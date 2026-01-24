Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Mardaani 3 Faces Censorship Cuts Even Before Its Release Major Changes Have Been Made To Rani Mukerjis Film

रिलीजपूर्वीच Mardaani 3 वर सेन्सॉरची कात्री! राणी मुखर्जीच्या चित्रपटात झाले मोठे बदल; जाणून घ्या कारण

राणी मुखर्जीचा चित्रपट ३० जानेवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार होता. तथापि, तो आता सेन्सॉर बोर्डाकडे अडकला आहे. सीबीएफसीने चित्रपटात अनेक बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Updated On: Jan 24, 2026 | 10:43 AM
रिलीजपूर्वीच Mardaani 3 वर सेन्सॉरची कात्री! राणी मुखर्जीच्या चित्रपटात झाले मोठे बदल (Photo Credit- X)

रिलीजपूर्वीच Mardaani 3 वर सेन्सॉरची कात्री! राणी मुखर्जीच्या चित्रपटात झाले मोठे बदल (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • रिलीजपूर्वीच Mardaani 3 वर सेन्सॉरची कात्री!
  • राणी मुखर्जीच्या चित्रपटात झाले मोठे बदल
  • जाणून घ्या कारण
 Mardaani 3 News: बॉलिवूडची दमदार अभिनेत्री राणी मुखर्जी सध्या तिच्या आगामी ‘मर्दानी ३’ (Mardaani 3) या चित्रपटामुळे प्रचंड चर्चेत आहे. ‘शिवानी शिवाजी रॉय’ ही लोकप्रिय भूमिका पुन्हा एकदा पडद्यावर पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक असतानाच, सेन्सॉर बोर्डाने (CBFC) या चित्रपटाला मोठा दणका दिला आहे. चित्रपटाला ‘UA 16+’ प्रमाणपत्र देताना बोर्डाने निर्मात्यांना चित्रपटात तब्बल १० महत्त्वाचे बदल करण्यास भाग पाडले आहे.

३० जानेवारीला होणार प्रदर्शित

हा चित्रपट येत्या ३० जानेवारीला चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी सेन्सॉर बोर्डाच्या अटी पूर्ण केल्यावरच चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू शकेल. या बदलांमुळे चित्रपटाच्या कथानकावर किंवा संवादांवर काय परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संजय लीला भन्साळी आणि श्रेया घोषाल एकत्र! भारतीय कथाकथनाचा प्रवास मांडणारा एक भव्य आणि भावपूर्ण प्रयोग ‘भारत गाथा’

सेन्सॉर बोर्डाने केलेले ‘हे’ प्रमुख १० बदल

१. ड्रग डिस्क्लेमर: अमली पदार्थांच्या संदर्भातील वैधानिक इशारा (Disclaimer) चित्रपटात जोडण्यात आला आहे.

२. संवादात बदल: एका महत्त्वाच्या संवादातून ‘बच्ची’ हा शब्द हटवून त्याऐवजी ‘लड़की’ असा बदल करण्यात आला आहे.

३. वय पडताळणी: संबंधित दृश्यात काम करणाऱ्या बालकलाकाराच्या वयाचे अधिकृत पुरावे बोर्डात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.

४. हिंसाचाराच्या दृश्यांवर कात्री: एका दृश्यात मुलीला थोबाडीत मारताना दाखवण्यात आले होते, त्या दृश्यात फेरबदल (Modify) करण्यात आले आहेत.

५. अपशब्द म्यूट: आईबद्दल वापरण्यात आलेले अपशब्द सेन्सॉर बोर्डाने म्यूट केले आहेत.

६. इंग्रजी सबटायटल्समध्ये बदल: इंग्रजी सबटायटल्समधील ‘Whore’ या शब्दाऐवजी आता ‘Traitor’ हा शब्द वापरला जाणार आहे.

७. अश्लील शब्द हटवले: लैंगिक अवयवांशी संबंधित आक्षेपार्ह शब्दांना कात्री लावण्यात आली आहे.

८. देशांची नावे वगळली: एका दृश्यात अनेक देशांची नावे घेण्यात आली होती, ती नावे काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

९. भारत सरकारचा संदर्भ: भारत सरकारबद्दल वापरलेले नकारात्मक संदर्भ असलेले शब्द बदलण्यात आले आहेत.

१०. महत्त्वाची माहिती (Information Strips): महिला आणि बाल तस्करीशी संबंधित कायदेशीर माहिती असलेल्या पट्ट्या (Text Strips) चित्रपटात जोडण्यास सांगण्यात आले आहे.

शिवानी शिवाजी रॉयचा नवा संघर्ष

‘मर्दानी’ आणि ‘मर्दानी २’ च्या तुफान यशानंतर तिसऱ्या भागात राणी मुखर्जी कोणत्या सामाजिक विषयावर प्रहार करणार, याची उत्सुकता होती. तस्करी आणि गुन्हेगारी विश्वाचे दाहक वास्तव मांडणाऱ्या या चित्रपटावर सेन्सॉर बोर्डाने कडक नजर ठेवली आहे.

श्रद्धा, तर्क आणि परंपरेचा संगम; ‘देवखेळ’ मध्ये प्राजक्ता साकारणार अनोखी भूमिका, सांगितला अनुभव

Web Title: Mardaani 3 faces censorship cuts even before its release major changes have been made to rani mukerjis film

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 10:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KRK Firing Incident: मुंबईत गोळीबाराचा थरार! अभिनेता केआरके पोलिसांच्या ताब्यात; नेमकं काय घडल?
1

KRK Firing Incident: मुंबईत गोळीबाराचा थरार! अभिनेता केआरके पोलिसांच्या ताब्यात; नेमकं काय घडल?

Matrubhumi : मनाला भिडेल असे आहे Battle Of Galwan चे नवीन गाणे, सलमान खानने जाहीर केली रिलीज डेट
2

Matrubhumi : मनाला भिडेल असे आहे Battle Of Galwan चे नवीन गाणे, सलमान खानने जाहीर केली रिलीज डेट

सुशांत सिंग राजपूतच्या आठवणींना उजाळा; अभिनेत्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ वडील बांधणार चित्रपट संस्था आणि अभिनय वर्ग
3

सुशांत सिंग राजपूतच्या आठवणींना उजाळा; अभिनेत्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ वडील बांधणार चित्रपट संस्था आणि अभिनय वर्ग

‘तुम्ही खरोखरच निर्दोष आहात?’ बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका प्रश्नामुळे बिग बींनी घेतली वडिलांची शपथ; नेमकं काय घडलेलं?
4

‘तुम्ही खरोखरच निर्दोष आहात?’ बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका प्रश्नामुळे बिग बींनी घेतली वडिलांची शपथ; नेमकं काय घडलेलं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रिलीजपूर्वीच Mardaani 3 वर सेन्सॉरची कात्री! राणी मुखर्जीच्या चित्रपटात झाले मोठे बदल; जाणून घ्या कारण

रिलीजपूर्वीच Mardaani 3 वर सेन्सॉरची कात्री! राणी मुखर्जीच्या चित्रपटात झाले मोठे बदल; जाणून घ्या कारण

Jan 24, 2026 | 10:43 AM
National Girl Child Day 2026: इंदिरा गांधी ते अंतराळवीर! राष्ट्रीय बालिका दिनी जाणून घ्या भारताच्या लेकींचा प्रेरणादायी प्रवास

National Girl Child Day 2026: इंदिरा गांधी ते अंतराळवीर! राष्ट्रीय बालिका दिनी जाणून घ्या भारताच्या लेकींचा प्रेरणादायी प्रवास

Jan 24, 2026 | 10:39 AM
दारूच्या नशेत मच्छिमारांनी व्हेल माशाच्या मृतदेहासोबत असं काही केलं की… पाहून युजर्स संतापले; Video Viral

दारूच्या नशेत मच्छिमारांनी व्हेल माशाच्या मृतदेहासोबत असं काही केलं की… पाहून युजर्स संतापले; Video Viral

Jan 24, 2026 | 10:33 AM
Amla Juice: निरोगी राहण्यासाठी नियमित प्या आवळ्याचा रस, त्वचा केसांसह शरीराला होतील भरमसाट फायदे

Amla Juice: निरोगी राहण्यासाठी नियमित प्या आवळ्याचा रस, त्वचा केसांसह शरीराला होतील भरमसाट फायदे

Jan 24, 2026 | 10:31 AM
Budget 2026: उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय?

Budget 2026: उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय?

Jan 24, 2026 | 10:27 AM
Nashik Crime News: खळबळजनक! ४०० कोटींच्या कॅश कंटेनरवरून तरुणाचे अपहरण; कोणाची होती एवढी मोठी रोकड

Nashik Crime News: खळबळजनक! ४०० कोटींच्या कॅश कंटेनरवरून तरुणाचे अपहरण; कोणाची होती एवढी मोठी रोकड

Jan 24, 2026 | 10:19 AM
Buldhana Crime: धक्कादायक! गणित चुकल्याने चौथीतल्या विद्यार्थ्याला शिक्षकाकडून अमानुष मारहाण, रुग्णालयात उपचार सुरू

Buldhana Crime: धक्कादायक! गणित चुकल्याने चौथीतल्या विद्यार्थ्याला शिक्षकाकडून अमानुष मारहाण, रुग्णालयात उपचार सुरू

Jan 24, 2026 | 10:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM