Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Atal Pension Yojana Apy Maximum Pension Limit May Increase From 5000 See More Details

9 कोटी लोकांसाठी Good News! ‘या’ सरकारी योजनेतील Pension ची रक्कम वाढणार; लवकरच 5 हजारांपेक्षा जास्त रुपये मिळणार?

९ कोटींहून अधिक लोकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी 'अटल पेन्शन योजने'च्या योजनेअंतर्गत सध्या दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनची रक्कम तुलनेने कमी असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ही योजना २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली होती.

Updated On: May 20, 2026 | 08:25 PM
फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
  • ९ कोटींहून अधिक लोकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी
  • पेन्शनची रक्कम तुलनेने कमी असल्याबद्दल चिंता
  • किती होणार बदल?
Good News for Citizen : ९ कोटींहून अधिक लोकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी ‘अटल पेन्शन योजने’च्या योजनेअंतर्गत सध्या दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनची रक्कम तुलनेने कमी असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ही योजना २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली होती.

PM मोदींच्या आवाहनाचा प्रभाव! देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँकेत ‘Work Frome Home’ सुरू होणार, आता… 

बँकांना केले आवाहन

सध्याच्या घडीला ग्राहकांना पेन्शनची मोठी रक्कम मिळावी यासाठी, त्यांनी बँकांना आवाहन केले आहे की, ग्राहकांना अधिक योगदानाच्या पर्यायांची निवड करण्यास प्रोत्साहित करावे. त्यांनी नमूद केले की, या योजनेअंतर्गत सध्या दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनची रक्कम जी ₹१,००० ते ₹५,००० च्या दरम्यान आहे. तिला २० किंवा ३० वर्षांनंतर फारसे महत्त्व उरणार नाही. अशा तुटपुंज्या रकमेत उदरनिर्वाहाचा खर्च भागवणे अशक्य होईल; परिणामी, या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनची रक्कम वाढवण्याबाबत गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

१.३५ कोटी नवीन ग्राहकांची भर

एम. नागराजू यांनी बँका आणि वित्तीय संस्थांना निर्देश दिले आहेत की, ग्राहकांचे उत्पन्न वाढेल तसतसे त्यांना पेन्शनच्या उच्च श्रेणींमध्ये जाण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. आजवर, ९ कोटींहून अधिक व्यक्तींनी APY मध्ये नोंदणी केली आहे; यामध्ये २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विक्रमी १.३५ कोटी नवीन ग्राहकांची भर पडली आहे. या आकडेवारीबद्दल समाधान व्यक्त करताना, वित्तीय सेवा सचिवांनी टिप्पणी केली, “आमची नोंदणी संख्या नक्कीच प्रभावी आहे; तथापि, आपण स्वतःला हा प्रश्न विचारला पाहिजे: २० किंवा ३० वर्षांनंतर ₹१,००० ची मासिक पेन्शन पुरेशी ठरेल का?” ही बाब नोंदणीच्या वेळी ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या मार्गदर्शनाला आणि सल्ल्याला अधिक बळकट करण्याची गरज अधोरेखित करते.

योजनेत सुधारणा करण्याच्या शक्यतांसाठी आवाहन

नागराजू यांनी नमूद केले की, बँकिंग भागीदारांनी ग्राहकांना अशा पेन्शन श्रेणी निवडण्याबाबत मार्गदर्शन केले पाहिजे, ज्या त्यांच्या भविष्यातील गरजा आणि सध्याच्या आर्थिक क्षमतेशी सुसंगत असतील. ‘अटल पेन्शन योजना’ अंतर्गत अधिक प्रभावीपणे ग्राहकांचा समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांनी कोणत्या विशिष्ट क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करावे, याची रूपरेषाही त्यांनी मांडली. बँकिंग भागीदारांनी नियमित हप्ते भरणे आणि ग्राहकांच्या खात्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. शहरी भागांमध्ये या योजनेचा विस्तार करण्यासाठी अजूनही मोठी, परंतु अद्याप पूर्णपणे वापरली न गेलेली क्षमता उपलब्ध आहे, असे नागराजू यांनी नमूद केले. खाजगी बँकांनीही आपल्या शहरी शाखांना पूर्णपणे सक्रिय करून, या योजनेची व्याप्ती अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार, स्ट्रीट व्हेंडर्स, डिलिव्हरी भागीदार आणि घरगुती मदतनीसांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे.

पेन्शनचे फायदे समजावून सांगणे अत्यंत महत्त्वाचे

ज्या व्यक्तींकडे सध्या कोणत्याही प्रकारची social security उपलब्ध नाही, अशा व्यक्तींना पेन्शनचे फायदे समजावून सांगावेत, असे आवाहन नागराजू यांनी बँकांना केले. ही केवळ एक बचत योजना नसून, नागरिकांचे भविष्यकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने उचललेले एक guaranteed commitment आहे, हे प्रत्येक नागरिकाच्या मनावर बिंबवण्यासाठी बँकांनी संवादाच्या नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा अवलंब केला पाहिजे. APY च्या यशात वित्तीय संस्थांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे; विशेषतः, SBI ने २० दशलक्ष ग्राहकांची नोंदणी करून एक ऐतिहासिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांनी त्यांचे कौतुकही केले.
हे देखील वाचा: “दोन जण भांडतात तेव्हा दोघांचेही नुकसान होते”या म्हणीचे उत्तम उदाहरण: जर इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्ध भडकले, तर जागतिक अर्थव्यवस्था ठप्प होऊ शकते; गेल्या १०० वर्षांत कधीही न घडलेली अशी ही घटना ठरेल.

मिळणारी पेन्शनची रक्कम अपुरी

या प्रसंगी बोलताना, PFRDA चे अध्यक्ष एस. रमन यांनी सांगितले की, APY योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनची रक्कम वाढवून देणे कितपत व्यवहार्य ठरेल, याची चाचपणी करण्यासाठी ‘वित्तीय सेवा विभाग’ (DFS) सध्या या योजनेचा आढावा घेण्याचा विचार करत आहे. ग्राहकांकडून मिळालेल्या अभिप्रायानुसार, APY अंतर्गत मिळणारी ५,००० रुपयांची मासिक पेन्शन जी १५ ते २० वर्षांच्या ‘प्रतीक्षा कालावधीनंतर’ मिळते. ती त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी कदाचित पुरेशी ठरणार नाही. या संदर्भात PFRDA ची DFS सोबत चर्चा करण्याची आणि एक सविस्तर अहवाल सादर करण्याची योजना आहे; पण या योजनेत सरकारचाही आर्थिक योगदान असल्याने, विविध घटक आणि त्याचे संभाव्य परिणाम यांचा अत्यंत काळजीपूर्वक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, या टप्प्यावरच एखाद्या निश्चित निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे घाईचे ठरेल. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या मुख्य उद्देशाने, ‘अटल पेन्शन योजना’ मे २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली. सध्या, या योजनेअंतर्गत किमान ₹१,००० पासून ते कमाल ₹५,००० पर्यंतची पेन्शन दिली जाते.

30 वर्षांपूर्वी India आणि Italy होते एकाच Level ला; आता मात्र…; दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेत ‘इतका’ मोठा फरक

Web Title: Atal pension yojana apy maximum pension limit may increase from 5000 see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 08:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Petrol – Diesel च्या वाढत्या किमतींचा फटका! आता ’10 मिनिटांची’ Online Delivery ही महागणार
1

Petrol – Diesel च्या वाढत्या किमतींचा फटका! आता ’10 मिनिटांची’ Online Delivery ही महागणार

बापरे काय हा प्रकार! Blinkit-Zepto वरुन Melody चॉकलेट झालं Out of Stock, मोदींनी मेलोनी यांना दिलेल्या भेटीनंतर…
2

बापरे काय हा प्रकार! Blinkit-Zepto वरुन Melody चॉकलेट झालं Out of Stock, मोदींनी मेलोनी यांना दिलेल्या भेटीनंतर…

SIP नेहमीच फायदेशीर नसते? Mutual Fund कंपन्या ‘या’ 5 गोष्टी तुमच्यापासून नेहमी लपवतात; Investment पूर्वी नक्की वाचा
3

SIP नेहमीच फायदेशीर नसते? Mutual Fund कंपन्या ‘या’ 5 गोष्टी तुमच्यापासून नेहमी लपवतात; Investment पूर्वी नक्की वाचा

Warli Art Design : पुणे SNDT च्या विद्यार्थीनीची कमाल! सई राऊतच्या वारली पेंटिगला भारत सरकारकडून पेटंट
4

Warli Art Design : पुणे SNDT च्या विद्यार्थीनीची कमाल! सई राऊतच्या वारली पेंटिगला भारत सरकारकडून पेटंट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
MI Vs KKR Live: 6,6,…! कॉर्बिन बॉशने भरला पलटणच्या जिवात जीव; केकेआरसमोर 148 रन्सचे टार्गेट

MI Vs KKR Live: 6,6,…! कॉर्बिन बॉशने भरला पलटणच्या जिवात जीव; केकेआरसमोर 148 रन्सचे टार्गेट

May 20, 2026 | 10:22 PM
‘Desi Bling’ फक्त निमित्त, प्रेम झालं व्यक्त! karan kundra ने tejasswi prakash ला केले Propose

‘Desi Bling’ फक्त निमित्त, प्रेम झालं व्यक्त! karan kundra ने tejasswi prakash ला केले Propose

May 20, 2026 | 10:04 PM
‘महाआवास अभियाना’त कोकण राज्यात प्रथम; तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाचा सन्मान

‘महाआवास अभियाना’त कोकण राज्यात प्रथम; तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाचा सन्मान

May 20, 2026 | 09:33 PM
NEET पेपर लीक वादाच्या पार्श्वभूमीवर ओटीटीवर चर्चेत आलेली ‘एग्जाम’ वेब सीरिज ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल

NEET पेपर लीक वादाच्या पार्श्वभूमीवर ओटीटीवर चर्चेत आलेली ‘एग्जाम’ वेब सीरिज ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल

May 20, 2026 | 09:21 PM
Poha Recipe: पोहे चिकट होतात? मग मऊ आणि मोकळे पोहे बनवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, वाचा रेसिपी

Poha Recipe: पोहे चिकट होतात? मग मऊ आणि मोकळे पोहे बनवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, वाचा रेसिपी

May 20, 2026 | 08:57 PM
9 कोटी लोकांसाठी Good News! ‘या’ सरकारी योजनेतील Pension ची रक्कम वाढणार; लवकरच 5 हजारांपेक्षा जास्त रुपये मिळणार?

9 कोटी लोकांसाठी Good News! ‘या’ सरकारी योजनेतील Pension ची रक्कम वाढणार; लवकरच 5 हजारांपेक्षा जास्त रुपये मिळणार?

May 20, 2026 | 08:25 PM
सावधान! भेसळयुक्त हळदीमुळे वधूचा मृत्यू, तुम्हीही बाजारातून बनावटी हळद तर खरेदी करत नाहीये?

सावधान! भेसळयुक्त हळदीमुळे वधूचा मृत्यू, तुम्हीही बाजारातून बनावटी हळद तर खरेदी करत नाहीये?

May 20, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM