Farzi Season 2 ला हिरवा कंदील;विजय सेतुपती–शाहिद कपूरची जोडी पुन्हा करणार खळबळ, यावेळी खेळ आणखी मोठा

सुपरहिट वेब सिरीज फर्जीचा दुसरा सीझन लवकरच अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होणार आहे. याची अधिकृतपणे पुष्टी झाली आहे, ज्यामुळे चाहत्यांना खूप आनंद झाला आहे. पहिला सीझन १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रदर्शित झाला आणि तो प्रचंड यशस्वी झाला. आता, मालिकेच्या तीन वर्षांनंतर, निर्मात्यांनी फर्जी सीझन २ ची घोषणा केली आहे. शाहिद कपूर आणि विजय सेतुपती पुन्हा एकदा पडद्यावर खळबळ उडवणार आहेत.
या वेब सिरीजचे दिग्दर्शक राज आणि डीके (राज निदिमोरू आणि कृष्णा डीके) यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्टर शेअर केलं आहे, ज्यामध्ये “राउंड २” सुरू असल्याचे जाहीर केले आहे. यावरून असे दिसून येते की या मालिकेचे प्रोडक्शन आधीच सुरू झाले आहे. मार्चमध्ये शूटिंग सुरू होणार असल्याचे वृत्त आहे.
पहिल्या सीझनप्रमाणेच ही सीरिज क्राइम थ्रिलर आणि ब्लॅक कॉमेडी यांचे मिश्रण असेल. सीझन २ मध्येही तेच मुख्य कलाकार असतील, ज्यात “सनी” म्हणून शाहिद कपूर, “मायकेल वेदनायगम” म्हणून विजय सेतुपती, “राशी खन्ना” म्हणून राशी खन्ना, भुवन अरोरा आणि के के मेनन यांचा समावेश आहे. हे सर्व कलाकार त्यांच्या मूळ भूमिकांमध्ये परततील. संपूर्ण टीम एकत्र येऊन कथेला आणखी रोमांचक बनवेल.
पहिल्या सीझनपेक्षा यावेळी काय फरक आहे?
“फर्जी” मधील सनी आणि मायकेल यांच्यातील महाकाव्य लढाईने प्रेक्षकांचे पूर्णपणे मनोरंजन केले. बनावट नोटांचे जग फसवेगिरी आणि कृतीने भरलेले होते. आता, सीझन २ मध्ये एक मोठी कथानक आणि सखोल कथानक दिसेल. चाहत्यांना अधिक ट्विस्ट, चांगले कथानक आणि अधिक तीव्र कामगिरीची अपेक्षा असेल.