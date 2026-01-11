Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

अखेर एकमेकांचे झाले नुपूर आणि स्टेबिन, अडकले लग्नबंधनात; बहिणीला वधूच्या रूपात पाहून क्रिती भावुक, पाहा Video

क्रिती सेननची बहीण नुपूर गायक स्टेबिन बेनसोबत लग्न बंधनात अडकली आहे. पण त्याआधी त्यांच्या ख्रिश्चन पद्धतीने झालेल्या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

Updated On: Jan 11, 2026 | 08:42 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • अखेर एकमेकांचे झाले नुपूर आणि स्टेबिन
  • नुपूर आणि स्टेबिन अडकले लग्नबंधनात
  • बहिणीला वधूच्या रूपात पाहून क्रिती भावुक
 

उदयपूरमध्ये बॉलीवूड अभिनेत्री क्रिती सेननची बहीण नुपूर सेननचा विवाह सोहळा संपन्न झाला आहे. लग्नापूर्वी संगीत आणि हळदीचे समारंभही झाले होते. लग्नाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. शनिवारी रात्री आणखी काही व्हिडिओ व्हायरल झाले ज्यामध्ये नुपूर ख्रिश्चन वधूच्या लग्नाच्या पोशाखात दिसली. व्हिडिओ पाहून असे दिसते की नुपूर आणि स्टेबिन बेन यांनी ख्रिश्चन रितीरिवाजांनुसार लग्न केले आहे. तसे, त्यांच्या लग्नाचा आणखी एक कार्यक्रम आज, म्हणजे ११ तारखेला होणार आहे.

घटस्फोटाच्या जखमाही अजून ताज्या मात्र माही विज प्रेमात? ‘I Love You’ म्हणत वाढदिवसाच्या दिल्या शुभेच्छा

बहिणीला वधूच्या रूपात पाहून क्रिती सेनन भावूक होताना दिसली आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये क्रिती सेननची बहीण नुपूर पांढऱ्या लग्नाचा गाऊन परिधान केलेली दिसत आहे. तिने स्टेबिन बेनसोबत केक कापला आणि दोघेही आनंदात दिसले. यावेळी क्रिती खूप भावुक दिसत होती. क्रितीसह कुटुंब आणि मित्र स्टेबिन आणि नुपूरचे कौतुक करताना दिसले.

 

क्रिती सॅनन तिच्या बहिणीसाठी ब्राइड मेड बनली

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, क्रिती सेनन तिच्या बहिणीसाठी ब्राइड मेड बनली. ख्रिश्चन लग्नाच्या रीतिरिवाजांमध्ये, ब्राइड मेड म्हणजे अशी महिला जी प्रत्येक कामात वधूला साथ देते. क्रिती नुपूरसाठी ब्राइड मेड बनून तिच्या बहिणीच्या जबाबदाऱ्याही पूर्ण केल्या. नुपूरच्या लग्नात क्रिती सेननचा लूकही खूपच सुंदर दिसत होता.

Mardaani 3 Release Date: हातात बंदूक आणि निर्भिड चेहरा घेऊन पुन्हा येणार शिवानी शिवाजी रॉय, ‘मर्दानी ३’चा पहिला लूक रिलीज

क्रिती सेननप्रमाणेच नुपूर सेननही बॉलीवूडचा एक भाग

नुपूर सेननने २०१९ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या अक्षय कुमारसोबत “फिलहाल” या संगीत अल्बममध्ये काम केले होते. नंतर ती “फिलहाल २” मध्ये दिसली. अक्षय कुमारसोबतच्या तिच्या संगीत अल्बमनंतर नुपूर सेननला लोकप्रियता मिळाली. परंतु, तिला हिंदी चित्रपटांमध्ये संधी मिळाली नाही. परिणामी, ती वेब सिरीज आणि दक्षिण भारतीय चित्रपटांकडे वळली. २०२३ मध्ये, नुपूर “पॉप कौन” या वेब सिरीजमध्ये दिसली. तिने रवी तेजाच्या दक्षिण भारतीय चित्रपट “टायगर नागेश्वर राव” मध्ये नायिका म्हणूनही काम केले. ती लवकरच नवाजुद्दीन सिद्दीकीसोबत “नूरानी चेहरा” या चित्रपटात दिसणार आहे. अभिनयाव्यतिरिक्त, नुपूर एक व्यावसायिक महिला देखील आहे. तिने तिच्या आईसोबत एक फॅशन ब्रँड देखील सुरू केला आहे.

Web Title: Kriti sanon sister nupur and singer stebin ben christian marriage ceremony video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 08:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य
1

भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य

छोट्या पडद्यावर ‘Bigg Boss Marathi 6’चा डंका! रितेश भाऊंच्या ‘लयभारी’ स्वॅगने बहरला ग्रँड प्रीमियर
2

छोट्या पडद्यावर ‘Bigg Boss Marathi 6’चा डंका! रितेश भाऊंच्या ‘लयभारी’ स्वॅगने बहरला ग्रँड प्रीमियर

IMDb च्या लिस्ट मध्ये अमृता खानविलकरने मिळवले अव्वल स्थान; बॉलीवूडच्या कलाकारांना टाकले मागे
3

IMDb च्या लिस्ट मध्ये अमृता खानविलकरने मिळवले अव्वल स्थान; बॉलीवूडच्या कलाकारांना टाकले मागे

O Romeo च्या ट्रेलर लाँच दरम्यान भडकले नाना पाटेकर, अर्ध्यातूनचं सोडला कार्यक्रम; Video Viral
4

O Romeo च्या ट्रेलर लाँच दरम्यान भडकले नाना पाटेकर, अर्ध्यातूनचं सोडला कार्यक्रम; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM