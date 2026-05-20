NEET पेपर लीक वादाच्या पार्श्वभूमीवर ओटीटीवर चर्चेत आलेली ‘एग्जाम’ वेब सीरिज ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल

NEET परीक्षेतील पेपर लीक प्रकरणामुळे सध्या देशभरात तीव्र चर्चा सुरू असून लाखो विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील निष्काळजीपणा यासंदर्भातील मुद्दे पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आले आहेत. वारंवार समोर येणाऱ्या पेपर लीक आणि भ्रष्टाचाराच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ओटीटीवर एक नवी वेब सीरिज प्रदर्शित झाली असून ती या वास्तवावर प्रभावीपणे प्रकाश टाकते. एकूण ७ एपिसोडची ही सीरिज रिलीज होताच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली असून सध्या ती ट्रेंडिंग यादीत अव्वल स्थानावर पोहोचली आहे.
ही वेब सीरिज नुकतीच प्राइम व्हिडीओ या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करण्यात आली आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि परीक्षा घोटाळ्यांसारख्या गंभीर विषयांवर आधारित असलेली ही कथा प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. ‘एग्जाम’ (Exam) असे या सीरिजचे नाव असून अल्पावधीतच ती चर्चेचा विषय ठरली आहे. विद्यार्थ्यांच्या वास्तव आयुष्याशी जोडलेली कथा असल्यामुळे या सीरिजला व्यापक प्रतिसाद मिळत आहे.
या सीरिजमध्ये दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री दुशारा विजयन आणि अदिती बालन यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. कथानकात स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणारे घोटाळे, पैशाच्या जोरावर होणारे निकाल बदल, तसेच व्यवस्थेतील भ्रष्ट घटकांचे वास्तववादी चित्रण करण्यात आले आहे. केवळ परीक्षा नव्हे तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत खोलवर रुजलेले गैरप्रकार या सीरिजमध्ये प्रभावीपणे दाखवण्यात आले आहेत.
कथेचा मुख्य केंद्रबिंदू एक तरुणी आहे, जी नंतर पोलिस अधिकारी बनते आणि संपूर्ण यंत्रणेत सुरू असलेला भ्रष्टाचार उघड करण्याचा प्रयत्न करते. तिच्या प्रवासात तिला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, मात्र ती सत्य समोर आणण्यासाठी ठाम राहते. या प्रवासातून प्रेक्षकांना एक रोमहर्षक आणि सस्पेन्सने भरलेली कथा अनुभवायला मिळते.
सीरिजमध्ये सस्पेन्स, थरार आणि सामाजिक वास्तव यांचा उत्तम समतोल साधण्यात आला आहे. प्रत्येक एपिसोड प्रेक्षकांना पुढील कथेसाठी उत्सुक ठेवतो. विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय, त्यांच्या मेहनतीचे होणारे अवमूल्यन आणि संपूर्ण व्यवस्थेतील त्रुटी यांचे वास्तववादी चित्रण या सीरिजमध्ये प्रभावीपणे मांडले गेले आहे.
सध्या ‘एग्जाम’ ही वेब सीरिज प्राइम व्हिडीओवरील प्रेक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय ठरत असून ती टॉप ट्रेंडिंग शोजच्या यादीत स्थान मिळवत आहे. विशेष म्हणजे ती टॉप-१० यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर झळकत आहे, ज्यामुळे तिची वाढती लोकप्रियता स्पष्ट दिसून येते. सामाजिक विषयावर आधारित असलेली ही सीरिज प्रेक्षकांना केवळ मनोरंजनच नाही तर विचार करायला भाग पाडणारी ठरत आहे.