Navagraha Puja: नवग्रह पूजा करण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि नियम

ज्योतिषशास्त्रामध्ये नऊ ग्रह आहेत. त्यांच्या प्रभावाने व्यक्तीच्या जीवनाची दिशा ठरते. सूर्य, चंद्र, बुध, गुरू, शुक्र, शनी, मंगळ, राहू आणि केतू हे नऊ ग्रह आहेत. कुंडलीतील ग्रहांच्या स्थितीचा व्यक्तीच्या जीवनावर परिणाम होतो. जेव्हा ग्रह शुभ स्थितीत असतात, तेव्हा तुमच्या कामात यश येते आणि तुम्ही जीवनात प्रगती करता. तथापि, जेव्हा ग्रह अशुभ स्थितीत असतात, तेव्हा तुम्ही कितीही मेहनत केली तरी, तुम्हाला अपेक्षित असलेले फळ मिळेलच असे नाही. कामात अडथळा येतो किंवा कामाचा वेग मंदावतो. आरोग्यावर परिणाम होतो आणि अपघात होण्याची शक्यता असते. नवग्रह पूजेचे नियम आणि फायदे जाणून घेऊया.
जर तुमच्या कुंडलीतील एखादा ग्रह कमजोर असेल आणि दोष निर्माण करत असेल किंवा तुम्हाला त्याला बलवान करून शुभ परिणाम मिळवायचे असतील, तर तुम्ही नवग्रह पूजा करू शकता.
जरी तुमच्या कुंडलीत शनि, राहू किंवा केतूची महादशा किंवा अंतर्दशा सुरू असली तरी, नवग्रह पूजा करावी. यामुळे त्यांचे दुष्परिणाम कमी होतील.
कालसर्प दोष आणि राहू-केतू यांच्याशी संबंधित समस्यांच्या शांतीसाठी नवग्रह पूजा केली जाते.
जर सूर्य, गुरु, मंगळ, बुध किंवा शुक्र या ग्रहांमुळे तुमच्या करिअरमध्ये प्रगती होत नसेल किंवा तुमचे वैवाहिक जीवन सुखी नसेल, तर तुम्ही नवग्रह पूजा करावी.
या व्यतिरिक्त, जेव्हा तुम्ही कोणतेही शुभ कार्य किंवा नवीन कार्य सुरू करत असाल, तेव्हाही तुम्ही नवग्रह पूजा करू शकता.
जर तुम्हाला शनि, राहू आणि केतूची पूजा करायची असेल तर ती शनिवारी करा.
सोमवारी चंद्राची, मंगळवारी मंगळाची, बुधवारी बुधाची, गुरुवारी गुरूची आणि शुक्रवारी शुक्राची पूजा करता येते.
या दिवसांव्यतिरिक्त, तुम्ही अमावस्या आणि पौर्णिमेच्या दिवशीही नवग्रह पूजा करू शकता.
दिवाळी, नागपंचमी, धनत्रयोदशी किंवा महाशिवरात्री यांसारख्या शुभ मुहूर्तांवर नवग्रह पूजा देखील केली जाते.
संपूर्ण वर्ष तुमच्यासाठी शुभ आणि फलदायी ठरावे, यासाठी तुम्ही नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी नवग्रह पूजा करू शकता.
जर कुटुंबातील एखादा सदस्य बऱ्याच काळापासून आजारी असेल आणि त्याची प्रकृती सुधारत नसेल, तर अशा परिस्थितीत नवग्रह पूजा करावी.
जर तुम्हाला कोणताही असाध्य रोग असेल, तुमचे मन चिंतेत असेल, तुम्ही मानसिक तणावाखाली किंवा नैराश्यात असाल, तरीही तुम्ही नवग्रह पूजा करू शकता.
जर तुम्ही एखादे काम सुरू केले आणि ते अडकले, चालू असलेले काम वारंवार बिघडत गेले, करिअरमध्ये अचानक नुकसान झाले, तर हे टाळण्यासाठी तुम्ही नवग्रह पूजा करू शकता.
जर कौटुंबिक समस्या, मालमत्तेचा वाद, फसवणुकीची परिस्थिती किंवा कोणताही न्यायालयीन खटला, वाद असेल तर नवग्रह पूजा केली जाते.
जर तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात विनाकारण समस्या येत असतील आणि गोष्टी मार्गी लागत नसतील, तर ग्रहांना बलवान करण्यासाठी तुम्ही नवग्रह पूजा केली पाहिजे.
जर तुम्ही नवग्रह पूजा केली तर त्यानंतर सात्विक अन्न सेवन करा आणि तामसिक गोष्टींपासून दूर राहा.
आपल्या बोलण्यात आणि वागण्यात संयम ठेवा. चुकीचे शब्द आणि वागणूक ग्रहांना हानी पोहोचवू शकतात, ज्यामुळे अशुभ परिणाम होऊ शकतात.
ज्या ग्रहाच्या शांतीसाठी तुम्ही पूजा केली आहे, त्या ग्रहाच्या मंत्रांचा जप करू शकता.
नवग्रह पूजेनंतर स्नान आणि दान सुरू ठेवा. यामुळे तुमचे ग्रह बलवान होतील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: नवग्रह पूजा ही सूर्य, चंद्र, मंगळ, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहू आणि केतू या नऊ ग्रहांची उपासना करण्यासाठी केली जाणारी धार्मिक पूजा आहे.
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार, ग्रहांची कृपा मिळावी, ग्रहदोष कमी व्हावेत, जीवनात सुख-शांती आणि प्रगती यावी, या उद्देशाने नवग्रह पूजा केली जाते.
Ans: होय. योग्य विधी, मंत्र आणि श्रद्धेने नवग्रह पूजा घरी करता येते. विशेष ग्रहशांतीसाठी जाणकार पुरोहितांचे मार्गदर्शन घेणेही उपयुक्त ठरू शकते.