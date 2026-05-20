सावधान! भेसळयुक्त हळदीमुळे वधूचा मृत्यू, तुम्हीही बाजारातून बनावटी हळद तर खरेदी करत नाहीये?

हळद लावली आणि घात झाला
मिळालेल्या माहितीनुसार, २६ एप्रिल रोजी राखी नावाच्या मुलीचा हळदी समारंभ पार पडला. हिंदू संस्कृतीनुसार, या कार्यक्रमात वधूच्या अंगाला हळद लावली जाते आणि राखीसोबतही असंच काहीस घडलं. तिच्या अंगावर हळद लावण्यात आली पण याच्या काही वेळानंतरच तिची प्रकृती खराब होऊ लागली. राखीची अवस्था बघत कुटुंबियांनी तिला तातडीने इंदूरमधील एमवाय रुग्णालयात दाखल केले पण उपचारादरम्यानच तिचा मृत्यू झाला. ही घटना सध्या चांगलीच चर्चेत असून भेसळयुक्त हळदीविषयी आता लोकांच्या मनात भिती निर्माण झाली आहे.
भेसळयुक्त हळदीची ओळख कशी करावी?
भारतीय स्वयंपाकघरात हळदीचा भरपूर वापर होत असल्याने प्रत्येकाच्या घरात हळद आवर्जून दिसते. नैसर्गिक हळदीत कोणतेही घटक मिसळलेले नसल्याले तिचा वापर सुरक्षित असतो. पण भेसळयुक्त हळदीत असे काही हानिकारक घटक मिसळले जातात ज्याचा आपल्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. FSSAI ने भेसळयुक्त हळदीची ओळख करण्यासाठी काही टिप्स शेअर केल्या आहेत. चला जाणून घेऊया.
हळद खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या?
FSSAI ने सांगितले की, कधीही हळद खरेदी करताना विश्वासार्ह दुकानातून आणि ब्रँड्सकडून हळद खरेदी करा. अति चमकदार रंग असल्यास हळदीला खरेदी करु नका, कारण यात रंग मिसळल्याची शक्यता असते. हळदीच्या पॅकेजवरील FSSAI प्रमाणपत्र नेहमी तपासा आणि मगच खरेदी करा.