9 कोटी लोकांसाठी Good News! ‘या’ सरकारी योजनेतील Pension ची रक्कम वाढणार; लवकरच 5 हजारांपेक्षा जास्त रुपये मिळणार?

सध्याच्या घडीला ग्राहकांना पेन्शनची मोठी रक्कम मिळावी यासाठी, त्यांनी बँकांना आवाहन केले आहे की, ग्राहकांना अधिक योगदानाच्या पर्यायांची निवड करण्यास प्रोत्साहित करावे. त्यांनी नमूद केले की, या योजनेअंतर्गत सध्या दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनची रक्कम जी ₹१,००० ते ₹५,००० च्या दरम्यान आहे. तिला २० किंवा ३० वर्षांनंतर फारसे महत्त्व उरणार नाही. अशा तुटपुंज्या रकमेत उदरनिर्वाहाचा खर्च भागवणे अशक्य होईल; परिणामी, या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनची रक्कम वाढवण्याबाबत गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
एम. नागराजू यांनी बँका आणि वित्तीय संस्थांना निर्देश दिले आहेत की, ग्राहकांचे उत्पन्न वाढेल तसतसे त्यांना पेन्शनच्या उच्च श्रेणींमध्ये जाण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. आजवर, ९ कोटींहून अधिक व्यक्तींनी APY मध्ये नोंदणी केली आहे; यामध्ये २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विक्रमी १.३५ कोटी नवीन ग्राहकांची भर पडली आहे. या आकडेवारीबद्दल समाधान व्यक्त करताना, वित्तीय सेवा सचिवांनी टिप्पणी केली, “आमची नोंदणी संख्या नक्कीच प्रभावी आहे; तथापि, आपण स्वतःला हा प्रश्न विचारला पाहिजे: २० किंवा ३० वर्षांनंतर ₹१,००० ची मासिक पेन्शन पुरेशी ठरेल का?” ही बाब नोंदणीच्या वेळी ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या मार्गदर्शनाला आणि सल्ल्याला अधिक बळकट करण्याची गरज अधोरेखित करते.
नागराजू यांनी नमूद केले की, बँकिंग भागीदारांनी ग्राहकांना अशा पेन्शन श्रेणी निवडण्याबाबत मार्गदर्शन केले पाहिजे, ज्या त्यांच्या भविष्यातील गरजा आणि सध्याच्या आर्थिक क्षमतेशी सुसंगत असतील. ‘अटल पेन्शन योजना’ अंतर्गत अधिक प्रभावीपणे ग्राहकांचा समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांनी कोणत्या विशिष्ट क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करावे, याची रूपरेषाही त्यांनी मांडली. बँकिंग भागीदारांनी नियमित हप्ते भरणे आणि ग्राहकांच्या खात्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. शहरी भागांमध्ये या योजनेचा विस्तार करण्यासाठी अजूनही मोठी, परंतु अद्याप पूर्णपणे वापरली न गेलेली क्षमता उपलब्ध आहे, असे नागराजू यांनी नमूद केले. खाजगी बँकांनीही आपल्या शहरी शाखांना पूर्णपणे सक्रिय करून, या योजनेची व्याप्ती अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार, स्ट्रीट व्हेंडर्स, डिलिव्हरी भागीदार आणि घरगुती मदतनीसांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे.
ज्या व्यक्तींकडे सध्या कोणत्याही प्रकारची social security उपलब्ध नाही, अशा व्यक्तींना पेन्शनचे फायदे समजावून सांगावेत, असे आवाहन नागराजू यांनी बँकांना केले. ही केवळ एक बचत योजना नसून, नागरिकांचे भविष्यकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने उचललेले एक guaranteed commitment आहे, हे प्रत्येक नागरिकाच्या मनावर बिंबवण्यासाठी बँकांनी संवादाच्या नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा अवलंब केला पाहिजे. APY च्या यशात वित्तीय संस्थांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे; विशेषतः, SBI ने २० दशलक्ष ग्राहकांची नोंदणी करून एक ऐतिहासिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांनी त्यांचे कौतुकही केले.
या प्रसंगी बोलताना, PFRDA चे अध्यक्ष एस. रमन यांनी सांगितले की, APY योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनची रक्कम वाढवून देणे कितपत व्यवहार्य ठरेल, याची चाचपणी करण्यासाठी ‘वित्तीय सेवा विभाग’ (DFS) सध्या या योजनेचा आढावा घेण्याचा विचार करत आहे. ग्राहकांकडून मिळालेल्या अभिप्रायानुसार, APY अंतर्गत मिळणारी ५,००० रुपयांची मासिक पेन्शन जी १५ ते २० वर्षांच्या ‘प्रतीक्षा कालावधीनंतर’ मिळते. ती त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी कदाचित पुरेशी ठरणार नाही. या संदर्भात PFRDA ची DFS सोबत चर्चा करण्याची आणि एक सविस्तर अहवाल सादर करण्याची योजना आहे; पण या योजनेत सरकारचाही आर्थिक योगदान असल्याने, विविध घटक आणि त्याचे संभाव्य परिणाम यांचा अत्यंत काळजीपूर्वक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, या टप्प्यावरच एखाद्या निश्चित निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे घाईचे ठरेल. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या मुख्य उद्देशाने, ‘अटल पेन्शन योजना’ मे २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली. सध्या, या योजनेअंतर्गत किमान ₹१,००० पासून ते कमाल ₹५,००० पर्यंतची पेन्शन दिली जाते.
