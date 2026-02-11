Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
"रजनीकांतसारखा प्रसाद देईन…" करण जोहरच्या 'त्या' कृतीमुळे भडकला गोविंदा? इशारा देत स्पष्टच म्हणाला…

एका मुलाखतीत गोविंदाने सुनीता आहुजाच्या पहिल्या चित्रपटापासून ते करण जोहरच्या "गोविंदा नाम मेरा" या चित्रपटापर्यंत सर्व गोष्टींचा खुलासा केला आहे. अभिनेत्याने करण जोहरवर निशाणा देखील साधला.

Updated On: Feb 11, 2026 | 11:03 AM
  • करण जोहरच्या ‘त्या’ कृतीमुळे भडकला गोविंदा?
  • गोविंदा करण जोहरला दिला इशारा
  • गोविंदाची आर्थिक परिस्थिती अडचणीत?
अभिनेता गोविंदा नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या बातमीमुळे चर्चेत असतो. अभिनेता कोणत्याच अफवांवर प्रतिक्रिया देत नाही. पण जेव्हा तो प्रतिक्रिया देतो तेव्हा तो समोरची व्यक्ती मित्र आहे की शत्रू हे पाहत नाही. अभिनेत्याकडे बरोबर आणि चूक यांच्यावर वाद निर्माण करण्याची क्षमता आहे. त्याच्या ताज्या मुलाखतीत त्याने करण जोहरला एका चर्चेत असलेल्या बातमीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. विकी कौशल आणि सारा अली खान स्टारर “गोविंदा मेरा नाम” या चित्रपटासाठी त्याने चित्रपट निर्मात्यावर राग व्यक्त केला आणि दावा केला की हा चित्रपट त्याच्यावर आधारित आहे.

एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना गोविंदा म्हणाला, “मी तुम्हाला सर्वात मोठी घटना सांगतो. कोणीतरी माझ्या नावाने चित्रपट बनवला. गोविंदा मेरा नाम… असे काहीतरी, मला माहित नाही. मला वाटते की ते करण जोहरचा चित्रपट होता. विषय अशी परिस्थिती होती जिथे एक जोडपे त्यांच्या प्रेयसीशी अडचणीत येतात आणि पती-पत्नीमध्ये भांडण होणार दिसते. मग पत्नी पतीवर संशय घेऊ लागतो आणि पती पत्नीवर टीका करू लागतो.”

व्हॅलेंटाईन डेसाठी खास ‘दो दीवाने शहर में’ मधील ‘वजह बेवजह’ गाणं रिलीज; मृणाल-सिद्धांतची दिसली केमिस्ट्री

गोविंदाने करण जोहरला दिला इशारा

गोविंदाने दिग्दर्शकाला इशारा दिला आणि म्हणाला, “म्हणूनच कधीकधी लोक प्रत्येकाच्या गोष्टी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात घुसवण्याचा प्रयत्न करतात. जर कधी हे माझ्या तावडीत सापडले… तर आदरणीय रजनीकांत यांच्या शैलीत मी त्यांना सर्वांसमोर इतका ‘प्रसाद’ देईन आणि तोही भर सभेत देईन…”, असंही गोविंदा म्हणाला. मुलाखतीत बोलताना गोविंदानं त्याच्या मनातली नाराजी स्पष्टपणे बोलून दाखवली.

 

गोविंदाची आर्थिक परिस्थिती अडचणीत?

एकीकडे वैवाहिक आयुष्यात उद्भवलेल्या मदभेदांबाबत बोललं जातंय, तर दुसरीकडे गोविंदा सध्या आर्थिक संकटात असल्याची चर्चा आहे. कधीकाळचा सुपरस्टार अभिनेता शाळा, महाविद्यालयांच्या कार्यक्रमांमध्ये जाऊन डान्स परफॉर्म करतोय, हे पाहून गोविंदाचे चाहते भलतेच चिंतेत अडकले आहेत. गोविंदाची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्याचं बोललं जातंय.

गुंतवणुकीच्या नावाखाली लाखो रुपयांची फसवणूक! अभिनेता श्रेयस तळपदेसोबत 12 जणांविरुद्ध FIR दाखल

‘गोविंदा मेरा नाम’ चे बजेट

‘गोविंदा मेरा नाम’ हा चित्रपट २ तास ११ मिनिटांचा थ्रिलर-कॉमेडी आहे. तो थेट डिजिटल रिलीज झाला होता, म्हणून तुम्ही तो JioHotstar वर पाहू शकता. चित्रपटाची कथा अपारंपरिक आहे आणि म्हणूनच, IMDB वर त्याला ६.५ रेटिंग मिळाले आहे. हा चित्रपट शशांक खेतान यांनी दिग्दर्शित केला होता आणि तो ₹५५ कोटी बजेटमध्ये बनवला गेला आहे.

Published On: Feb 11, 2026 | 11:03 AM

