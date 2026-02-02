रोहित शेट्टीच्या पुढील चित्रपटासाठी सतर्कता, ‘गोलमाल 5’च्या सेटवर कडक बंदोबस्त तैनात

प्रसिद्ध बॉलीवूड चित्रपट निर्माते रोहित शेट्टी यांच्या जुहू येथील घराबाहेर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेने चित्रपटसृष्टीत चिंता निर्माण झाली आहे. या हल्ल्यामुळे, मुंबई पोलिस आणि त्यांचे प्रॉडक्शन हाऊस रोहित शेट्टीच्या सुरक्षेबाबत कोणताही धोका पत्करण्याचा निर्धार करत आहेत. रोहितच्या आगामी “गोलमाल ५” चित्रपटाचे शूटिंग लवकरच कडक सुरक्षेत सुरू होणार आहे. शूटिंगदरम्यान सुरक्षेसाठी सुमारे ६९ सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्याचे नियोजन आहे. सुरक्षा व्यवस्था दोन पातळ्यांवर विभागण्यात आली आहे.
“गोलमाल ५” या आगामी चित्रपटाचा शूटिंग सेट पूर्णपणे “प्रवेश-नियंत्रित झोन” मध्ये असेल. कनिष्ठ कलाकार, विक्रेते आणि रोजंदारी कामगारांसह सर्व क्रू सदस्यांसाठी पूर्व-नोंदणी आणि ओळखपत्र पडताळणी अनिवार्य आहे. परवानगीशिवाय “स्पॉट एंट्री” करण्यास मनाई असेल आणि वाहनांच्या हालचालींवर काटेकोरपणे लक्ष ठेवले जाईल.
चित्रपटाच्या क्रिएटिव्ह टीममधील एका सदस्याने खुलासा केला की गोलमाल ५ चे शूटिंग सुरुवातीला १५ फेब्रुवारीनंतर मुंबईत सुरू होणार होते. तारखा तशाच राहतील की नाही हे रोहित शेट्टीच्या निर्णयावर आणि कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल. सूत्रांनी सांगितले की सध्या विलंबाबद्दल कोणतीही औपचारिक माहिती देण्यात आलेली नाही आणि तयारी काळजीपूर्वक सुरू आहे.
जर शूटिंग नियोजनानुसार झाले तर मोठी सुरक्षा व्यवस्था असेल. सेटवर सुमारे ६० सुरक्षा कर्मचारी तैनात केले जातील, जे दोन-स्तरीय प्रणालीमध्ये काम करतील: एका स्तरावर स्थानिक पोलिस आणि दुसऱ्या स्तरावर शेट्टीची वैयक्तिक सुरक्षा टीम. एका आतल्या व्यक्तीने सांगितले की शेट्टी कडक प्रवेश-नियंत्रण क्षेत्रात काम करतील, त्याच्या जवळ मर्यादित संख्येने लोक राहू शकतील. सेटवर प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकाला, ज्युनियर कलाकारांपासून ते विक्रेत्यांपर्यंत आणि दैनंदिन क्रूपर्यंत, पूर्व-नोंदणी आणि वैध ओळखपत्र पडताळणी करावी लागेल. घटनास्थळी प्रवेश करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. वाहनांच्या हालचालीवरही बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल, सर्व उपकरणे ट्रक आणि व्हॅनिटी व्हॅनना आगाऊ लॉग इन करणे आणि प्रवेश बिंदू साफ करणे आवश्यक आहे.
