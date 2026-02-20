Kerala Story 2 च्या प्रमाणपत्रावर उच्च न्यायालयाची नोटीस; निर्माते आणि सेन्सॉर बोर्डला सुनावणी, संवाद-कंटेंटवरून वाढला वाद

कामाख्या नारायण सिंह आणि विपुल अमृतलाल शाह यांचा आगामी चित्रपट “द केरळ स्टोरी २” कायदेशीर अडचणीत सापडला आहे. चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्यासाठी आणि त्याचे सेन्सॉर प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी केरळ उच्च न्यायालयात कायदेशीर नोटीस दाखल करण्यात आली आहे. कन्नूर येथील रहिवासी कामाख्या नारायण सिंह यांनी याचिका दाखल केली आहे आणि उच्च न्यायालयाने या संदर्भात केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ (सीबीएफसी) ला नोटीस बजावली आहे. गुरुवारी (१९ फेब्रुवारी) केरळ उच्च न्यायालयाने “केरळ स्टोरी २” या हिंदी चित्रपटाच्या निर्मात्यांनाही नोटीस बजावली आहे.
“द केरळ स्टोरी २” च्या नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ट्रेलरवर केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांच्यासह मल्याळी समुदायाकडून टीका झाली आहे. एएनआय नुसार, कन्नूरमधील चित्तरीपरंबा येथील रहिवासी श्रीदेव नंबूथिरी यांनी याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने सीबीएफसीला नोटीस बजावली आहे आणि चित्रपट निर्माते सनशाइन पिक्चर्सना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे आणि चित्रपट २७ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
याचिकाकर्त्याने चित्रपटाच्या प्रमाणपत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित
बार अँड बेंचच्या मते, श्रीदेवी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत आरोप केला आहे की “द केरळ स्टोरी २” मध्ये केरळचे अनुचित चित्रण केले आहे आणि “सांप्रदायिक आणि प्रादेशिक असंतोष” वाढवला आहे, ज्यामुळे कायदेशीर आणि इतर समस्या उद्भवू शकतात. याचिकाकर्त्याने सिक्वेलला दिलेल्या U/A प्रमाणपत्रालाही आव्हान दिले आहे, असा युक्तिवाद करत की सीबीएफसी कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या “सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता आणि नैतिकतेवर” चित्रपटाच्या परिणामाचे योग्य मूल्यांकन करण्यात अपयशी ठरले आहेत.
याचिकेत आणखी काय आहे?
याचिकेत म्हटले आहे की, “याचिकाकर्त्याला भीती आहे की आगामी चित्रपट कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडू शकते, कारण टीझरचा शेवट ‘आम्ही हे आता सहन करणार नाही… आम्ही लढू’ या संदेशाने होतो. हे स्पष्टपणे कृतीचे आवाहन आहे जे सार्वजनिक हिंसाचाराला उत्तेजन देऊ शकते. चित्रपटाचा ट्रेलर १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित झाला आणि पुन्हा एकदा विविध क्षेत्रांमध्ये जनभावना भडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे.”
याचिकेत संवादांवरही आक्षेप घेण्यात आला
याचिकेत प्रमोशनल मटेरियलमधील काही संवाद आणि थीमवरही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. याचिकेनुसार, टीझर आणि ट्रेलरमध्ये अनेक राज्यांतील महिलांचे चित्रण केले आहे, परंतु कथा ‘द केरळ स्टोरी’ म्हणून सादर केली आहे, जी दक्षिणेकडील राज्यात दहशतवाद आणि जबरदस्तीने धर्मांतरित करणे यांना जोडते. याचिकेत चित्रपटाचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याची आणि शीर्षक आणि कथा सुधारित होईपर्यंत त्याच्या प्रदर्शनावर स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
‘द केरळ स्टोरी २’ च्या चित्रपट निर्माते काय म्हणाले?
केरळच्या मुख्यमंत्री आणि जनतेने “द केरळ स्टोरी २” वर केलेल्या टीकेनंतर, पीटीआयने निर्माता विपुल यांना उद्धृत केले की, “हा चित्रपट वास्तविक जीवनातील कथांवर आधारित आहे. आपण जे दाखवत आहोत ते सत्य आहे की प्रचार आहे हे लोकांनी स्वतः ठरवावे अशी माझी इच्छा आहे.” पहिल्या चित्रपटालाही त्याच्या प्रदर्शनाच्या वेळी अशाच प्रकारच्या टीकेचा सामना करावा लागला होता.