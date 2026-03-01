एकता कपूरच्या मोठ्या प्रोजेक्टमधून अभिनयविश्वात पाऊल ठेवणार Tanya Mittal; लग्नाच्या चर्चेबद्दलही सोडले मौन

बॉलीवूडचा प्रसिद्ध स्टार सलमान खान यांच्या ‘बिग बॉस 19’ या शोमधील लोकप्रिय स्पर्धक तान्या मित्तल सतत चर्चेत असते. कधी तिचा एखादा व्हिडिओ व्हायरल होतो, तर कधी तिचे फोटो सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालताना दिसत असतात. अलीकडेच तिच्या लग्नाबाबतही काही बातम्या समोर आल्या होत्या, आता याच अफाव्यांवर अभिनेत्रीने मौन सोडले आहे. या सगळ्या चर्चांच्या दरम्यान तान्याबाबत आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. तान्या मित्तल आता अभिनय क्षेत्रात दमदार एन्ट्री करण्यास सज्ज झाली असून, लग्नाच्या चर्चांवरही तिने आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करणार तान्या मित्तल
तान्या मित्तल पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यामागचं कारण म्हणजे तिने अलीकडेच सोशल मीडियावर शेअर केलेला एक व्हिडिओमध्ये ती टीव्ही निर्माता एकता कपूर यांच्यासोबत दिसली. या व्हिडिओमध्ये तान्या एकता कपूर यांची भेट घेताना दिसत आहे आणि याच वेळी तिने एक मोठी घोषणा देखील केली आहे. तान्याने सांगितले की ती आता अभिनय क्षेत्रात लवकरच पदार्पण करत आहे. या निर्णयाला एकता कपूर यांनीही संमती दर्शवली आहे.
हा व्हिडिओ शेअर करताना तान्याने कॅप्शनमध्ये लिहिले, “स्वप्नं खरंच पूर्ण होतात, आज तुम्ही ते सिद्ध केलं. तुम्हाला भेटल्यानंतर मला खात्री पटली की देव काही लोकांवर विशेष कृपा करतो आणि ते लोक वेगळ्याच शैलीत चमकतात. तुम्ही फक्त एक नाव नाही, तर एक भावना आहात. तुम्ही तयार केलेली दुनिया केवळ शो आणि पात्रांपुरती मर्यादित नाही, तर ती त्या प्रत्येकाच्या हृदयात वसते ज्यांनी तुमच्या कथांमध्ये स्वतःची कहाणी पाहिली आहे. एकता कपूर या केवळ इंडस्ट्रीच्या क्वीन नाहीत, तर स्वप्नांना वास्तवात उतरवणारी एक शक्ती आहेत. आज मी खूप आनंदी आहे. इतकी की आनंद शब्दांत व्यक्त करणं कठीण आहे. मनापासून प्रार्थना करते की तुम्ही नेहमी अशाच झळकत राहा आणि आमच्यासारख्या स्वप्न पाहणाऱ्यांना प्रेरणा देत राहा.”
लग्नाबाबत तान्याचं स्पष्ट उत्तर
या व्हिडिओसोबतच तान्या मित्तलने तिच्या लग्नाच्या चर्चांवरही प्रतिक्रिया दिली. पापाराझींनी तिला विचारले, “तुम्ही लग्न करणार आहात का?” यावर तान्याने हसत उत्तर दिले, “तुम्ही मुलगा शोधून दिलात तर मी नक्की लग्न करेन. आधी एखादा-दोन चित्रपट तरी करू दे ना! नाहीतर माझ्या लग्नाला कोणी येणारच नाही.” असे म्हणताना ती दिसली आहे.