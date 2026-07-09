गुरुवार, 9 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Navagraha Puja: नवग्रह पूजा करण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि नियम

Updated On: Jul 09, 2026 | 07:05 AM IST
जाहिरात
सारांश

कुंडलीतील ग्रहांचे नकारात्मक परिणाम दूर करण्यासाठी नवग्रह पूजा केली जाते. ज्यावेळी शनी, राहू किंवा केतू अशुभ प्रभाव टाकतात, त्यावेळी कामामध्ये अडथळा येतो, करिअरमध्ये स्थिरता येते आणि असाध्य रोग उद्भवू शकतात. हे परिणाम दूर करण्यासाठी नवग्रहांची पूजा केली जाते. नवग्रह पूजेचे नियम आणि फायदे जाणून घेऊया.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नवग्रह पूजा करण्याची योग्य वेळ कोणती
  • नवग्रहांची पूजा करण्याचे धार्मिक महत्त्व आणि नियम
  • नवग्रहांची पूजा करण्याची पद्धत
 

 

ज्योतिषशास्त्रामध्ये नऊ ग्रह आहेत. त्यांच्या प्रभावाने व्यक्तीच्या जीवनाची दिशा ठरते. सूर्य, चंद्र, बुध, गुरू, शुक्र, शनी, मंगळ, राहू आणि केतू हे नऊ ग्रह आहेत. कुंडलीतील ग्रहांच्या स्थितीचा व्यक्तीच्या जीवनावर परिणाम होतो. जेव्हा ग्रह शुभ स्थितीत असतात, तेव्हा तुमच्या कामात यश येते आणि तुम्ही जीवनात प्रगती करता. तथापि, जेव्हा ग्रह अशुभ स्थितीत असतात, तेव्हा तुम्ही कितीही मेहनत केली तरी, तुम्हाला अपेक्षित असलेले फळ मिळेलच असे नाही. कामात अडथळा येतो किंवा कामाचा वेग मंदावतो. आरोग्यावर परिणाम होतो आणि अपघात होण्याची शक्यता असते. नवग्रह पूजेचे नियम आणि फायदे जाणून घेऊया.

नवग्रहांची पूजा कधी करावी

जर तुमच्या कुंडलीतील एखादा ग्रह कमजोर असेल आणि दोष निर्माण करत असेल किंवा तुम्हाला त्याला बलवान करून शुभ परिणाम मिळवायचे असतील, तर तुम्ही नवग्रह पूजा करू शकता.

जरी तुमच्या कुंडलीत शनि, राहू किंवा केतूची महादशा किंवा अंतर्दशा सुरू असली तरी, नवग्रह पूजा करावी. यामुळे त्यांचे दुष्परिणाम कमी होतील.

Vastu Tips: पोळपाट-लाटण्याशी संबंधित ‘या’ चुका ठरू शकतात गरिबीचे कारण; सुख-समृद्धीवर होऊ शकतो परिणाम

कालसर्प दोष आणि राहू-केतू यांच्याशी संबंधित समस्यांच्या शांतीसाठी नवग्रह पूजा केली जाते.

जर सूर्य, गुरु, मंगळ, बुध किंवा शुक्र या ग्रहांमुळे तुमच्या करिअरमध्ये प्रगती होत नसेल किंवा तुमचे वैवाहिक जीवन सुखी नसेल, तर तुम्ही नवग्रह पूजा करावी.

या व्यतिरिक्त, जेव्हा तुम्ही कोणतेही शुभ कार्य किंवा नवीन कार्य सुरू करत असाल, तेव्हाही तुम्ही नवग्रह पूजा करू शकता.

नवग्रहांची पूजा कोणत्या वेळी करावी

जर तुम्हाला शनि, राहू आणि केतूची पूजा करायची असेल तर ती शनिवारी करा.

सोमवारी चंद्राची, मंगळवारी मंगळाची, बुधवारी बुधाची, गुरुवारी गुरूची आणि शुक्रवारी शुक्राची पूजा करता येते.

या दिवसांव्यतिरिक्त, तुम्ही अमावस्या आणि पौर्णिमेच्या दिवशीही नवग्रह पूजा करू शकता.

दिवाळी, नागपंचमी, धनत्रयोदशी किंवा महाशिवरात्री यांसारख्या शुभ मुहूर्तांवर नवग्रह पूजा देखील केली जाते.

संपूर्ण वर्ष तुमच्यासाठी शुभ आणि फलदायी ठरावे, यासाठी तुम्ही नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी नवग्रह पूजा करू शकता.

Ashadhi Ekadashi 2026: चंद्रभागा नदीमध्ये स्नान करण्याचे काय आहे महत्त्व, जाणून घ्या

कधी करावी नवग्रहांची पूजा

जर कुटुंबातील एखादा सदस्य बऱ्याच काळापासून आजारी असेल आणि त्याची प्रकृती सुधारत नसेल, तर अशा परिस्थितीत नवग्रह पूजा करावी.

जर तुम्हाला कोणताही असाध्य रोग असेल, तुमचे मन चिंतेत असेल, तुम्ही मानसिक तणावाखाली किंवा नैराश्यात असाल, तरीही तुम्ही नवग्रह पूजा करू शकता.

जर तुम्ही एखादे काम सुरू केले आणि ते अडकले, चालू असलेले काम वारंवार बिघडत गेले, करिअरमध्ये अचानक नुकसान झाले, तर हे टाळण्यासाठी तुम्ही नवग्रह पूजा करू शकता.

जर कौटुंबिक समस्या, मालमत्तेचा वाद, फसवणुकीची परिस्थिती किंवा कोणताही न्यायालयीन खटला, वाद असेल तर नवग्रह पूजा केली जाते.

जर तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात विनाकारण समस्या येत असतील आणि गोष्टी मार्गी लागत नसतील, तर ग्रहांना बलवान करण्यासाठी तुम्ही नवग्रह पूजा केली पाहिजे.

नवग्रह पूजेनंतर कोणते नियम पाळावेत

जर तुम्ही नवग्रह पूजा केली तर त्यानंतर सात्विक अन्न सेवन करा आणि तामसिक गोष्टींपासून दूर राहा.

आपल्या बोलण्यात आणि वागण्यात संयम ठेवा. चुकीचे शब्द आणि वागणूक ग्रहांना हानी पोहोचवू शकतात, ज्यामुळे अशुभ परिणाम होऊ शकतात.

ज्या ग्रहाच्या शांतीसाठी तुम्ही पूजा केली आहे, त्या ग्रहाच्या मंत्रांचा जप करू शकता.

नवग्रह पूजेनंतर स्नान आणि दान सुरू ठेवा. यामुळे तुमचे ग्रह बलवान होतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नवग्रह पूजा म्हणजे काय?

    Ans: नवग्रह पूजा ही सूर्य, चंद्र, मंगळ, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहू आणि केतू या नऊ ग्रहांची उपासना करण्यासाठी केली जाणारी धार्मिक पूजा आहे.

  • Que: नवग्रह पूजा का केली जाते?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार, ग्रहांची कृपा मिळावी, ग्रहदोष कमी व्हावेत, जीवनात सुख-शांती आणि प्रगती यावी, या उद्देशाने नवग्रह पूजा केली जाते.

  • Que: नवग्रह पूजा घरी करता येते का?

    Ans: होय. योग्य विधी, मंत्र आणि श्रद्धेने नवग्रह पूजा घरी करता येते. विशेष ग्रहशांतीसाठी जाणकार पुरोहितांचे मार्गदर्शन घेणेही उपयुक्त ठरू शकते.

Web Title: Right time to perform navagraha puja religious importance rules

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 09, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Guru Aditya Rajyog: गुरु-आदित्य राजयोगामुळे ‘या’ तीन मूलांकांच्या लोकांचे उजळणार नशीब; करिअर आणि आर्थिक प्रगतीची मिळणार संधी
1

Guru Aditya Rajyog: गुरु-आदित्य राजयोगामुळे ‘या’ तीन मूलांकांच्या लोकांचे उजळणार नशीब; करिअर आणि आर्थिक प्रगतीची मिळणार संधी

Dr. Nanasaheb Dharmadhikari: समाजप्रबोधनाचे युगपुरुष डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी; जाणून घेऊया त्यांचा समाजसेवेचा प्रेरणादायी प्रवास
2

Dr. Nanasaheb Dharmadhikari: समाजप्रबोधनाचे युगपुरुष डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी; जाणून घेऊया त्यांचा समाजसेवेचा प्रेरणादायी प्रवास

Dwidwadash Drishti Yoga: शुक्र आणि गुरूमुळे तयार होणार द्विद्वादश योग, या राशींच्या लोकांना मिळणार यश आणि धन
3

Dwidwadash Drishti Yoga: शुक्र आणि गुरूमुळे तयार होणार द्विद्वादश योग, या राशींच्या लोकांना मिळणार यश आणि धन

Sant Gulabrao Maharaj: संतपरंपरेतील तेजस्वी व्यक्तिमत्त्व प्रज्ञाचक्षु संत गुलाबराव महाराज; जाणून घ्या त्यांचे विचार आणि कार्य
4

Sant Gulabrao Maharaj: संतपरंपरेतील तेजस्वी व्यक्तिमत्त्व प्रज्ञाचक्षु संत गुलाबराव महाराज; जाणून घ्या त्यांचे विचार आणि कार्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navagraha Puja: नवग्रह पूजा करण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि नियम

Navagraha Puja: नवग्रह पूजा करण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि नियम

Jul 09, 2026 | 07:05 AM
मॅग्नेशियमच्या कमतरतेमुळे हातपायांमध्ये वेदना आणि गोळे येतात? मग नियमित खा ‘हा’ पौष्टिक लाडू, रात्रीच्या वेळी लागेल शांत झोप

मॅग्नेशियमच्या कमतरतेमुळे हातपायांमध्ये वेदना आणि गोळे येतात? मग नियमित खा ‘हा’ पौष्टिक लाडू, रात्रीच्या वेळी लागेल शांत झोप

Jul 09, 2026 | 05:30 AM
‘लालपरी’ला पावसाचा फटका; पुणे एसटी प्रशासनाला दररोज भोगावे लागतेय तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे नुकसान

‘लालपरी’ला पावसाचा फटका; पुणे एसटी प्रशासनाला दररोज भोगावे लागतेय तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे नुकसान

Jul 09, 2026 | 02:35 AM
वेदांत बंडगर हत्येप्रकरणी ‘एन.जी. ग्रुप’वर मकोकाचा फास; टोळीप्रमुख निलेश गडदेसह नऊ जणांवर कारवाई

वेदांत बंडगर हत्येप्रकरणी ‘एन.जी. ग्रुप’वर मकोकाचा फास; टोळीप्रमुख निलेश गडदेसह नऊ जणांवर कारवाई

Jul 08, 2026 | 10:04 PM
राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय; प्रशासकीय रचना, संचालक मंडळ आणि भागधारकांना मंजुरी, वारकरी सेवेला मिळणार नवे बळ

राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय; प्रशासकीय रचना, संचालक मंडळ आणि भागधारकांना मंजुरी, वारकरी सेवेला मिळणार नवे बळ

Jul 08, 2026 | 09:47 PM
गोमंतकीय वारकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पंढरपुरात उभारणार ‘गोवा विठ्ठल-रुक्मिणी भवन’; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची घोषणा

गोमंतकीय वारकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पंढरपुरात उभारणार ‘गोवा विठ्ठल-रुक्मिणी भवन’; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची घोषणा

Jul 08, 2026 | 09:44 PM
नजर लागली! इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्याआधी महिला क्रिकेट संघाला मोठा धक्का; ‘ही’ खेळाडू बाहेर

नजर लागली! इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्याआधी महिला क्रिकेट संघाला मोठा धक्का; ‘ही’ खेळाडू बाहेर

Jul 08, 2026 | 09:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा