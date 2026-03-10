Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Kritika Gaurav Wedding: कृतिका कामरा आणि गौरवचं लग्नाचं अनोखं निमंत्रण; क्वर्की आफ्टर-पार्टी इन्व्हिटेशन व्हायरल

टीव्ही आणि बॉलीवूड अभिनेत्री कृतिका कामरा आणि क्रिकेट प्रस्तुतकर्ता गौरव कपूर यांचे लग्न सध्या इंडस्ट्रीमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे. हे दोघे ११ आणि १२ मार्च २०२६ रोजी मुंबईत लग्न करणार असल्याचे वृत्त आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 01:41 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • कृतिका कामरा आणि गौरवचं लग्नाचं अनोखं निमंत्रण
  • क्वर्की आफ्टर-पार्टी इन्व्हिटेशन व्हायरल
  • कृतिका कामरा आणि गौरव लवकरच अडकणार लग्नबंधनात
 

टीव्ही स्टार कृतिका कामरा आणि क्रिकेट होस्ट गौरव कपूर यांच्या लग्नाने बॉलीवूडमध्ये चांगलीच चर्चा रंगली आहे. ११ मार्च २०२६ रोजी गौरवच्या मुंबईतील घरी झालेल्या नोंदणीकृत लग्नानंतर, १२ मार्च रोजी होणाऱ्या पार्टीचे आमंत्रण सोशल मीडियावर आले आहे. या निमंत्रणाने त्याच्या मजेदार आणि विचित्र भाषेमुळे लक्ष वेधले आहे, जे या जोडप्याच्या मजेदार केमिस्ट्रीचे प्रतिबिंब आहे.

निमंत्रण पत्रिकेत त्यांनी लिहिले, “चला मित्रांनो, आपण डान्स फ्लोअरला आग लावणार आहोत. लग्नानंतरच्या पार्टीसाठी कोणताही औपचारिक ड्रेस कोड नाही, फक्त तुमचा सर्वोत्तम मूड घेऊन या. कृतिका आणि गौरवसोबत साजरा करा उत्साह कारण हे प्रेमी अधिकृतपणे एक आहेत.” ही खास निमंत्रण पारंपारिक निमंत्रणांपासून दूर आहे, जी जोडप्याच्या आधुनिक मानसिकतेचे प्रतिबिंबित करते. ही पार्टी मुंबईतील एका आलिशान ठिकाणी आयोजित केली जाईल, जिथे क्रिकेटपटू, अभिनेते आणि जवळचे मित्र उपस्थित राहणार आहे. हे लग्न खाजगी असणार आहे, ज्यामध्ये फक्त कुटुंबातील सदस्य साक्षीदार असतील.

Vishakha Subhedar : विशाखा सुभेदारचा मुलगा कुवेतमधून सुखरुप मायदेशी परतला, अभिनेत्रीने मानले मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आभार

‘कुछ सम्मोहन’ आणि ‘ताड़का’सारख्या वेबसीरिजमुळे ओळख मिळवलेली कृतिका आणि आयपीएल होस्ट गौरव यांनी त्यांच्या लग्नासाठी साधेपणाला प्राधान्य दिले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, “त्यांना भव्य समारंभापेक्षा भावनिक आणि साधा विवाह सोहळा हवा होता. मात्र आफ्टर-पार्टीमध्येच सेलिब्रिटींची चमक पाहायला मिळेल.” सात वर्षांच्या वयातील अंतराकडे दुर्लक्ष करत या जोडीने प्रेमाला प्राधान्य दिले आहे. गौरवच्या क्रिकेटमधील संबंधांमुळे रोहित शर्मा आणि हार्दिक पांड्या यांसारखी मोठी नावे लग्नात उपस्थित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

चाहते या निमंत्रणाचे कौतुक करत आहेत आणि #KritikaGauravWedding ट्रेंडिंगमध्ये आहे. कृतिकाने तिच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे, “प्यार की जी.” हे जोडपे हे सिद्ध करत आहे की लग्न हा फक्त एक साइनिंग सेरेमनी नाही तर तो एक उत्सव आहे. लग्नानंतर, त्यांचा हनिमून युरोपमध्ये नियोजित असल्याचे वृत्त आहे. कृतिका आगामी “टायगर 3” स्पिनऑफ आणि गौरवच्या शोवर लक्ष ठेवून आहे. हे जोडपे नवीन पिढीला प्रेरणा देत आहे. प्रेमात साधेपणा आणि मजा आवश्यक आहे.

हिरो बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची भन्नाट गोष्ट; ‘पिक्चर बॉईज’चा जबरदस्त पोस्टर रिलीज

लग्नसोहळ्यात चित्रपट आणि क्रीडा क्षेत्रातील अनेक मोठ्या व्यक्ती उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आफ्टर-पार्टीबाबत पाहुण्यांमध्ये मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे, कारण ती पारंपरिक रिसेप्शनपेक्षा वेगळ्या आणि आधुनिक शैलीत आयोजित केली जाणार आहे. हे अनोखे निमंत्रण पाहून चाहते आणि सोशल मीडियावरील युजर्सही उत्सुक झाले आहेत. अनेकांनी प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, हे जोडपे इंडस्ट्रीतील सर्वात स्टायलिश आणि वेगळ्या पद्धतीचा सेलिब्रेशन करणारे ठरणार आहे. काहींनी तर या लग्नाला “सीझनमधील सर्वात कूल लग्न” असेही म्हटले आहे.

Web Title: Kritika kamra gaurav kapur unique wedding invitation quirky after party invitation goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 01:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हिरो बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची भन्नाट गोष्ट; ‘पिक्चर बॉईज’चा जबरदस्त पोस्टर रिलीज
1

हिरो बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची भन्नाट गोष्ट; ‘पिक्चर बॉईज’चा जबरदस्त पोस्टर रिलीज

65 दिवसांपासून विवेक सांगळेचे इन्स्टाग्राम अकाउंट बंद; अपील करूनही अभिनेत्याला मिळाला नाही प्रतिसाद
2

65 दिवसांपासून विवेक सांगळेचे इन्स्टाग्राम अकाउंट बंद; अपील करूनही अभिनेत्याला मिळाला नाही प्रतिसाद

सलीम खान यांच्या प्रकृतीत सुधारणा; 3-4 दिवसांत हॉस्पिटलमधून मिळणार डिस्चार्ज, चाहत्यांना मोठा दिलासा
3

सलीम खान यांच्या प्रकृतीत सुधारणा; 3-4 दिवसांत हॉस्पिटलमधून मिळणार डिस्चार्ज, चाहत्यांना मोठा दिलासा

अनुराग डोभालला मोठा झटका! वडिलांनी संपत्तीपासून केले दूर, म्हणाले ‘माझा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही…’
4

अनुराग डोभालला मोठा झटका! वडिलांनी संपत्तीपासून केले दूर, म्हणाले ‘माझा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kritika Gaurav Wedding: कृतिका कामरा आणि गौरवचं लग्नाचं अनोखं निमंत्रण; क्वर्की आफ्टर-पार्टी इन्व्हिटेशन व्हायरल

Kritika Gaurav Wedding: कृतिका कामरा आणि गौरवचं लग्नाचं अनोखं निमंत्रण; क्वर्की आफ्टर-पार्टी इन्व्हिटेशन व्हायरल

Mar 10, 2026 | 01:41 PM
Karnatak Crime: कर्नाटक हादरलं! पतीचा खून करून ‘हार्ट अटॅक’चा बनाव; 20 दिवसांत प्रियकराशी लग्न, पोलिसांनी उघड केला कट

Karnatak Crime: कर्नाटक हादरलं! पतीचा खून करून ‘हार्ट अटॅक’चा बनाव; 20 दिवसांत प्रियकराशी लग्न, पोलिसांनी उघड केला कट

Mar 10, 2026 | 01:19 PM
Maharashtra Transport E-Challan: RTO कडून ‘अभय योजना’ प्रस्तावित; वेळेत दंड भरल्यास सवलतीची शक्यता

Maharashtra Transport E-Challan: RTO कडून ‘अभय योजना’ प्रस्तावित; वेळेत दंड भरल्यास सवलतीची शक्यता

Mar 10, 2026 | 01:11 PM
BSNL Kavach Number: महिलांच्या सुरक्षेसाठी कंपनीने उचलले महत्त्वाचे पाऊल, आता रिचार्ज करताना लपवता येणार मोबाईल नंबर!

BSNL Kavach Number: महिलांच्या सुरक्षेसाठी कंपनीने उचलले महत्त्वाचे पाऊल, आता रिचार्ज करताना लपवता येणार मोबाईल नंबर!

Mar 10, 2026 | 01:11 PM
Vishakha Subhedar : विशाखा सुभेदारचा मुलगा कुवेतमधून सुखरुप मायदेशी परतला, अभिनेत्रीने मानले मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आभार

Vishakha Subhedar : विशाखा सुभेदारचा मुलगा कुवेतमधून सुखरुप मायदेशी परतला, अभिनेत्रीने मानले मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आभार

Mar 10, 2026 | 01:08 PM
‘अजित पवार यांच्या नावाला विरोध नाही, पण…’; अहिल्यादेवी होळकर महाविद्यालयाच्या नावावरून हाके आक्रमक

‘अजित पवार यांच्या नावाला विरोध नाही, पण…’; अहिल्यादेवी होळकर महाविद्यालयाच्या नावावरून हाके आक्रमक

Mar 10, 2026 | 01:07 PM
विरारमध्ये उभारणार १०० कोटींचे मँग्रोव्ह पार्क; वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांकडून जागेची पाहणी

विरारमध्ये उभारणार १०० कोटींचे मँग्रोव्ह पार्क; वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांकडून जागेची पाहणी

Mar 10, 2026 | 01:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM