता शाळा, महाविद्यालयांच्या कार्यक्रमांमध्ये जाऊन डान्स परफॉर्म करतोय, हे पाहून गोविंदाचे चाहते भलतेच चिंतेत अडकले आहेत. गोविंदाची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्याचं बोललं जातंय.
‘गोविंदा मेरा नाम’ चे बजेट
‘गोविंदा मेरा नाम’ हा चित्रपट २ तास ११ मिनिटांचा थ्रिलर-कॉमेडी आहे. तो थेट डिजिटल रिलीज झाला होता, म्हणून तुम्ही तो JioHotstar वर पाहू शकता. चित्रपटाची कथा अपारंपरिक आहे आणि म्हणूनच, IMDB वर त्याला ६.५ रेटिंग मिळाले आहे. हा चित्रपट शशांक खेतान यांनी दिग्दर्शित केला होता आणि तो ₹५५ कोटी बजेटमध्ये बनवला गेला आहे.