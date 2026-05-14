Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Zee Marathi Serial : नव्या मालिकांची नांदी; मायलेकींच्या अनोख्या नात्याची नवी गोष्ट

Zee Marathi Upcoming  Serial : काही दिवसांपूर्वीच सुरु झालेल्या सनई चौघडे मालिकेला प्रेक्षकांचा चांगलाच प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे. अशातच आता आणखी एका नव्या मालिकेची भर पडली आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 03:36 PM
zee marathi upcoming serial

फोटो सौजन्य : झी मराठी इन्स्टाग्राम

Follow Us:
Follow Us:
  • नव्या मालिकांची नांदी;
  • मायलेकींच्या अनोख्या नात्याची नवी गोष्ट, पाहा प्रोमो
Zee Marathi Upcoming  Serial :  मुलगा असो की मुलगी प्रत्येकासाठी आई सर्वात जवळची असते अगदी हृदयाचा हळवा कप्पा. असं म्हणतात की आईला देखील मैत्रीणीची गरज असते म्हणून देव तिच्या पदरात लेकीला टाकतो. एक स्त्री जेव्हा एक मूल जन्माला घालते त्यावेळी एका आईचा देखील जन्म होतो. याच मायलेकीच्या आयुष्याची प्रेमाची गोष्ट सांगणारी मालिका झी मराठीवर येत आहे. झी मराठीवर सध्य़ा नव्या मालिकांची मांडियाळी सुरु आहे. काही दिवसांपूर्वीच सुरु झालेल्या सनई चौघडे मालिकेला प्रेक्षकांचा चांगलाच प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे. अशातच आता आणखी एका नव्या मालिकेची भर पडली आहे.

आई लेकीच्या हळव्या नात्याची गोष्ट सांगणारी ही मालिका लवकरच झी मराठीवर येत आहे. या मालिकचं नाव आहे कृष्णाईच्य़ा लेकी.  मातृदिनाच्या निमित्ताने या मालिकेचा पहिला प्रोमो शेअर करण्यात आला होता. या मालिकेची स्टार कास्ट कोण आहे याबाबतची माहिती अजूनही गुलदस्त्यात आहे. आई आणि मुलीच्य़ा हळव्या नात्य़ाची ही गोष्ट आहे. या प्रोमोमध्ये आई मुलीच्या नात्यावर एक भावनिक कविता सादर करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर जन्माला आल्यापासून ते लेक म्हातारी झाली तरी आईसाठी तिची लेक लहानच असते अशा आशयाचा हा प्रोमो सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Zee Marathi (@zeemarathiofficial)

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

झी टीव्हीवरीव हिंदी मालिका गंगामाई की बेटिया या हिंदी मालिकेचा मराठी रिमेक करण्यात येत आहे. गंगामाई की बेटीया या मालिकेत महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये शेझान खान, शुभांगी लाटकर आणि इंदिरा कृष्णन यांचा समावेश आहे. या मालिकेने नुकतेच २०० भाग पूर्ण करण्याचा टप्पा गाठला असून तिला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. ही हिंदी मालिका सध्या टीआरपीमध्ये देखील चर्चेत आहे. या मालिकेच्य़ा मराठीत करण्यात येणाऱ्या रिमेकला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कसा असेल हे लवकरच कळेल.

Web Series Review : सस्पेन्स… थ्रिल… मनोरंजन! फक्त गुन्हेगार नाही, प्रेक्षकांचे लक्ष कैद करणारा ‘Detective Dhananjay’

 

Web Title: Zee marathi serial krushnaichya leki marathi upcoming serial on zee marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 03:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tejashree Pradhan: स्वानंदीचा भाबडेपणा जपून साकारला ‘ड्रंक सीन’ तेजश्री प्रधान सांगतिला शुटींगचा ‘तो’ किस्सा
1

Tejashree Pradhan: स्वानंदीचा भाबडेपणा जपून साकारला ‘ड्रंक सीन’ तेजश्री प्रधान सांगतिला शुटींगचा ‘तो’ किस्सा

Tharala Tar Mag : सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य होणार का उघड? ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट
2

Tharala Tar Mag : सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य होणार का उघड? ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Sandeep Khare : “अहो सासरेबुबा” ! संदिप खरेच्या जावयाची खास वाढदिवसानिमित्ताने खास पोस्ट, म्हणाला माझ्यासारखे…
3

Sandeep Khare : “अहो सासरेबुबा” ! संदिप खरेच्या जावयाची खास वाढदिवसानिमित्ताने खास पोस्ट, म्हणाला माझ्यासारखे…

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी
4

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घोळात घोळ! Punjab Kings चा पराभवाचा ‘पंच’; पलटणने बिघडवले Play OFF चे समीकरण

घोळात घोळ! Punjab Kings चा पराभवाचा ‘पंच’; पलटणने बिघडवले Play OFF चे समीकरण

May 15, 2026 | 03:20 PM
Adani US Case Dismissal : गौतम अदानींवरील लाखचोरीचे फौजदारी गुन्हे अमेरिका करणार रद्द? ‘त्या’ अब्जो डॉलरच्या डीलने फीरवली गेम

Adani US Case Dismissal : गौतम अदानींवरील लाखचोरीचे फौजदारी गुन्हे अमेरिका करणार रद्द? ‘त्या’ अब्जो डॉलरच्या डीलने फीरवली गेम

May 15, 2026 | 03:19 PM
Tinder ने ‘या’ राशीच्या लोकांना दिली Good News! सुरु केला Astrology Mode, डेटिंग होणार सोपी?

Tinder ने ‘या’ राशीच्या लोकांना दिली Good News! सुरु केला Astrology Mode, डेटिंग होणार सोपी?

May 15, 2026 | 03:19 PM
Purvesh Sarnaik : “राऊत मंद झाले…, संजय राऊत यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा…”, पूर्वेश सरनाईकांचा हल्लाबोल

Purvesh Sarnaik : “राऊत मंद झाले…, संजय राऊत यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा…”, पूर्वेश सरनाईकांचा हल्लाबोल

May 15, 2026 | 03:19 PM
छत्रपती संभाजीनगरचा ‘वनवास’ संपला! ३३ वर्षांनंतर विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी; ४८७ ‘वगळलेले’ भागही समाविष्ट

छत्रपती संभाजीनगरचा ‘वनवास’ संपला! ३३ वर्षांनंतर विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी; ४८७ ‘वगळलेले’ भागही समाविष्ट

May 15, 2026 | 03:14 PM
फोटो शेअरिंगचा गेम बदलणार? Instagram च्या Instants अ‍ॅपची सर्वत्र चर्चा, Snapchat ला टक्कर देणार?

फोटो शेअरिंगचा गेम बदलणार? Instagram च्या Instants अ‍ॅपची सर्वत्र चर्चा, Snapchat ला टक्कर देणार?

May 15, 2026 | 03:10 PM
Breaking News: Devendra Fadnavis यांची साताऱ्यात मोठी घोषणा, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

Breaking News: Devendra Fadnavis यांची साताऱ्यात मोठी घोषणा, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

May 15, 2026 | 03:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM