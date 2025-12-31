Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Nayanthara First Look Gun In Hand And Killer Swag Her Powerful Entry In Toxic Leaves Fans Stunned

Nayanthara First Look: हातात बंदूक आणि जबरदस्त स्वॅग! ‘TOXIC’ मध्ये नयनताराची दमदार एंट्री, फर्स्ट लूक पाहून फॅन्स थक्क

टॉक्सिक चित्रपटाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. या चित्रपटातील नयानताराचा पहिला लूक रिलीज झाला असून तिच्या लूकने चाहत्यांना भुरळ घातली आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 02:00 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

रॉकिंग स्टार यश सध्या त्याच्या आगामी “टॉक्सिक – अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स” या चित्रपटाच्या प्रदर्शनामुळे चर्चेत आहे. हा चित्रपट २०२६ च्या ईदला प्रदर्शित होणार आहे. यात उत्कृष्ट कलाकारांचा समावेश आहे. हा पुढील वर्षीच्या सर्वात अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. निर्माते देखील या चित्रपटाबद्दल खूप उत्सुक आहेत. चित्रपटातील नयनताराचा फर्स्ट लूक पोस्टर रिलीज झाला आहे, ज्यामध्ये ती गंगाच्या रूपात एका जबरदस्त अवतारात दिसत आहे.

“टॉक्सिक” चित्रपटापूर्वी नयनताराने असा स्वॅग किंवा स्वॅगर कधीच पाहिला नव्हता. नयनताराचा लूक रिलीज झाल्यानंतर चाहते खूप उत्सुक आहेत. अभिनेत्रीच्या लूकबद्दल बोलायचे झाले तर, ती हातात बंदूक घेऊन, अविश्वसनीय स्वॅगसह दिसत आहे. नयनताराचा लूक आणि अवतार खूपच जबरदस्त आहे. चित्रपटात ती गंगाची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. तिचे नाव गंगा आहे, पण ती पूर्णपणे डॅशिंग दिसते. त्यामुळे, अभिनेत्री कोणत्या प्रकारची स्वॅगर दाखवते आणि ती काय करते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

हुमा कुरेशीचा लूकही प्रदर्शित झाला आहे. नयनताराच्या आधी “टॉक्सिक” चित्रपटातील अभिनेत्री हुमा कुरेशी आणि कियारा अडवाणी यांचे लूकही प्रदर्शित झाले आहेत. गीतू मोहनदास दिग्दर्शित या चित्रपटात हुमा एलिझाबेथच्या भूमिकेत दिसणार आहे. तिचा पहिला लूक पोस्टर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे, ज्यामध्ये तिचा जबरदस्त लूक दाखवण्यात आला आहे. हुमाला अॅक्शनपासून राजकारणापर्यंत जवळजवळ प्रत्येक भूमिकेत पाहिले गेले आहे. या चित्रपटात ती काय करणार हे पाहणे बाकी आहे.

‘टॉक्सिक’ मध्ये कियारा अडवाणीची भूमिका
कियारा अडवाणी ही ‘टॉक्सिक’ चित्रपटात मुख्य अभिनेत्री असल्याचे वृत्त आहे, ज्यामध्ये यशसोबत मुख्य भूमिका आहे. ती या चित्रपटात नादियाची भूमिका साकारत आहे. पोस्टरमध्ये अभिनेत्रीला ऑफ-शोल्डर, हाय-स्लिट गाऊनमध्ये दाखवण्यात आले आहे, ज्याच्या पार्श्वभूमीत उत्सवाचे वातावरण आहे. चित्रपटातील रिलीज झालेले लूक शाहरुख खानच्या ‘डॉन’ चित्रपटाच्या आठवणींना उजाळा देतात.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Yash (@thenameisyash)


हातात बिअरची बाटली घेऊन रस्त्यावर फिरताना दिसली सचिन तेंडुलकरची लेक? Saraचा अंदाज पाहून नेटकरी हैराण!

‘टॉक्सिक’ कधी प्रदर्शित होणार?
दरम्यान, चाहते गीतू मोहनदास दिग्दर्शित ‘टॉक्सिक’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट २०२६ च्या ईदला थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. तो १९ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल.

Jiya Shankar ने अभिषेक मल्हानसोबत नाही केला साखरपुडा, अभिनेत्रीने स्वतःच सोडले मौन; शेअर केला मिस्ट्री मॅनचा फोटो

‘टॉक्सिक’ ‘धुरंधर २’ शी स्पर्धा करेल. २०२६ च्या ईदला बॉक्स ऑफिसवर मोठी टक्कर होणार आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. यशचा ‘टॉक्सिक’ हा चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे, तर रणवीर सिंगचा ‘धुरंधर २’ देखील प्रदर्शित होणार आहे, ज्याच्या पहिल्या भागाची जादू रिलीज झाल्यानंतर २६ दिवसांनीही कायम आहे. दोन्ही चित्रपटांपैकी कोणता चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कमाई करतो हे पाहणे बाकी आहे. ‘केजीएफ २’ नंतर जवळजवळ तीन वर्षांनी यश ‘टॉक्सिक’ द्वारे थिएटरमध्ये पुनरागमन करत आहे.

Web Title: Nayanthara first look gun in hand and killer swag her powerful entry in toxic leaves fans stunned

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 01:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम
1

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

The Raja Saab Box Office Collection Day 12: दुसऱ्या आठवड्यात ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिसवर घसरला, कमाईत मोठी घट
2

The Raja Saab Box Office Collection Day 12: दुसऱ्या आठवड्यात ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिसवर घसरला, कमाईत मोठी घट

‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या
3

‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

Jan 22, 2026 | 03:09 PM
धक्कादायक ! 8 वर्षांच्या चिमुकलीचा शिक्षकानेच केला विनयभंग; केसांना, पाठीला हात लावला अन्…

धक्कादायक ! 8 वर्षांच्या चिमुकलीचा शिक्षकानेच केला विनयभंग; केसांना, पाठीला हात लावला अन्…

Jan 22, 2026 | 03:07 PM
अनोखी परंपरा: नातेवाईकांचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढून त्यांच्यासोबत खेळाला जातो हा भयानक खेळ; अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral

अनोखी परंपरा: नातेवाईकांचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढून त्यांच्यासोबत खेळाला जातो हा भयानक खेळ; अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral

Jan 22, 2026 | 03:06 PM
Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;

Jan 22, 2026 | 03:02 PM
O Romeo च्या ट्रेलर लाँच दरम्यान भडकले नाना पाटेकर, अर्ध्यातूनचं सोडला कार्यक्रम; Video Viral

O Romeo च्या ट्रेलर लाँच दरम्यान भडकले नाना पाटेकर, अर्ध्यातूनचं सोडला कार्यक्रम; Video Viral

Jan 22, 2026 | 03:00 PM
IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी

Jan 22, 2026 | 02:57 PM
रशियाची मोठी खेळी! गाझा ‘Board Of Peace’ साठी १ अब्ज डॉलर्स देणार, पण…; पुतिन यांनी ट्रम्पसमोर ठेवली मोठी अट

रशियाची मोठी खेळी! गाझा ‘Board Of Peace’ साठी १ अब्ज डॉलर्स देणार, पण…; पुतिन यांनी ट्रम्पसमोर ठेवली मोठी अट

Jan 22, 2026 | 02:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM