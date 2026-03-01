Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘Fighter’मुळे ओळख मिळालेला Rishabh Sahni, आता ‘Nagabandham’मध्ये दमदार खलनायक म्हणून झळकणार!

2024 मधील यशस्वी ‘फाइटर’मध्ये ऋषभ यांनी धोकादायक अझहर अख्तरच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित केले. आता ‘नागबंधन’मध्ये दमदार खलनायक म्हणून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत.

Updated On: Mar 01, 2026 | 08:00 PM
भारतीय चित्रपटसृष्टीतील उदयोन्मुख अभिनेता ऋषभ साहनी स्वतःला सतत सिद्ध करत आहेत. ‘Fighter’ या चित्रपटातून मिळालेल्या प्रभावी ओळखी नंतर आता ते पॅन-इंडिया चित्रपट ‘Nagabandham’ मध्ये दमदार खलनायकाची भूमिका साकारत आहेत.

ऋषभ साहनी भारतीय चित्रपटसृष्टीतील उदयोन्मुख अभिनेता म्हणून स्वतःला सातत्याने सिद्ध करत आहेत. Fighter या चित्रपटातील प्रभावी ब्रेकआउटनंतर आता ते भव्य पॅन-इंडिया चित्रपट Nagabandham मध्ये शक्तिशाली प्रतिपक्षी अहमद शाह अब्दालीची भूमिका साकारत आहेत.
2024 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘Fighter’ चित्रपटात ऋषभ साहनी यांनी अझहर अख्तरच्या धोकादायक भूमिकेत प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित केले. त्यांच्या दमदार अभिनयामुळे ते चित्रपटातील सर्वात मोठे आकर्षण ठरले.

या भूमिकेसाठी ऋषभ साहनींनी मिठाई पूर्णपणे बंद करून, दिवसातून सहा ते सात वेळा जेवण घेत शरीरयष्टीत बदल केला. त्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावरच्या जखमा आणि लाल, भेदक डोळे अधिक प्रभावी झाले आणि त्यांनी एक कच्चा आणि तीव्र अभिनय साकारला.ऋषभची पडद्यावरील उपस्थिती इतकी प्रभावी होती की त्यांच्या बॉलिवूड पदार्पणाला विशेष महत्त्व मिळाले. उग्रता आणि सूक्ष्मता यांचा उत्तम समतोल साधणाऱ्या त्यांच्या अभिनयातून भविष्यातील यशाची झलक दिसून येते.

‘नागबंधन’मध्ये ऋषभ आपला अभिनय नव्या उंचीवर घेऊन जात आहेत. हा एक पौराणिक अ‍ॅक्शन महाकाव्यात्मक चित्रपट आहे. त्याचा अलीकडील प्रचारसाहित्य, विशेषतः त्यांचा उग्र फर्स्ट-लुक पोस्टर, प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण करत आहे. दिग्दर्शक Abhishek Nama यांनीही गुंतागुंतीच्या खलनायकाच्या भूमिकेसाठी ऋषभ यांनी केलेल्या सखोल रूपांतराचे कौतुक केले आहे.

ऋषभ साहनी यांनी ‘Fighter’पासून ‘Nagabandham’ पर्यंतच्या प्रवासात आपली बहुआयामी प्रतिभा आणि अटळ समर्पण सिद्ध केले आहे. शारीरिक बदल, प्रभावी पडद्यावरील उपस्थिती आणि दमदार अभिनयाच्या जोरावर ते खलनायकाच्या भूमिकांमध्ये मजबूत स्थान निर्माण करत आहेत. चित्रपटसृष्टीतील चर्चांनुसार, ऋषभ उदयोन्मुख, ऊर्जावान आणि लक्ष ठेवण्यासारखे अभिनेता म्हणून समोर येत आहेत.

अभिषेक नामा दिग्दर्शित ‘Nagabandham’ हा चित्रपट तेलुगू, हिंदी, तमिळ, कन्नड आणि मल्याळम भाषांमध्ये पॅन-इंडिया स्तरावर प्रदर्शित होणार आहे. 2026 च्या उन्हाळ्यात होणाऱ्या प्रदर्शना आधीच त्याच्या फर्स्ट-लुक प्रचारामुळे उत्साह निर्माण झाला आहे. दिग्दर्शकांच्या मते, या गुंतागुंतीच्या योद्ध्याच्या भूमिकेत ऋषभ यांनी ऐतिहासिक भय आणि सामर्थ्य जिवंत केले आहे.

Mar 01, 2026

