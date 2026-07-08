Marathi Serial: अखेर रहस्य उलगडलं! ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’मध्ये ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याची दमदार एन्ट्री; साकारणार मोहनची भूमिका

‘सन मराठी’वरील पहिली रहस्यमय मालिका ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’ प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्यानंतर तिच्या वेगळ्या कथानकाला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. मालिकेच्या पहिल्या प्रोमोपासूनच प्रेक्षकांच्या मनात एकच प्रश्न होता, तो म्हणजे मोहनची भूमिका नेमकी कोण साकारणार? अखेर या रहस्यावरचा पडदा उठला असून, लोकप्रिय अभिनेता संग्राम समेळ मोहनच्या भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे.
दररोज रात्री ९.४५ वाजता प्रसारित होणाऱ्या या मालिकेने पहिल्याच भागापासून प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली आहे. रहस्य, थरार आणि भावनांचा संगम असलेल्या या मालिकेत संग्राम समेळची एन्ट्री कथानकाला आणखी वेगळं वळण देणार आहे.
आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना संग्राम समेळ म्हणाला, “अखेर मोहनची भूमिका कोण साकारणार, याचा उलगडा प्रेक्षकांसमोर झाला आहे. मोहन ही अतिशय सुंदर आणि भावनिक व्यक्तिरेखा आहे. तो आपल्या कुटुंबावर आणि वृंदावर मनापासून प्रेम करणारा आहे. मात्र, वृंदा आणि मोहन यांच्या आयुष्यात नेमकं काय घडलं आहे, हे पाहणं प्रेक्षकांसाठी नक्कीच रंजक ठरेल.”
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तो पुढे म्हणाला, “आमची मालिका एखाद्या थ्रिलर सिरीजप्रमाणे आहे. आजची युवा पिढी ओटीटीवरील थ्रिलर कंटेंट मोठ्या प्रमाणावर पाहते. त्यामुळे ही मालिका त्यांनाही नक्की आवडेल. पहिला भाग पाहिल्यानंतर पुढे काय होणार, याची उत्सुकता कायम राहील. विशेष म्हणजे, मोहन आणि माझ्यात अजिबात साम्य नाही. त्यामुळे ही भूमिका साकारणं माझ्यासाठी मोठं आव्हान आहे.”
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वर्षभरानंतर पुन्हा ‘सन मराठी’वर मुख्य भूमिकेत परतल्याचा आनंद व्यक्त करताना संग्राम म्हणाला, “मी या मालिकेचा नायक असल्याचं गुपित जपणं माझ्यासाठी खूप कठीण होतं. मालिकेचे प्रोमो एकापाठोपाठ एक प्रदर्शित होत होते, पण मी काहीच सांगू शकत नव्हतो. त्यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली. आता सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहून खूप आनंद होत आहे.”
तो पुढे म्हणाला, “आमच्या मालिकेची संपूर्ण टीम खूप छान आहे. त्यामुळे काम करताना खूप मजा येते. प्रेक्षकांना जशी पुढे काय होणार याची उत्सुकता आहे, तशीच उत्सुकता आम्हा कलाकारांनाही आहे. माझ्या आधीच्या भूमिकांप्रमाणेच प्रेक्षकांनी मोहनवरही भरभरून प्रेम करावं आणि आमच्या मालिकेला असंच पाठबळ द्यावं.”
रहस्य, थरार आणि भावनिक नात्यांचा वेध घेणारी ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’ ही मालिका दररोज रात्री ९.४५ वाजता ‘सन मराठी’वर प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.