बॉलिवूडच्या या प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा होणार घटस्फोट ? नवरा दुबईत अन्…, ‘या’ कारणांमुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

जिने फक्त हिंदी मालिकाच गाजवल्या नाहीत तर रियालिटी शो असो किंवा बॉलिवूड सिनेविश्व तिने आपल्या सौंदर्याने आणि अभिनयाने प्रेक्षकांवर अधिराज्य जागवलं. या अभिनेत्रीचा चार वर्षांचा संसार मोडत असल्याच्या चर्चा होतायत

Updated On: May 12, 2026 | 01:28 PM
बॉलिवूडच्या या प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा होणार घटस्फोट ? नवरा दुबईत अन्…, ‘या’ कारणांमुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण
Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce Rumors: एक अशी अभिनेत्री जिने फक्त जिने फक्त हिंदी मालिकाच गाजवल्या नाहीत तर रियालिटी शो असो किंवा बॉलिवूड सिनेविश्व तिने आपल्या सौंदर्याने आणि अभिनयाने प्रेक्षकांवर अधिराज्य जागवलं. ही अभिनेत्री म्हणजे मौनी रॉय. नागिन, देवों के देव महादेव आणि अशा अनेक हिंदी मालिकेतून मौनीने चाहत्यांची मनं जिंकली. गेल्या चार वर्षापूर्वी अभिनेत्रीचा सुरु झालेला संसार आता मोडणार असल्याच्या चर्चा होत आहेत. मौनीच्या वैयक्तिक आयुष्यात गेले कित्येक दिवस ताण तणाव असल्याचं देखील म्हटलं जात आहे.

2022 मध्ये अभिनेत्रीने सूरज नांबियारशी लग्नगाठ बांधली. सूरज मुळचा मल्याळी पण तो दुबईत कामानिमित्ताने असतो. हे दोघंही एकमेकांना कित्येक वर्ष डेट करत होते. पण त्यांनी त्यांची लव्हस्टोरी कधी जाहीर केली नव्हती. अखेर 2022 मध्ये या दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. मौनी सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असते त्यामुळे कधी व्हेकेशनचे किंवा एखाद्या समारंभातले पतीबरोबरचे फोटो ती सोशल मीडियावर शेअर करायची. पण गेले कित्येक दिवस तिने तिच्या पतीबरोबर फोटो पोस्ट केले नाहीत. धक्कादायक म्हणजे मौनीने चक्क तिच्याच नवऱ्याला इन्स्टाग्रामवरुन अनफॉलो केलं.

त्यामुळे या सगळ्यामुळे सोशल मीडियावर होणाऱ्या चर्चांना खत पाणी मिळत आहे. या दोघांनीही एकमेकांना अनफॉलो केल्यावर नेटकऱ्यांनी मौनीला याबाबत कमेंटमध्ये विचारणा केली.”तू तुझ्या नवऱ्याला अनफॉलो का केलं ?”” तुम्ही खरच घटस्फोट घेणार आहात का ?” सोशल मीडियावर होणाऱ्या चर्चा खऱ्या आहेत का अशा अनेक प्रश्नांचा भडीभार सोशल मीडियावर तिच्य़ा चाहत्यांनी केला आहे. दरम्यान .या सगळ्याप्रकरणावर मौनीने किंवा तिच्या पतीने देखील अधिकृतपणे काहीही सांगितलेलं नाही. या दोघांचा प्रेम विवाह. मौनी बंगाली तर सूरज मल्याळी. या दोघांनीही मल्याळम आणि बंगाली अशा दोन्ही संस्कृतीत लग्न केलं. अधिकृतरित्या जोवर अभिनेत्री काही सांगत नाही तोवर तिचा घटस्फोट होणार असल्याच्या चर्चांना शिक्कामोर्बत करण्यात येणार नाही.मौनीच्या आतापर्यंतच्या कारकिर्दीबाबत सांगायचं तर हिंदीतल्या डान्स रियालिटी शोमधून अभिनेत्रीने चाहत्यांची मनं जिंकली.

Published On: May 12, 2026 | 01:28 PM

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?

May 16, 2026 | 02:15 PM
IAS Padma Jaiswal: २३ वर्षांची सेवा आणि १८ वर्षे जुना आरोप! माजी IAS अधिकारी पद्मा जयस्वाल नक्की का आल्यात चर्चेत?

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद

May 16, 2026 | 02:08 PM
पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता

Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार

May 16, 2026 | 01:52 PM
Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

May 16, 2026 | 01:40 PM

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM