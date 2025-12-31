Nayanthara First Look: हातात बंदूक आणि जबरदस्त स्वॅग! ‘TOXIC’ मध्ये नयनताराची दमदार एंट्री, फर्स्ट लूक पाहून फॅन्स थक्क

रॉकिंग स्टार यश सध्या त्याच्या आगामी “टॉक्सिक – अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स” या चित्रपटाच्या प्रदर्शनामुळे चर्चेत आहे. हा चित्रपट २०२६ च्या ईदला प्रदर्शित होणार आहे. यात उत्कृष्ट कलाकारांचा समावेश आहे. हा पुढील वर्षीच्या सर्वात अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. निर्माते देखील या चित्रपटाबद्दल खूप उत्सुक आहेत. चित्रपटातील नयनताराचा फर्स्ट लूक पोस्टर रिलीज झाला आहे, ज्यामध्ये ती गंगाच्या रूपात एका जबरदस्त अवतारात दिसत आहे.
“टॉक्सिक” चित्रपटापूर्वी नयनताराने असा स्वॅग किंवा स्वॅगर कधीच पाहिला नव्हता. नयनताराचा लूक रिलीज झाल्यानंतर चाहते खूप उत्सुक आहेत. अभिनेत्रीच्या लूकबद्दल बोलायचे झाले तर, ती हातात बंदूक घेऊन, अविश्वसनीय स्वॅगसह दिसत आहे. नयनताराचा लूक आणि अवतार खूपच जबरदस्त आहे. चित्रपटात ती गंगाची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. तिचे नाव गंगा आहे, पण ती पूर्णपणे डॅशिंग दिसते. त्यामुळे, अभिनेत्री कोणत्या प्रकारची स्वॅगर दाखवते आणि ती काय करते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
हुमा कुरेशीचा लूकही प्रदर्शित झाला आहे. नयनताराच्या आधी “टॉक्सिक” चित्रपटातील अभिनेत्री हुमा कुरेशी आणि कियारा अडवाणी यांचे लूकही प्रदर्शित झाले आहेत. गीतू मोहनदास दिग्दर्शित या चित्रपटात हुमा एलिझाबेथच्या भूमिकेत दिसणार आहे. तिचा पहिला लूक पोस्टर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे, ज्यामध्ये तिचा जबरदस्त लूक दाखवण्यात आला आहे. हुमाला अॅक्शनपासून राजकारणापर्यंत जवळजवळ प्रत्येक भूमिकेत पाहिले गेले आहे. या चित्रपटात ती काय करणार हे पाहणे बाकी आहे.
‘टॉक्सिक’ मध्ये कियारा अडवाणीची भूमिका
कियारा अडवाणी ही ‘टॉक्सिक’ चित्रपटात मुख्य अभिनेत्री असल्याचे वृत्त आहे, ज्यामध्ये यशसोबत मुख्य भूमिका आहे. ती या चित्रपटात नादियाची भूमिका साकारत आहे. पोस्टरमध्ये अभिनेत्रीला ऑफ-शोल्डर, हाय-स्लिट गाऊनमध्ये दाखवण्यात आले आहे, ज्याच्या पार्श्वभूमीत उत्सवाचे वातावरण आहे. चित्रपटातील रिलीज झालेले लूक शाहरुख खानच्या ‘डॉन’ चित्रपटाच्या आठवणींना उजाळा देतात.
‘टॉक्सिक’ कधी प्रदर्शित होणार?
दरम्यान, चाहते गीतू मोहनदास दिग्दर्शित ‘टॉक्सिक’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट २०२६ च्या ईदला थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. तो १९ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल.
‘टॉक्सिक’ ‘धुरंधर २’ शी स्पर्धा करेल. २०२६ च्या ईदला बॉक्स ऑफिसवर मोठी टक्कर होणार आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. यशचा ‘टॉक्सिक’ हा चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे, तर रणवीर सिंगचा ‘धुरंधर २’ देखील प्रदर्शित होणार आहे, ज्याच्या पहिल्या भागाची जादू रिलीज झाल्यानंतर २६ दिवसांनीही कायम आहे. दोन्ही चित्रपटांपैकी कोणता चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कमाई करतो हे पाहणे बाकी आहे. ‘केजीएफ २’ नंतर जवळजवळ तीन वर्षांनी यश ‘टॉक्सिक’ द्वारे थिएटरमध्ये पुनरागमन करत आहे.