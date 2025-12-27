Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Marathi »
  • In Aai Tuljabhavani Serial Jagadamba Mahipati And Shiv Are Set To Experience A New Turning Point In Their Lives

colors marathi Serial : दिव्य आवर्तन योगाने नशिबाचं चक्र फिरणार … जगदंबा, महिपती -शिवाच्या आयुष्याला नवं वळण मिळणार!

आई तुळजाभवानी’मालिकेतील ‘आईराजा’ अध्यायाने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले असून, देवीच्या राज्याभिषेकाचा भव्य सोहळा आणि भावनिक भाग भक्तांसाठी खास आकर्षण ठरत आहे

Updated On: Dec 27, 2025 | 04:38 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय पौराणिक मालिका ‘आई तुळजाभवानी’ सध्या कथानकाच्या उत्कंठावर्धक टप्प्यावर पोहोचली आहे, जिथे कथा फक्त व्यक्तीगत संघर्षांपुरती मर्यादित न राहता मोठ्या नियतीच्या चौकटीत आकार घेताना दिसत आहे. मालिकेतील ‘आईराजा’ अध्यायाने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले असून, देवीच्या राज्याभिषेकाचा भव्य सोहळा आणि भावनिक भाग भक्तांसाठी खास आकर्षण ठरत आहे. यामध्ये देवीच्या यमुनांचल पर्वतरांगांतील वास्तव्यापासून तुळजापुरातील ‘आईराजा’ अधिष्ठानापर्यंतचा प्रवास अत्यंत प्रभावी पद्धतीने दाखवला जात आहे.

आतापर्यंत भावनिक चढउतार, नात्यांमधील तणाव आणि न सांगितलेली सत्यं यांभोवती फिरणारी कथा आता एका निर्णायक वळणाकडे आली आहे. याच टप्प्यावर जगदंबाला महादेवांची भक्ती करण्यापासून रोखण्यासाठी महिपतीने रचलेला डाव, आणि तिच्या मार्गात सातत्याने निर्माण केलेले अडथळे, कथेला अधिक धार देत आहेत. शिवाची भक्ती जगदंबाकडून होऊ नये, यासाठी उभे राहिलेले अडसर, आणि त्यामागील हेतू या सगळ्यांमुळे जगदंबा, महिपती आणि शिव हे तीनही प्रवास एकमेकांच्या अधिक जवळ येताना दिसत असून, त्यांच्या आयुष्यांवर परिणाम करणारा निर्णायक काळ सुरू होण्याची स्पष्ट चाहूल मिळते आहे.

या सगळ्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आहे ‘दिव्य आवर्तन योग’ एक असा क्षण, जो आकाशातील संयोगांइतकाच मानवी रूपातील देव आणि असुरांच्या अंशाला प्रभावीत करणारा आहे. हा योग जगदंबासाठी अंतर्मुख करणारा असून, तिला अस्पष्ट कळणाऱ्या संकेतांमधून काहीतरी मोठा बदल घडणार असल्याची जाणीव देतो आहे. शिवासाठी हा योग केवळ एक घटना नसून, तो स्वतःच्या निर्णयांबाबत अधिक सजग होण्याचा आणि परिवर्तन स्वीकारण्याचा टप्पा ठरतो आहे. तर महिपतीसाठी हा काळ अधिक अस्वस्थ करणारा आहे कारण जगदंनबाला प्राप्त करण्याची त्याला घाई करावी लागणार आहे. हा योग आई तुळजाभवानीच्या कथेला अधिक अर्थपूर्ण आणि दैवी रचनेच्या नव्या टप्प्याकडे नेणारा आहे.

Battle of Galwan Teaser: चाहत्यांसाठी खास भेट, Salman Khanच्या ‘बॅटल ऑफ गलवान’चा टीझर रिलीज, पाहायला मिळणार जिद्द आणि शौर्याची कथा

‘दिव्य आवर्तन योग’ हा आई तुळजाभवानी मालिकेला वेगळं वळण देऊन जाणार हे निश्चित आहे. जिथे कर्म, नियती आणि मानवी निर्णय यांचं समीकरण पुन्हा एकदा मांडलं जाणार आहे. या योगानंतर नात्यांची समीकरणं बदलतील का, विश्वासाला तडा जाईल का, आणि आतापर्यंत ठरलेली दिशा अचानक उलटेल का, हे अजून स्पष्ट नाही. मात्र इतकं नक्की या आवर्तनानंतर जगदंबा, शिव आणि महिपती यांच्या आयुष्याचा प्रवास पूर्वीसारखा राहणार नाही. या गूढ, भावनिक आणि निर्णायक टप्प्याची अनुभूती घेण्यासाठी पाहायला विसरू नका.

Year Ender 2025: टीव्ही इंडस्ट्रीला लागोपाठ धक्का, काही ठरले कर्करोगाचे बळी तर काहींचे हृदय झाले ठप्प; चाहते शोकाकुल

Web Title: In aai tuljabhavani serial jagadamba mahipati and shiv are set to experience a new turning point in their lives

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 04:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड
1

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

‘शुभ श्रावणी’चा नवा प्रवास; शिक्षणमंत्र्यांनी फेटाळल्या सर्व अफवा, केली मोठी घोषणा
2

‘शुभ श्रावणी’चा नवा प्रवास; शिक्षणमंत्र्यांनी फेटाळल्या सर्व अफवा, केली मोठी घोषणा

लहान सावित्रीने जिंकली प्रेक्षकांची मने! ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेला संपूर्ण महाराष्ट्रातून पाठिंबा
3

लहान सावित्रीने जिंकली प्रेक्षकांची मने! ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेला संपूर्ण महाराष्ट्रातून पाठिंबा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Jan 21, 2026 | 09:43 PM
Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 21, 2026 | 09:09 PM
नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

Jan 21, 2026 | 09:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM