खरंच सूरज नाम्बियारने दिला Mouni Roy ला धोका? किती आहे सूरजची Net Worth, मौनीने घेतला घटस्फोट?

तथापि, या अहवालाला अद्याप दुजोरा मिळालेला नाही, कारण या केवळ अफवा आहेत. मौनी आणि सूरज यांनी त्यांच्या विभक्त होण्याच्या अफवांना दुजोरा देणारे किंवा नाकारणारे कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही.
सूरज नंबियारने इन्स्टाग्राम अकाउंट डिलीट केले
मंगळवारी सकाळी मौनी आणि सूरजच्या विभक्त होण्याच्या अफवा पसरल्या, जेव्हा चाहत्यांच्या लक्षात आले की त्यांनी इन्स्टाग्रामवर एकमेकांना अनफॉलो केले आहे. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी असेही कळवले की सूरजने मौनीसोबतच्या लग्नाचे फोटो डिलीट केले आहेत किंवा आर्काइव्ह केले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याच्या अटकळांना बळ मिळाले आहे. इतकेच नाही, तर सूरजने त्याचे इन्स्टाग्राम प्रोफाइलदेखील डिलीट केले आहे.
मौनी रॉय आणि सूरज नाम्बियार यांचे लग्न कधी झाले?
मौनी रॉय आणि सूरज नाम्बियार यांनी २७ जानेवारी २०२२ रोजी गोव्यात लग्न केले. या जोडप्याने मल्याळी आणि बंगाली दोन्ही रितीरिवाजांनुसार लग्न केले आणि त्यांच्या खास दिवसाचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ ऑनलाइन शेअर केले. त्यांच्या लग्नाच्या फोटोंना चाहते आणि सेलिब्रिटींकडून प्रचंड प्रेम मिळाले. मात्र हे फोटोही दोघांनी इन्स्टाग्रामवरून डिलीट केल्याचे दिसून आले आहे.
सूरज मौनीसोबत सुट्ट्यांवर जायचा
गेल्या काही वर्षांपासून, मौनी आणि सूरज अनेकदा सुट्ट्यांमध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये एकत्र दिसले आहेत. तथापि, तिच्या अलीकडील इन्स्टाग्राम पोस्टमुळे आता त्यांच्या घटस्फोटाबद्दलच्या अटकळांना बळ मिळाले आहे. घटस्फोटाच्या अफवांबद्दल मौनी किंवा सूरज या दोघांनीही अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. मात्र सूरजने आपले इन्स्टाग्राम अकाऊंट डिलीट केल्यामुळे या अफवेला अधिक बळकटी मिळाली असल्याचे दिसून येत आहे.
सूरज नाम्बियार कोण आहे? त्याची एकूण संपत्ती जाणून घ्या
सूरज हा दुबईस्थित एक इन्व्हेस्टमेंट बँकर आहे. त्याने आर.व्ही. कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधून सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक केले आहे. नंतर त्याने स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट सायन्स आणि इंटरनॅशनल मॅनेजमेंटचा अभ्यास केला. मौनीच्या पतीने अशोका इंडियामध्ये चार महिने इंटर्नशिप केली, त्यानंतर त्याला इन्व्हिक्टसमध्ये इंजिनिअरिंग आणि बिझनेस हेड म्हणून नोकरी मिळाली. २०२२ मध्ये त्यांच्या लग्नाच्या वेळी सूरज युएईमध्ये काम करत होता. अहवालानुसार, सूरजची एकूण संपत्ती अंदाजे ५० कोटी ते ६० कोटी रुपये आहे.