RSS प्रमुखांसोबत भोजनाच्या वादानंतर Adnan Sami ने सोडले मौन; संजय राऊतांना फटकारत गायक म्हणाला…

मुंबईत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शताब्दी सोहळा पार पडला आहे. या कार्यक्रमाला अनेक प्रमुख चित्रपट कलाकार उपस्थित होते. गायक अदनान सामी, सलमान खान, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी आणि रूपाली गांगुली हे देखील उपस्थित होते. त्यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासोबत जेवण करतानाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. त्यानंतर विरोधी पक्षनेत्यांनी अदनान सामी यांच्यावर टीका केली. शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत यांनी त्यांच्या उपस्थितीबद्दल विशेषतः टिप्पणी केली आणि अदनान यांनी आता यावर प्रत्युत्तर दिले आहे.
संजय राऊत यांनी आक्षेप केला व्यक्त
संजय राऊत यांनी या शेअर केलेल्या फोटोवर टीका करत म्हणाले की, सलमान खानला आमंत्रित करण्यात आले होते, तर प्रश्न असा आहे की सलमान खान आरएसएसचा स्वयंसेवक कधी बनला? राऊत पुढे म्हणाले की पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या अदनान सामीलाही आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांनी आरोप केला की अदनान सामीचे वडील पाकिस्तानी हवाई दलात होते आणि त्यांनी भारताविरुद्ध लढा दिला होता. महाराष्ट्र काँग्रेसने अदनान सामीच्या कुटुंबाचा इतिहास उद्धृत करत असा दावा केला की त्याचे वडील पाकिस्तानी हवाई दलात पायलट होते आणि १९६५ च्या भारत-पाक युद्धात सहभागी झाले होते. अशा व्यक्तीसोबत सरसंघचालकाचे जेवण योग्य संदेश देते का? असे ते म्हणाले.
Mr Dear respected fellow patriots from the Maharashtra Congress ( @INCMaharashtra),
It would not be fair on you if anyone blames you for the tragic partition which your foreFATHERS were responsible for as you cannot be held responsible for any of their deeds. Regardless, today… — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) February 9, 2026
अदनान यांनी दिले प्रत्युत्तर
अदनान सामीने सोमवारी इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली. आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावरून निर्माण झालेल्या वादाबद्दल त्यांनी महाराष्ट्र काँग्रेस आणि संजय राऊत यांना उत्तर दिले. अदनानने यांनी लिहिले, “महाराष्ट्र काँग्रेसच्या प्रिय आदरणीय देशभक्तांनो, जर कोणी तुम्हाला तुमच्या पूर्वजांच्या दुःखद फाळणीसाठी जबाबदार धरत असेल, तर ते तुमच्यासाठी योग्य ठरणार नाही, कारण त्यांच्या कोणत्याही कृतीसाठी तुम्हाला जबाबदार धरता येणार नाही. तरीही आज तुम्ही पाकिस्तानला एक कायदेशीर देश मानता. तो एकेकाळी भारत होता आणि आता पाकिस्तान आहे. म्हणून, जेव्हा कायदेशीररित्या आणि प्रक्रियेनुसार कायदेशीर बदल झाला आहे, तेव्हा तुम्ही ते स्वीकारले पाहिजे आणि कृपया पुढे जावे.” असं येते म्हणाले.
संजय राऊत यांना योग्य उत्तर
त्याच पोस्टमध्ये त्यांनी संजय राऊत यांना उत्तर देताना लिहिले, “आणि… माझ्या प्रिय संजय, तू ज्या पद्धतीने हार्मोनियम वाजवतोस त्यासाठी तुझ्या प्रिय वडिलांना दोष देणे खूप चुकीचे ठरेल. तुझी बोटे पूर्णपणे चुकीची आणि यादृच्छिक आहेत. मला तुला शिकवायला आनंद होईल. मी राजकारणी नाही, मी एक संगीतकार आहे जो माझ्या गाण्यांद्वारे प्रेम पसरवतो, आणि म्हणूनच, जो मला प्रेम देतो त्याला मी प्रेम करेन. मी तुम्हा सर्वांनाही प्रेम करतो. पुढच्या वेळी, प्रेम करून पहा. बस्स! जय हिंद आणि जय महाराष्ट्र.”