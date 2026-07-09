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Yavatmal News: हृदयविकाराने मृत्यू, पण शवागारात घडलं धक्कादायक; मृतदेहाची ओळखही कठीण

Updated On: Jul 09, 2026 | 08:19 AM IST
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सारांश

यवतमाळच्या वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात शवागारातील फ्रीजरमध्ये ठेवलेला मृतदेह दुसऱ्याच दिवशी पूर्णपणे कुजलेल्या अवस्थेत आढळल्याने खळबळ उडाली. या प्रकारामुळे मृताच्या नातेवाईकांनी संताप व्यक्त करत रुग्णालय प्रशासनाला जाब विचारला असून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • शवागारातील फ्रीजरमध्ये ठेवलेला मृतदेह दुसऱ्याच दिवशी कुजलेल्या अवस्थेत आढळला.
  • संतप्त नातेवाईकांनी रुग्णालय प्रशासनाला जाब विचारत कारवाईची मागणी केली.
  • घटनेनंतर रुग्णालय परिसरात तणाव निर्माण झाला असून पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.
यवतमाळ: यवतमाळच्या वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील शवागारातून धक्कादायक निष्काळजीपणाचा प्रकार समोर आला आहे. हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचा मृतदेह शवागारातील फ्रीजरमध्ये ठेवण्यात आला होता. मात्र दुसऱ्याच दिवशी शवविच्छेदनासाठी मृतदेह बाहेर काढला असता तो पूर्णपणे कुजलेल्या अवस्थेत आढळला. या प्रकारामुळे मृताच्या नातेवाईकांनी रुग्णालय प्रशासनाला जाब विचारत तीव्र संताप व्यक्त केला असून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

मनीष वाघमारे यांचा ७ जुलै रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला होता. त्यांना कुटुंबीयांनी खाजगी रुग्णालयात नेलं. तिथून त्यांचा मृतदेह शासकीय रुग्णालयात आणण्यात आला. रुग्णालयात आल्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आलं. तेथील कर्मचाऱ्यांनी मृतदेह फ्रीजरमध्ये ठेवला. दुसऱ्या दिवशी शवविच्छेदन करून मृतदेह कुटुंबीयांच्या स्वाधीन करण्यात येणार होता. मात्र फ्रिजरमधून मृतदेह बाहेर काढला असता तो पूर्णतः कुजलेला होता. तो एवढा कुजलेला होता की मृतदेहाची नीट ओळखही पटत नव्हती. मृतदेह ठेवताना तो बंद फ्रीजरमध्ये ठेवण्यात आल्याने हा संतापजनक प्रकार घडला.

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नागरिक संतप्त

यामुळे नातेवाईकांनी संताप व्यक्त केला आणि रुग्णालयाचे अधिष्ठाता, संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यावेळी रुग्णालय परिसरात वातावरण तणावपूर्ण झालं होतं. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त लावण्यात आला. नातेवाईकांनी संताप व्यक्त करून संबंधितांवर कठोरात कथित कारवाई करण्याची मागणी केली. दरम्यान शवागारातील फ्रिझर बंद असल्याबाबत विचारणा करण्यासाठी गेलेल्या माध्यम प्रतिनिधींना कुठलेही उत्तर प्रशासनाकडून देण्यात आले नाही. याप्रकरणी दोषींवर काय कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे.

महिनाभरापूर्वी केला प्रेमविवाह, पोटाला दगड बांधून विहिरीत मारली उडाली, काय घडलं नेमकं?

यवतमाळ जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मारेगाव तालुक्यात नवविवाहित दांपत्याने विहिरीत उडी घेऊन आयुष्य संपवल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी पोटाला दगड बांधले आणि विहिरीत उडी मारली. या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. आत्महत्या करणाऱ्या नवविवाहित दाम्पत्याचे नाव आशिष धानोरकर आणि करिश्मा धानोरकर असे नाव आहे. अवघ्या महिन्याभरापूर्वी म्हणजे ४ मे रोजी या दोघांचा विवाह मोठ्या उत्साहात पार पडला होता. सोमवारी रात्री दोघेही दुचाकीने घराबाहेर पडले. गावालगतच्या शेतातील विहित उडी घेत जीवन संपवले. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी पोटाला दगड बांधले. त्यांनतर रात्री उशिरापर्यंत घरी न परतल्याने कुटुंबीयांनी शोध केला असता विहिरीजवळ त्यांची दुचाकी आढळून आली. त्यानंतर विहिरीत शोध घेतला असता दोघांचेही मृतदेह आढळले.

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Web Title: Yavatmal news death due to heart disease but a shocking incident occurred at the morgue the body became difficult to identify

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Published On: Jul 09, 2026 | 08:19 AM

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