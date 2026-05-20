सावधान! भेसळयुक्त हळदीमुळे वधूचा मृत्यू, तुम्हीही बाजारातून बनावटी हळद तर खरेदी करत नाहीये?

How To Identify Fake Haldi : भेसळयुक्त हळदीमुळे मध्य प्रदेशात वधूचा करुण अंत झाला असून या घटनेमुळे बनावटी हळदीचा धोका पुन्हा एकदा समोर आला आहे. FSSAI ने बनावटी हळद कशी ओळखावी यासाठी काही उपयोगी टिप्स शेअर केल्या आहेत.

Updated On: May 20, 2026 | 11:29 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • एका लग्नसमारंभात घडलेल्या धक्कादायक घटनेनंतर भेसळयुक्त मसाल्यांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
  • तज्ज्ञांनी स्वयंपाकघरातील रोजच्या पदार्थांची शुद्धता तपासणे किती महत्त्वाचे आहे, यावर भर दिला आहे.
  • बाजारातून खाद्यपदार्थ खरेदी करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष देण्याचा सल्ला दिला जात आहे.
भेसळयुक्त पदार्थ वाढले असून आपल्या नकळत आपण त्यांची खरेदी करतो आणि मग आपल्या आहारात त्याचे सेवन केले जाते. लक्षात घ्या, भेसळयुक्त पदार्थांचे सेवन आपल्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरु शकते. यात असे काही घटक मिसळलेले असतात जे आपल्या आरोग्यासाठी घातक ठरु शकतात. अलिकडेच यासंबंधित एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे ज्यानुसार हळदीच्या कार्यक्रमावेळी वधूचा करुण अंत झाला आहे. मध्य प्रदेशातील खरगोन जिल्ह्यात लग्नसमारंभात ही घटना घडली आली. यामागचे मूळ कारण हे कारण हे भेसळयुक्त हळद असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

हळद लावली आणि घात झाला

मिळालेल्या माहितीनुसार, २६ एप्रिल रोजी राखी नावाच्या मुलीचा हळदी समारंभ पार पडला. हिंदू संस्कृतीनुसार, या कार्यक्रमात वधूच्या अंगाला हळद लावली जाते आणि राखीसोबतही असंच काहीस घडलं. तिच्या अंगावर हळद लावण्यात आली पण याच्या काही वेळानंतरच तिची प्रकृती खराब होऊ लागली. राखीची अवस्था बघत कुटुंबियांनी तिला तातडीने इंदूरमधील एमवाय रुग्णालयात दाखल केले पण उपचारादरम्यानच तिचा मृत्यू झाला. ही घटना सध्या चांगलीच चर्चेत असून भेसळयुक्त हळदीविषयी आता लोकांच्या मनात भिती निर्माण झाली आहे.

भेसळयुक्त हळदीची ओळख कशी करावी?

भारतीय स्वयंपाकघरात हळदीचा भरपूर वापर होत असल्याने प्रत्येकाच्या घरात हळद आवर्जून दिसते. नैसर्गिक हळदीत कोणतेही घटक मिसळलेले नसल्याले तिचा वापर सुरक्षित असतो. पण भेसळयुक्त हळदीत असे काही हानिकारक घटक मिसळले जातात ज्याचा आपल्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. FSSAI ने भेसळयुक्त हळदीची ओळख करण्यासाठी काही टिप्स शेअर केल्या आहेत. चला जाणून घेऊया.

  • हळदीची शुद्धता तपासण्यासाठी दोन एका ग्लासात पाणी घ्या आणि यात हलकी हळद टाकाय
  • यानंतर मिश्रणाला काही वेळ हलवत राहा.
  • जर हळद शुद्ध असेल तर ती हळूहळू ग्लासाच्या तळाशी जाईल आणि यामुळे पाणी हलकं पिवळं दिसू लागेल.
  • पाणी जर लगेच दाट पिवळ्या रंगात आलं तर समजून जा, ही भेसळयुक्त हळद आहे.
हळद खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या?

FSSAI ने सांगितले की, कधीही हळद खरेदी करताना विश्वासार्ह दुकानातून आणि ब्रँड्सकडून हळद खरेदी करा. अति चमकदार रंग असल्यास हळदीला खरेदी करु नका, कारण यात रंग मिसळल्याची शक्यता असते. हळदीच्या पॅकेजवरील FSSAI प्रमाणपत्र नेहमी तपासा आणि मगच खरेदी करा.

 

Published On: May 20, 2026 | 11:29 AM

