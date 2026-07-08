बुधवार, 8 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Marathi Serial: अखेर रहस्य उलगडलं! ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’मध्ये ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याची दमदार एन्ट्री; साकारणार मोहनची भूमिका

Updated On: Jul 08, 2026 | 02:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

'सौभाग्यवती वृंदा मोहन' मालिकेत मोहनच्या भूमिकेत अभिनेता संग्राम समेळची दमदार एन्ट्री झाली आहे. आपल्या व्यक्तिरेखेबद्दल आणि मालिकेतील रहस्याबद्दल संग्रामने दिलेली खास प्रतिक्रिया जाणून घ्या.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

‘सन मराठी’वरील पहिली रहस्यमय मालिका ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’ प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्यानंतर तिच्या वेगळ्या कथानकाला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. मालिकेच्या पहिल्या प्रोमोपासूनच प्रेक्षकांच्या मनात एकच प्रश्न होता, तो म्हणजे मोहनची भूमिका नेमकी कोण साकारणार? अखेर या रहस्यावरचा पडदा उठला असून, लोकप्रिय अभिनेता संग्राम समेळ मोहनच्या भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे.

दररोज रात्री ९.४५ वाजता प्रसारित होणाऱ्या या मालिकेने पहिल्याच भागापासून प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली आहे. रहस्य, थरार आणि भावनांचा संगम असलेल्या या मालिकेत संग्राम समेळची एन्ट्री कथानकाला आणखी वेगळं वळण देणार आहे.

आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना संग्राम समेळ म्हणाला, “अखेर मोहनची भूमिका कोण साकारणार, याचा उलगडा प्रेक्षकांसमोर झाला आहे. मोहन ही अतिशय सुंदर आणि भावनिक व्यक्तिरेखा आहे. तो आपल्या कुटुंबावर आणि वृंदावर मनापासून प्रेम करणारा आहे. मात्र, वृंदा आणि मोहन यांच्या आयुष्यात नेमकं काय घडलं आहे, हे पाहणं प्रेक्षकांसाठी नक्कीच रंजक ठरेल.”

DADA The Sourav Ganguly Story: ‘दादा’च्या भूमिकेत राजकुमार राव; सौरव गांगुली बायोपिकचा फर्स्ट लुक प्रदर्शित, रिलीज डेटही आली समोर

तो पुढे म्हणाला, “आमची मालिका एखाद्या थ्रिलर सिरीजप्रमाणे आहे. आजची युवा पिढी ओटीटीवरील थ्रिलर कंटेंट मोठ्या प्रमाणावर पाहते. त्यामुळे ही मालिका त्यांनाही नक्की आवडेल. पहिला भाग पाहिल्यानंतर पुढे काय होणार, याची उत्सुकता कायम राहील. विशेष म्हणजे, मोहन आणि माझ्यात अजिबात साम्य नाही. त्यामुळे ही भूमिका साकारणं माझ्यासाठी मोठं आव्हान आहे.”

New Marathi Serial: तब्बल १८ वर्षांनंतर ‘हा’ मराठी अभिनेता छोट्या पडद्यावर; ‘इच्छाधारी नागीन’मध्ये साकारणार प्रमुख भूमिका

वर्षभरानंतर पुन्हा ‘सन मराठी’वर मुख्य भूमिकेत परतल्याचा आनंद व्यक्त करताना संग्राम म्हणाला, “मी या मालिकेचा नायक असल्याचं गुपित जपणं माझ्यासाठी खूप कठीण होतं. मालिकेचे प्रोमो एकापाठोपाठ एक प्रदर्शित होत होते, पण मी काहीच सांगू शकत नव्हतो. त्यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली. आता सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहून खूप आनंद होत आहे.”

तो पुढे म्हणाला, “आमच्या मालिकेची संपूर्ण टीम खूप छान आहे. त्यामुळे काम करताना खूप मजा येते. प्रेक्षकांना जशी पुढे काय होणार याची उत्सुकता आहे, तशीच उत्सुकता आम्हा कलाकारांनाही आहे. माझ्या आधीच्या भूमिकांप्रमाणेच प्रेक्षकांनी मोहनवरही भरभरून प्रेम करावं आणि आमच्या मालिकेला असंच पाठबळ द्यावं.”

रहस्य, थरार आणि भावनिक नात्यांचा वेध घेणारी ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’ ही मालिका दररोज रात्री ९.४५ वाजता ‘सन मराठी’वर प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.

Web Title: Sangram samel enters saubhagyavati vrunda mohan mystery thriller emotions take center stage

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 08, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

New Marathi Serial: तब्बल १८ वर्षांनंतर ‘हा’ मराठी अभिनेता छोट्या पडद्यावर; ‘इच्छाधारी नागीन’मध्ये साकारणार प्रमुख भूमिका
1

New Marathi Serial: तब्बल १८ वर्षांनंतर ‘हा’ मराठी अभिनेता छोट्या पडद्यावर; ‘इच्छाधारी नागीन’मध्ये साकारणार प्रमुख भूमिका

Marathi Serial: ‘मोहिनी’मध्ये मोठा ट्विस्ट! RK च्या आयुष्यात दीपाची एंट्री; सुपरस्टार जेलमध्ये जाणार?
2

Marathi Serial: ‘मोहिनी’मध्ये मोठा ट्विस्ट! RK च्या आयुष्यात दीपाची एंट्री; सुपरस्टार जेलमध्ये जाणार?

Satluj: सतलुज’ वादात दिल्ली शीख समितीचा मोठा निर्णय; दिलजीत दोसांझच्या चित्रपटाचं होणार पब्लिक स्क्रीनिंग
3

Satluj: सतलुज’ वादात दिल्ली शीख समितीचा मोठा निर्णय; दिलजीत दोसांझच्या चित्रपटाचं होणार पब्लिक स्क्रीनिंग

Mismatched Season 4: ‘मिसमॅच्ड’चा शेवटचा अध्याय सुरू; चौथ्या आणि अंतिम सीझनच्या शूटिंगदरम्यान ऋषी-डिंपल झाले भावूक
4

Mismatched Season 4: ‘मिसमॅच्ड’चा शेवटचा अध्याय सुरू; चौथ्या आणि अंतिम सीझनच्या शूटिंगदरम्यान ऋषी-डिंपल झाले भावूक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Marathi Serial: अखेर रहस्य उलगडलं! ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’मध्ये ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याची दमदार एन्ट्री; साकारणार मोहनची भूमिका

Marathi Serial: अखेर रहस्य उलगडलं! ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’मध्ये ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याची दमदार एन्ट्री; साकारणार मोहनची भूमिका

Jul 08, 2026 | 02:30 PM
आधी थप्पड मारली, मग केस उपटले अन्…; कोल्ड ड्रिंकसाठी महिला आणि माकडात तुंबळ हाणामारी, VIDEO पाहून हसू आवरणार नाही

आधी थप्पड मारली, मग केस उपटले अन्…; कोल्ड ड्रिंकसाठी महिला आणि माकडात तुंबळ हाणामारी, VIDEO पाहून हसू आवरणार नाही

Jul 08, 2026 | 02:24 PM
मुंबईच्या पावसात मध्य रेल्वेच्या ‘X’ खात्याची क्रेझ! अवघ्या 24 तासांत 12 हजार नवे फॉलोअर्स

मुंबईच्या पावसात मध्य रेल्वेच्या ‘X’ खात्याची क्रेझ! अवघ्या 24 तासांत 12 हजार नवे फॉलोअर्स

Jul 08, 2026 | 02:24 PM
तो आला नडला अन्…! भारताची झोप उडवत Adil Rashid ने मोडला ‘हा’ मोठा रेकॉर्ड,

तो आला नडला अन्…! भारताची झोप उडवत Adil Rashid ने मोडला ‘हा’ मोठा रेकॉर्ड,

Jul 08, 2026 | 02:20 PM
देवा, हेच बाकी होतं…पाकिस्तानमध्ये मरणंही महागलं! कर्ज घेऊन करावे लागताहेत अंत्यविधी, कफनपासून कब्रपर्यंत…

देवा, हेच बाकी होतं…पाकिस्तानमध्ये मरणंही महागलं! कर्ज घेऊन करावे लागताहेत अंत्यविधी, कफनपासून कब्रपर्यंत…

Jul 08, 2026 | 02:20 PM
Jaipur Crime: अपघात नव्हे तर सुनियोजित हत्या! सरकारी नोकरी आणि…;मुलीने दिली आईच्या हत्येसाठी 7 लाखांची सुपारी

Jaipur Crime: अपघात नव्हे तर सुनियोजित हत्या! सरकारी नोकरी आणि…;मुलीने दिली आईच्या हत्येसाठी 7 लाखांची सुपारी

Jul 08, 2026 | 02:18 PM
Moto G77 Power ची भारतात दमदार एंट्री! 7000mAh बॅटरीसह मिळणार प्रीमियम फीचर्स, किंमत पाहून व्हाल खुश

Moto G77 Power ची भारतात दमदार एंट्री! 7000mAh बॅटरीसह मिळणार प्रीमियम फीचर्स, किंमत पाहून व्हाल खुश

Jul 08, 2026 | 02:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा