इंडियन आयडल सीझन 3 चा विजेता Prashant Tamang याचं निधन; वयाच्या 43व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप, मृत्यूचे कारण काय?

मनोरंजन विश्वातून एक दु:खद बातमी समोर येत आहे. इंडियन आयडल 3″ या रिअॅलिटी शोचा विजेता, गायक आणि अभिनेता प्रशांत तमांग याचे निधन झाले आहे. चित्रपट निर्माते राजेश घटानी यांनी तमांग याच्या निधनाची माहिती दिली आहे. या बातमीने चाहते धक्कादायक आणि व्यथित झाले आहेत. चाहते प्रशांत तमांग याच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी प्रार्थना करत आहेत.
चित्रपट निर्माते राजेश घटानी यांच्या मते, तमांग याचे आज नवी दिल्ली येथील त्याच्या निवासस्थानी निधन झाले. गायक महेश सेवा यांनी सांगितले की तमांग याचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. मात्र वृत्तानुसार, त्याच्या मृत्यूचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही, परंतु प्राथमिक अहवालात असे म्हटले आहे की गायकाला हृदयविकाराचा झटका आला होता, जरी अधिकृत वैद्यकीय पुष्टीची प्रतीक्षा आहे.
प्रशांत तमांगचा प्रवास
प्रशांत तमांग एकेकाळी कोलकाता पोलिसात कॉन्स्टेबल म्हणून काम करत होता. या काळात तो पोलिस ऑर्केस्ट्राचे सदस्य होता आणि पोलिस कार्यक्रमांमध्ये सादरीकरण करत होता. त्याची प्रतिभा पाहून, त्याच्या अनेक वरिष्ठांनी त्याला इंडियन आयडॉलमध्ये येण्याचा सल्ला दिला, इंडियन आयडॉलसाठी ऑडिशन दिल्यानंतर, त्याची निवड झालीच नाही तर ते सीझन ३ चे विजेतेही ठरले.
प्रशांतने अलीकडेच “पाताल लोक” च्या दुसऱ्या सीझनसाठी प्रसिद्धी मिळवली, जिथे त्याला डॅनियल लेचोच्या दमदार अभिनयासाठी कौतुकास्पद वागणूक मिळाली. इंडियन आयडल जिंकल्यानंतर, त्याने हिंदी आणि नेपाळी गाण्यांचा एक संगीत अल्बम रिलीज केला. त्याने हिंदी आणि नेपाळी चित्रपटांमध्ये गायक आणि अभिनेता म्हणूनही काम केले आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २००७ मध्ये भारतीय रिअॅलिटी टीव्ही शो इंडियन आयडॉलचा तिसरा सीझन जिंकल्यानंतर गायक प्रशांत तमांग याला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली.
