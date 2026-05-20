‘महाआवास अभियाना’त कोकण राज्यात प्रथम; तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाचा सन्मान

महा आवास अभियान अंतर्गत कोकण विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी
सूक्ष्म नियोजन अन् सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे कोकण विभागाला बहुमान
डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले
मुंबई: केंद्र व राज्य शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘महा आवास अभियान सन २०२३-२४’ अंतर्गत कोकण विभागाने उल्लेखनीय कामगिरी करत ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ (PMAY-G) मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या प्रभावी नेतृत्वामुळे, सूक्ष्म नियोजनामुळे आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे कोकण विभागाला हा बहुमान प्राप्त झाला आहे.
या उल्लेखनीय यशाबद्दल डॉ. महेंद्र कल्याणकर (सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) यांना राज्यस्तरीय सोहळ्यात विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सातारा येथील सैनिक स्कूलमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य राज्यस्तरीय लाभार्थी मेळावा व महा आवास अभियान पुरस्कार वितरण समारंभात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
कोकण विभागातील ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्यासाठी तसेच गरजू लाभार्थ्यांना हक्काची घरे वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी आपल्या कार्यकाळात प्रभावी अंमलबजावणी, नियमित आढावा आणि प्रशासनातील समन्वय यावर विशेष भर दिला होता. त्यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वामुळे आणि संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या सांघिक प्रयत्नांमुळे कोकण विभागाने राज्यात अव्वल स्थान मिळवले आहे. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ अंतर्गत कोकण विभागाने मिळवलेल्या या यशाबद्दल सर्व स्तरांतून कौतुक व्यक्त होत असून ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रात कोकण विभागाने संपूर्ण राज्यासमोर एक आदर्श निर्माण केला असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.