Kritika Gaurav Wedding: कृतिका कामरा आणि गौरवचं लग्नाचं अनोखं निमंत्रण; क्वर्की आफ्टर-पार्टी इन्व्हिटेशन व्हायरल

टीव्ही स्टार कृतिका कामरा आणि क्रिकेट होस्ट गौरव कपूर यांच्या लग्नाने बॉलीवूडमध्ये चांगलीच चर्चा रंगली आहे. ११ मार्च २०२६ रोजी गौरवच्या मुंबईतील घरी झालेल्या नोंदणीकृत लग्नानंतर, १२ मार्च रोजी होणाऱ्या पार्टीचे आमंत्रण सोशल मीडियावर आले आहे. या निमंत्रणाने त्याच्या मजेदार आणि विचित्र भाषेमुळे लक्ष वेधले आहे, जे या जोडप्याच्या मजेदार केमिस्ट्रीचे प्रतिबिंब आहे.
निमंत्रण पत्रिकेत त्यांनी लिहिले, “चला मित्रांनो, आपण डान्स फ्लोअरला आग लावणार आहोत. लग्नानंतरच्या पार्टीसाठी कोणताही औपचारिक ड्रेस कोड नाही, फक्त तुमचा सर्वोत्तम मूड घेऊन या. कृतिका आणि गौरवसोबत साजरा करा उत्साह कारण हे प्रेमी अधिकृतपणे एक आहेत.” ही खास निमंत्रण पारंपारिक निमंत्रणांपासून दूर आहे, जी जोडप्याच्या आधुनिक मानसिकतेचे प्रतिबिंबित करते. ही पार्टी मुंबईतील एका आलिशान ठिकाणी आयोजित केली जाईल, जिथे क्रिकेटपटू, अभिनेते आणि जवळचे मित्र उपस्थित राहणार आहे. हे लग्न खाजगी असणार आहे, ज्यामध्ये फक्त कुटुंबातील सदस्य साक्षीदार असतील.
‘कुछ सम्मोहन’ आणि ‘ताड़का’सारख्या वेबसीरिजमुळे ओळख मिळवलेली कृतिका आणि आयपीएल होस्ट गौरव यांनी त्यांच्या लग्नासाठी साधेपणाला प्राधान्य दिले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, “त्यांना भव्य समारंभापेक्षा भावनिक आणि साधा विवाह सोहळा हवा होता. मात्र आफ्टर-पार्टीमध्येच सेलिब्रिटींची चमक पाहायला मिळेल.” सात वर्षांच्या वयातील अंतराकडे दुर्लक्ष करत या जोडीने प्रेमाला प्राधान्य दिले आहे. गौरवच्या क्रिकेटमधील संबंधांमुळे रोहित शर्मा आणि हार्दिक पांड्या यांसारखी मोठी नावे लग्नात उपस्थित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
चाहते या निमंत्रणाचे कौतुक करत आहेत आणि #KritikaGauravWedding ट्रेंडिंगमध्ये आहे. कृतिकाने तिच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे, “प्यार की जी.” हे जोडपे हे सिद्ध करत आहे की लग्न हा फक्त एक साइनिंग सेरेमनी नाही तर तो एक उत्सव आहे. लग्नानंतर, त्यांचा हनिमून युरोपमध्ये नियोजित असल्याचे वृत्त आहे. कृतिका आगामी “टायगर 3” स्पिनऑफ आणि गौरवच्या शोवर लक्ष ठेवून आहे. हे जोडपे नवीन पिढीला प्रेरणा देत आहे. प्रेमात साधेपणा आणि मजा आवश्यक आहे.
लग्नसोहळ्यात चित्रपट आणि क्रीडा क्षेत्रातील अनेक मोठ्या व्यक्ती उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आफ्टर-पार्टीबाबत पाहुण्यांमध्ये मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे, कारण ती पारंपरिक रिसेप्शनपेक्षा वेगळ्या आणि आधुनिक शैलीत आयोजित केली जाणार आहे. हे अनोखे निमंत्रण पाहून चाहते आणि सोशल मीडियावरील युजर्सही उत्सुक झाले आहेत. अनेकांनी प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, हे जोडपे इंडस्ट्रीतील सर्वात स्टायलिश आणि वेगळ्या पद्धतीचा सेलिब्रेशन करणारे ठरणार आहे. काहींनी तर या लग्नाला “सीझनमधील सर्वात कूल लग्न” असेही म्हटले आहे.