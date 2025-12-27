Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘Stranger Things 5 Volume 2’ मध्ये काजोलने केला कॅमिओ ? सोशल मीडिया व्हायरल क्लिपचा सत्य उलगडलं

नेटफ्लिक्सवर "स्ट्रेंजर थिंग्ज ५ पार्ट २" च्या नवीनतम भागांमधील क्लिप्स शेअर करून काजोलने कॅमिओ केल्याचा दावा वापरकर्ते करत आहेत.

Updated On: Dec 27, 2025 | 07:22 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

“स्ट्रेंजर थिंग्ज” या लोकप्रिय वेब सिरीजच्या सीझन ५ चा भाग २ प्रदर्शित झाला आहे. २६ डिसेंबर रोजी तीन नवीन भागांचे प्रीमियर झाले, ज्यांना मिश्रित प्रतिसाद मिळाला. काजोलचा वेक्नाशी झुंजतानाचा एक व्हिडिओ देखील ऑनलाइन व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आहे. यामागील सत्य जाणून घेऊया.

खरं तर, अलिकडेच, “अवतार ३” चित्रपटात गोविंदाचा कॅमिओ असल्याचे अनेक दावे करण्यात आले होते. त्याचे काही एआय-जनरेटेड व्हिडिओ आणि फोटो अज्ञात हँडलवरून शेअर केले जात होते. आणि काजोलसोबतही असेच केले गेले आहे. नेटफ्लिक्सवर “स्ट्रेंजर थिंग्ज ५ पार्ट २” च्या नवीनतम भागांमधील क्लिप्स शेअर करून काजोलने कॅमिओ केल्याचा दावा वापरकर्ते करत आहेत.

या अभिनेत्रीचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यामध्ये ती हॉकिन्सला वेकना येथून वाचवताना दिसत आहे. दोघांमध्ये जोरदार युद्ध सुरू आहे. ॉ हे खरे नाही. सोशल मीडियावर फिरत असलेला व्हिडिओ काजोलच्या “मॉं” चित्रपटातील आहे. व्हायरल झालेल्या क्लिपमध्ये, काजोल एका राक्षसाशी लढत आहे जो कालीचा अवतार वेकनाशी आश्चर्यकारकपणे साम्य असलेला आहे.

 

एका वापरकर्त्याने लिहिले, “मी स्ट्रेंजर थिंग्ज व्हॉल्यूम २ मधील हा सीन नुकताच पाहिला – काजोल जीने अपेक्षेपेक्षा चांगला अभिनय केला.” दुसऱ्याने लिहिले, “मी स्ट्रेंजर थिंग्ज व्हॉल्यूम २ चा एपिसोड ७ नुकताच पाहिला, काजोलने मला आश्चर्यचकित केले.” मनोरंजक म्हणजे, काजोलचा व्हायरल व्हिडिओ गोविंदाच्या एआय-जनरेटेड मीम्सच्या काही दिवसांनंतर आला आहे.

Web Title: Kajol cameo in stranger things 5 volume 2 heres the truth behind the viral clip

Published On: Dec 27, 2025 | 07:22 PM

