Devkhel Web Series: ‘देवखेळ’ वेबसिरिजवर बंदी घालण्याची मागणी, आमदार भास्कर जाधव आक्रमक; संकासूराच्या चित्रणावरून कोकणात रोष

या मालिकेत संकासूरला कूर आणि अंधश्रद्धा पसरवणारा म्हणून दाखवण्यात आल्याने कोकणातील लोकांच्या धार्मिक व सांस्कृतिक भावना दुखावल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 12:52 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

कोकणातील शिमगा उत्सवात साकारल्या जाणाऱ्या पारंपारिक आणि पौराणिक लोकनृत्य पात्र संकासूर याचे चुकीचे चित्रण केल्याचा आरोप झी ५ या मराठी ओटीटीवरील ‘देवखेळ’ या वेबसिरिजवर करण्यात आला आहे. या मालिकेत संकासूरला कूर आणि अंधश्रद्धा पसरवणारा म्हणून दाखवण्यात आल्याने कोकणातील लोकांच्या धार्मिक व सांस्कृतिक भावना दुखावल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव यांनी ‘देवखेळ’ वेबसिरिजवर तात्काळ बंदी घालावी अशी मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांना निवेदन सादर केले आहे.

निवेदनात आमदार जाधव यांनी नमूद केले आहे की, संकासूर हे कोकणातील शिमगा उत्सवातील एक भक्तीमय, पौराणिक आणि पारंपारिक पात्र असून, त्याला शिवाचा अवतार मानले जाते. काळ्या रंगाचा पोशाख, मुखवटा आणि हातात वेत घेऊन गोमूसोबत गावागावात फिरणारा संकासूर गावकऱ्यांना आशीर्वाद देतो. ही केवळ करमणूक नसून, कोकणची शेकडो वर्षांची श्रद्धा आणि सांस्कृतिक परंपरा आहे.

मात्र, ३० जानेवारी २०२६ पासून झी ५ वर सुरू झालेल्या ‘देवखेळ’ या वेबसिरिजमध्ये संकासूराला खूनी आणि कूर प्रवृत्तीचे पात्र म्हणून दाखविण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या मालिकेचे चित्रिकरण गुहागर तालुक्यातच झाले असून, संकासूरावर डॉक्युमेंटरी करत आहोत असे ग्रामस्थांना सांगून प्रत्यक्षात वेबसिरिजचे शूटिंग करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.

या प्रकारामुळे गुहागर तालुक्यासह संपूर्ण कोकणात संतापाचे वातावरण पसरले असून, नमन मंडळे, भजन मंडळांतील कलाकार तसेच सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. याबाबत गुहागर पोलीस ठाणे ते जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रारी करूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, असेही आमदार जाधव यांनी नमूद केले आहे.

कपिल शर्मा शोमधील A.R. Rahman च्या उपस्थितीवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; म्हणाले- “हिंदुत्वाशी तडजोड….”

काळाच्या ओघात अनेक पारंपारिक कला लोप पावत असताना, कोकणातील कुणबी समाजाने नमन, भजन, संकासूरसारख्या कला जपून जगासमोर नेल्या आहेत. अशा कलांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न या वेबसिरिजच्या माध्यमातून होत असल्याने जनभावना दुखावल्या गेल्या आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी सिनेमास्टर्स प्रोडक्शन प्रा. लि. निर्मित ‘देवखेळ’ या वेबसिरिजवर तात्काळ बंदी घालावी, अशी ठाम मागणी आमदार भास्कर जाधव यांनी केली आहे.

चार आठवड्यांत २४ कोटींचा टप्पा पार; ‘क्रांतिज्योती विद्यालय–मराठी माध्यम’ची खास ‘मराठी शाळा योजना’

Published On: Feb 02, 2026 | 12:50 PM

