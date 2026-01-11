अखेर एकमेकांचे झाले नुपूर आणि स्टेबिन, अडकले लग्नबंधनात; बहिणीला वधूच्या रूपात पाहून क्रिती भावुक, पाहा Video

उदयपूरमध्ये बॉलीवूड अभिनेत्री क्रिती सेननची बहीण नुपूर सेननचा विवाह सोहळा संपन्न झाला आहे. लग्नापूर्वी संगीत आणि हळदीचे समारंभही झाले होते. लग्नाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. शनिवारी रात्री आणखी काही व्हिडिओ व्हायरल झाले ज्यामध्ये नुपूर ख्रिश्चन वधूच्या लग्नाच्या पोशाखात दिसली. व्हिडिओ पाहून असे दिसते की नुपूर आणि स्टेबिन बेन यांनी ख्रिश्चन रितीरिवाजांनुसार लग्न केले आहे. तसे, त्यांच्या लग्नाचा आणखी एक कार्यक्रम आज, म्हणजे ११ तारखेला होणार आहे.
बहिणीला वधूच्या रूपात पाहून क्रिती सेनन भावूक होताना दिसली आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये क्रिती सेननची बहीण नुपूर पांढऱ्या लग्नाचा गाऊन परिधान केलेली दिसत आहे. तिने स्टेबिन बेनसोबत केक कापला आणि दोघेही आनंदात दिसले. यावेळी क्रिती खूप भावुक दिसत होती. क्रितीसह कुटुंब आणि मित्र स्टेबिन आणि नुपूरचे कौतुक करताना दिसले.
क्रिती सॅनन तिच्या बहिणीसाठी ब्राइड मेड बनली
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, क्रिती सेनन तिच्या बहिणीसाठी ब्राइड मेड बनली. ख्रिश्चन लग्नाच्या रीतिरिवाजांमध्ये, ब्राइड मेड म्हणजे अशी महिला जी प्रत्येक कामात वधूला साथ देते. क्रिती नुपूरसाठी ब्राइड मेड बनून तिच्या बहिणीच्या जबाबदाऱ्याही पूर्ण केल्या. नुपूरच्या लग्नात क्रिती सेननचा लूकही खूपच सुंदर दिसत होता.
क्रिती सेननप्रमाणेच नुपूर सेननही बॉलीवूडचा एक भाग
नुपूर सेननने २०१९ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या अक्षय कुमारसोबत “फिलहाल” या संगीत अल्बममध्ये काम केले होते. नंतर ती “फिलहाल २” मध्ये दिसली. अक्षय कुमारसोबतच्या तिच्या संगीत अल्बमनंतर नुपूर सेननला लोकप्रियता मिळाली. परंतु, तिला हिंदी चित्रपटांमध्ये संधी मिळाली नाही. परिणामी, ती वेब सिरीज आणि दक्षिण भारतीय चित्रपटांकडे वळली. २०२३ मध्ये, नुपूर “पॉप कौन” या वेब सिरीजमध्ये दिसली. तिने रवी तेजाच्या दक्षिण भारतीय चित्रपट “टायगर नागेश्वर राव” मध्ये नायिका म्हणूनही काम केले. ती लवकरच नवाजुद्दीन सिद्दीकीसोबत “नूरानी चेहरा” या चित्रपटात दिसणार आहे. अभिनयाव्यतिरिक्त, नुपूर एक व्यावसायिक महिला देखील आहे. तिने तिच्या आईसोबत एक फॅशन ब्रँड देखील सुरू केला आहे.