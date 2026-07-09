गुरुवार, 9 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Lock Upp 2 You Really Blew The Band Gaurav Khanna Enters Amid Divorce Buzz Akanksha Chamola Gets Emotional

Lock Upp 2: ‘बैंड बजा दी तूने..’,घटस्फोटाच्या चर्चांदरम्यान ‘लॉक अप 2’मध्ये गौरव खन्नाची एन्ट्री, Akanksha Chamola झाली भावूक

Updated On: Jul 09, 2026 | 08:39 AM IST
जाहिरात
सारांश

'लॉक अप 2'मध्ये गौरव खन्नाने सरप्राईज एन्ट्री करताच आकांक्षा चमोला भावूक झाली. घटस्फोटाच्या चर्चांदरम्यान दोघांची भावनिक भेट आणि शोमधील मोठा खुलासा जाणून घ्या.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

‘लॉक अप सीझन २’ हा वादग्रस्त रिअॅलिटी शो सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आहे. या शोमध्ये दररोज नवे खुलासे आणि नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. अलीकडेच स्पर्धक अभिनेत्री आकांक्षा चमोला हिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत केलेल्या खुलाशामुळे प्रेक्षकांना मोठा धक्का बसला. राष्ट्रीय दूरचित्रवाणीवर भावूक होत तिने सांगितले की, ती आणि तिचा पती गौरव खन्ना लवकरच घटस्फोट घेणार असून, गेल्या वर्षभरापासून दोघेही वेगळे राहत आहेत. मात्र, आता या कथेला एक भावनिक वळण मिळाले आहे.

शोच्या ताज्या भागात जेलर फराह खान यांनी ‘भेटीची वेळ’ सुरू झाल्याची घोषणा केली. त्यानंतर पहिला पाहुणा म्हणून गौरव खन्नाने शोमध्ये प्रवेश करताच सर्व स्पर्धक आश्चर्यचकित झाले. विशेषतः आकांक्षा चमोला पतीला समोर पाहून भावूक झाली आणि तिच्या डोळ्यांत अश्रू आले.

शोमध्ये प्रवेश करताच गौरव खन्नाने एक भावनिक कविता सादर केली. त्यानंतर पत्नीकडे पाहत तो हसत म्हणाला, “बँड वाजवलीस तू तर!” या एका वाक्यातून त्याच्या मनातील वेदना आणि प्रेम दोन्ही स्पष्टपणे जाणवत होते. गौरवचे शब्द ऐकताच आकांक्षा स्वतःच्या भावना आवरू शकली नाही आणि ती भावूक झाली.

 

View this post on Instagram

 

 

Marathi Serial: अखेर रहस्य उलगडलं! ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’मध्ये ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याची दमदार एन्ट्री; साकारणार मोहनची भूमिका

गौरव खन्ना आणि आकांक्षा चमोला हे छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय जोडप्यांपैकी एक मानले जात होते. काही वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर त्यांनी २०१६ मध्ये विवाह केला होता. यापूर्वी गौरव ‘बिग बॉस’मध्ये सहभागी असताना आकांक्षा पाहुणी म्हणून आली होती. त्यानंतरही दोघांचे अनेक रोमँटिक क्षण सोशल मीडियावर चर्चेत राहिले होते. त्यामुळे त्यांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या बातम्यांनी चाहत्यांनाही धक्का बसला.

Colours Marathi Serial: ‘मी जिंकून घेईन सारं’मध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा! शांभवीला छवीचा थेट इशारा; राजगुरू कुटुंबावर नवं संकट

दरम्यान, आकांक्षा चमोला हिने ‘लॉक अप २’मध्ये आणखी एक वैयक्तिक खुलासा करत सांगितले की,आकांक्षाचा खुलासा आकांक्षा चमोलाने तिच्या घटस्फोटासोबतच, ‘लॉकअप २’ मध्ये तिच्या आयुष्यातील आणखी एक मोठे रहस्य उघड केले. तिने सांगितले की लग्नाआधी ती बायसेक्शुअल  होती. तिने हे देखील कबूल केले की लग्नाआधी तिचे अनेक महिलांसोबत गंभीर संबंध होते. आता गौरव खन्नाने स्वतः शोचा एक भाग म्हणून आकांक्षासमोर आपले लैंगिक कल उघड केल्यामुळे, चाहते आगामी भाग पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.

Web Title: Lock upp 2 you really blew the band gaurav khanna enters amid divorce buzz akanksha chamola gets emotional

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 09, 2026 | 08:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Akanksha Chamola: गौरव खन्नासोबतच्या घटस्फोटानंतर आकांक्षा चमोला दुसरं लग्न करणार? भविष्यातील योजनांबाबत केला मोठा खुलासा
1

Akanksha Chamola: गौरव खन्नासोबतच्या घटस्फोटानंतर आकांक्षा चमोला दुसरं लग्न करणार? भविष्यातील योजनांबाबत केला मोठा खुलासा

‘लग्नाआधी अनेक मुलींसोबत..’, Akanksha Chamola चा धक्कादायक खुलासा; Bisexuality बद्दल काय म्हणाली अभिनेत्री?
2

‘लग्नाआधी अनेक मुलींसोबत..’, Akanksha Chamola चा धक्कादायक खुलासा; Bisexuality बद्दल काय म्हणाली अभिनेत्री?

‘तू शोमध्ये आलासच का?’ Kangana Ranautने राम कपूरची घेतली शाळा; ‘Lock Upp 2’चा प्रोमो चर्चेत
3

‘तू शोमध्ये आलासच का?’ Kangana Ranautने राम कपूरची घेतली शाळा; ‘Lock Upp 2’चा प्रोमो चर्चेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Lock Upp 2: ‘बैंड बजा दी तूने..’,घटस्फोटाच्या चर्चांदरम्यान ‘लॉक अप 2’मध्ये गौरव खन्नाची एन्ट्री, Akanksha Chamola झाली भावूक

Lock Upp 2: ‘बैंड बजा दी तूने..’,घटस्फोटाच्या चर्चांदरम्यान ‘लॉक अप 2’मध्ये गौरव खन्नाची एन्ट्री, Akanksha Chamola झाली भावूक

Jul 09, 2026 | 08:39 AM
Yavatmal News: हृदयविकाराने मृत्यू, पण शवागारात घडलं धक्कादायक; मृतदेहाची ओळखही कठीण

Yavatmal News: हृदयविकाराने मृत्यू, पण शवागारात घडलं धक्कादायक; मृतदेहाची ओळखही कठीण

Jul 09, 2026 | 08:19 AM
पावसाळ्यात आहारात होणाऱ्या ‘या’ बदलांमुळे वाढू शकतो Food Poisoning चा धोका! अन्यथा आजारपण वाढून उद्भवतील पोटाचे विकार

पावसाळ्यात आहारात होणाऱ्या ‘या’ बदलांमुळे वाढू शकतो Food Poisoning चा धोका! अन्यथा आजारपण वाढून उद्भवतील पोटाचे विकार

Jul 09, 2026 | 08:09 AM
Numberlogy: मूलांक ८ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या 

Numberlogy: मूलांक ८ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या 

Jul 09, 2026 | 08:06 AM
पावसाळ्यात चहासोबत खाण्यासाठी बनवा कुरकुरीत मसाला कॉर्न चीज कटलेट, नोट करून घ्या सोपी रेसिपी

पावसाळ्यात चहासोबत खाण्यासाठी बनवा कुरकुरीत मसाला कॉर्न चीज कटलेट, नोट करून घ्या सोपी रेसिपी

Jul 09, 2026 | 08:00 AM
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार टाकणार मोठा डाव? थेट इंडिया आघाडी विरोधात जाऊन आता…

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार टाकणार मोठा डाव? थेट इंडिया आघाडी विरोधात जाऊन आता…

Jul 09, 2026 | 07:45 AM
Navagraha Puja: नवग्रह पूजा करण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि नियम

Navagraha Puja: नवग्रह पूजा करण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि नियम

Jul 09, 2026 | 07:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा