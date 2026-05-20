‘Desi Bling’ फक्त निमित्त, प्रेम झालं व्यक्त! karan kundra ने tejasswi prakash ला केले Propose

करण कुंद्रा आणि तेजस्वी प्रकाश या लोकप्रिय टीव्ही जोडप्याच्या नात्याची पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यांच्या लग्नाबाबत अनेकदा अफवा पसरल्या असल्या तरी दोघांनी यावर कधीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नव्हती.

Updated On: May 20, 2026 | 10:04 PM
टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय जोडी करण कुंद्रा आणि तेजस्वी प्रकाश त्यांच्या नात्यामुळे नेहमीच चर्चेत असतात. त्यांच्या लग्नाबाबत अनेक वेळा अफवा पसरल्या असल्या तरी दोघांनी यावर कधीही स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली नव्हती. मात्र आता त्यांच्या लग्नाचा खास क्षण जवळ आल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.

‘Desi Bling’ (Dubai Bling चा स्पिन-ऑफ) या रिअॅलिटी शोच्या एका एपिसोडमध्ये करण कुंद्राने तेजस्वी प्रकाशला रोमँटिक पद्धतीने प्रपोज केले. या शोमध्ये रिझवान साजन, सतीश संपाल, आदेल साजन, सना साजन, तबिंदा संपाल, पामेला सेरेना, द्युती पर्रक, इरिना किनाख, अलीझे मिर्झा, लैली मिर्झा आणि जान्वी गौर यांसारखे कलाकारही सहभागी झाले होते.

एपिसोडमध्ये तेजस्वी येताच तिला पाण्यावर “Will You Marry Me?” असे मोठ्या अक्षरात लिहिलेले दिसले आणि ती आश्चर्यचकित झाली. त्यानंतर करणने पंजाबी भाषेत गुडघ्यावर बसून तिला प्रपोज करत “तेजस्वी प्रकाश, तू माझ्याशी लग्न करशील का?” असे विचारले.

यावर तेजस्वी भावुक होत म्हणाली, “मी खूप थरथरत आहे, माझे हात थांबत नाहीत.” तिने त्यांच्या नात्याचा प्रवास आठवत सांगितले की सुरुवातीला अनेकांनी त्यांच्या रिलेशनशिपवर शंका घेतली होती, मात्र आज त्यांनी अनेक चढ-उतार पार केले आहेत. करणनेही भावनिक शब्दांत व्यक्त होत सांगितले की, तेजस्वीमुळे त्याच्या आयुष्यात मोठा बदल झाला असून त्याला प्रेम आणि कमिटमेंटचा खरा अर्थ समजला आहे. आता हे नाते कायमचे पुढे नेण्याची त्याची इच्छा असल्याचे त्याने सांगितले.

करण आणि तेजस्वी यांची प्रेमकहाणी ‘बिग बॉस’च्या घरातून सुरू झाली होती, जिथे त्यांच्या केमिस्ट्रीने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले होते. शो संपल्यानंतरही त्यांचे नाते पुढे टिकून राहिले आणि ते आजही एकत्र दिसतात. सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्येही त्यांची जोडी अनेकदा झळकते. गेल्या जवळपास पाच वर्षांपासून ते रिलेशनशिपमध्ये असून सध्या ‘लाफ्टर शेफ्स’ या शोमध्येही एकत्र दिसत आहेत.

