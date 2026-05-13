Mouni Roy : अभिनेत्री नवऱ्याला देणार घटस्फोट? Media ला कंटाळली मौनी! हात जोडत म्हणाली “कृपया करून…”

अभिनेत्री Mouni Roy आणि तिचा पती Suraj Nambiar यांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या चर्चांनी सध्या सोशल मीडियावर जोर धरला आहे. सध्या विविध तर्कवितर्क लावले जात असून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 07:33 PM
  • या चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी Mouni Roy ने सोशल मीडिया पोस्टही शेअर केली आहे.
  • कृपया करून आम्हाला एकांत द्या!
  • लग्नाच्या 4 वर्षानंतर दोघांमध्ये वाद झाले असून घटस्फोटाच्या चर्चांना उधाण आले आहे
Bollywood तसेच हिंदी मालिकाविश्वात अनेक मालिकांमधून घराघरात पोहचलेली अभिनेत्री मौनी रॉय पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. Mouni Roy आणि तिचा पती दुबई स्थित भारतीय उद्योजक Suraj Nambiar दोघे एकमेकांपासून विभक्त होणार असल्याच्या चर्चा होत आहेत. दोघे घटस्फोट घेणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. दरम्यान, या चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी Mouni Roy ने सोशल मीडिया पोस्टही शेअर केली आहे. Mouni तिच्या खाजगी विषयांवर झालेल्या चर्चांना कंटाळलेली तसेच त्रासलेली दिसून येत आहे.

Mouni Roy ने काय केलंय Post?

Mouni Roy आणि Suraj Nambiar, दोघे घटस्फोट घेणार असल्याचे चर्चा सुरु आहेत. या चर्चांना कंटाळलेल्या Mouni ने पोस्ट शेअर करत नमूद केले आहे की, “मी सगळ्या Media Houses ला हात जोडून विनंती करते की आमच्याबद्दल काहीही खोटं-नाटं छापू नका. कृपया करून आम्हाला एकांत द्या! प्लिज!” यावरून उडालेल्या अफवा आणि चर्चांमुळे मौनीचा त्रास स्पष्ट दिसत आहे.

Disha Patani ने केले Unfollow!

Mouni Roy आणि Disha Patani यांची मैत्री जगव्याख्यात आहे. Mouni Roy आणि Suraj Nambiyar च्या घटस्फोटाच्या चर्चेदरम्यान आता Disha Patani नेही Suraj Nambiar ला सोशल मीडियावरून Unfollow केले आहे. याआधी Mouni Roy आणि Suraj Nambiar यांनी एकमेकांना Unfollow केले होते. सध्या, Suraj Nambiyar याने त्याचे ऑफिशिअल इंस्टाग्राम हॅन्डल डिलिट केले आहे.

काय होत आहेत चर्चा?

सोशल मीडियावर होणाऱ्या चर्चेनुसार, Suraj Nambiar मौनीच्या पैशांचा आणि तिच्या नावाचा वापर करत आला आहे. त्यामुळे त्यांच्यात खटके उडाले आहेत. दोघांनी 2022 मध्ये लग्न केले. लग्नाच्या 4 वर्षानंतर दोघांमध्ये वाद झाले असून घटस्फोटाच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

Published On: May 13, 2026 | 07:33 PM

