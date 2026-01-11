Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

इंडियन आयडल सीझन 3 चा विजेता Prashant Tamang याचं निधन; वयाच्या 43व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप, मृत्यूचे कारण काय?

Prashant Tamang Passes Away : इंडियन आयडल 3" या रिअॅलिटी शोचा विजेता, गायक आणि अभिनेता प्रशांत तमांग याने वयाच्या 43 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला आहे

Updated On: Jan 11, 2026 | 02:18 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

मनोरंजन विश्वातून एक दु:खद बातमी समोर येत आहे. इंडियन आयडल 3″ या रिअॅलिटी शोचा विजेता, गायक आणि अभिनेता प्रशांत तमांग याचे निधन झाले आहे. चित्रपट निर्माते राजेश घटानी यांनी तमांग याच्या निधनाची माहिती दिली आहे. या बातमीने चाहते धक्कादायक आणि व्यथित झाले आहेत. चाहते प्रशांत तमांग याच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी प्रार्थना करत आहेत.

चित्रपट निर्माते राजेश घटानी यांच्या मते, तमांग याचे आज नवी दिल्ली येथील त्याच्या निवासस्थानी निधन झाले. गायक महेश सेवा यांनी सांगितले की तमांग याचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. मात्र वृत्तानुसार, त्याच्या मृत्यूचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही, परंतु प्राथमिक अहवालात असे म्हटले आहे की गायकाला हृदयविकाराचा झटका आला होता, जरी अधिकृत वैद्यकीय पुष्टीची प्रतीक्षा आहे.

प्रशांत तमांगचा प्रवास

प्रशांत तमांग एकेकाळी कोलकाता पोलिसात कॉन्स्टेबल म्हणून काम करत होता. या काळात तो पोलिस ऑर्केस्ट्राचे सदस्य होता आणि पोलिस कार्यक्रमांमध्ये सादरीकरण करत होता. त्याची प्रतिभा पाहून, त्याच्या अनेक वरिष्ठांनी त्याला इंडियन आयडॉलमध्ये येण्याचा सल्ला दिला, इंडियन आयडॉलसाठी ऑडिशन दिल्यानंतर, त्याची निवड झालीच नाही तर ते सीझन ३ चे विजेतेही ठरले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by BollywoodLife (@ibollywoodlife)

बाईsss आता एवढचं बाकी होता! नग्न अवस्थेत झाडावर चढला ‘हा’ प्रसिद्ध अभिनेता, नेटकऱ्यांनी केले ट्रोल; पाहा Video

प्रशांतने अलीकडेच “पाताल लोक” च्या दुसऱ्या सीझनसाठी प्रसिद्धी मिळवली, जिथे त्याला डॅनियल लेचोच्या दमदार अभिनयासाठी कौतुकास्पद वागणूक मिळाली. इंडियन आयडल जिंकल्यानंतर, त्याने हिंदी आणि नेपाळी गाण्यांचा एक संगीत अल्बम रिलीज केला. त्याने हिंदी आणि नेपाळी चित्रपटांमध्ये गायक आणि अभिनेता म्हणूनही काम केले आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २००७ मध्ये भारतीय रिअॅलिटी टीव्ही शो इंडियन आयडॉलचा तिसरा सीझन जिंकल्यानंतर गायक प्रशांत तमांग याला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली.

अखेर एकमेकांचे झाले नुपूर आणि स्टेबिन, अडकले लग्नबंधनात; बहिणीला वधूच्या रूपात पाहून क्रिती भावुक, पाहा Video

Web Title: Indian idol season 3 winner prashant tamang dies at 43

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 02:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘माझ्या कुटुंबाला आणि नवऱ्याला यात ओढू नका’, स्पष्टीकरण देत नेहा कक्कर मीडियावर भडकली; म्हणाली ‘मला राग फक्त..’
1

‘माझ्या कुटुंबाला आणि नवऱ्याला यात ओढू नका’, स्पष्टीकरण देत नेहा कक्कर मीडियावर भडकली; म्हणाली ‘मला राग फक्त..’

‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?
2

‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?

शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा
3

शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

Raj Purohit Death: भाजपचे ज्येष्ठ नेते राज पुरोहित यांचे निधन; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वाहिली श्रद्धांजली
4

Raj Purohit Death: भाजपचे ज्येष्ठ नेते राज पुरोहित यांचे निधन; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वाहिली श्रद्धांजली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM