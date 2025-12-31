हातात बिअरची बाटली घेऊन रस्त्यावर फिरताना दिसली सचिन तेंडुलकरची लेक? Saraचा अंदाज पाहून नेटकरी हैराण!

क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर निवृत्तीनंतरही सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या खेळाडूंपैकी एक आहे. त्याच्या दीर्घ आणि यशस्वी कारकिर्दीमुळे त्याला क्रिकेटचा देव म्हणून दर्जा मिळाला आहे. त्याच्याप्रमाणेच त्याचे कुटुंबही चर्चेत आहे, विशेषतः त्याची मुलगी सारा तेंडुलकर, जिच्या सौंदर्याचे लाखो चाहते आहेत. सारा तेंडुलकर तिच्या सुंदर आकर्षणाने मने जिंकते. सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असलेल्या सारा तेंडुलकरचे चाहते खूप आहेत. तिचे व्हिडिओ आणि फोटो अनेकदा व्हायरल होतात. यावेळीही असेच घडले. ती सध्या गोव्यात सुट्टी घालवत आहे आणि तिथून तिचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यामुळे एक नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवर लोक वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत.
सारा तेंडुलकर हातात बिअरची बाटली घेऊन बाहेर पडते
व्हिडिओमध्ये, सारा तेंडुलकर लाल फुलांच्या शॉर्ट ड्रेसमध्ये तीन मैत्रिणींसोबत गोव्याच्या रस्त्यांवर फिरताना दिसत आहे. तिच्या हातात बिअरची बाटली देखील दिसत आहे. तिचा कॅज्युअल लूक बीच पार्टीचा मूड उत्तम प्रकारे टिपतो. व्हिडिओ पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीने कॅप्शन दिले आहे की, “गोवा बीच आउटिंगमुळे चर्चा सुरू आहे. सारा बिअरची बाटली घेऊन एरोसिम परिसरात फिरताना दिसली.” हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर येताच व्हायरल झाला आणि त्यावर कमेंट्सचा पूर आला. काहींनी साराला पाठिंबा दिला तर काहींनी तिच्यावर टीकाही केली.
व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देणाऱ्या एका व्यक्तीने लिहिले की, “बाबा दारू आणि ड्रग्जच्या विरोधात आहेत आणि मुलगी रस्त्यावर उघडपणे बिअर पित आहे.” दुसऱ्या व्यक्तीने लिहिले की, “सारा पार्टीच्या मूडमध्ये आहे, असे दिसते की ती यावेळी गोव्यात नवीन वर्ष साजरे करत आहे.” दुसऱ्या व्यक्तीने लिहिले की, “मला साराकडून हे अपेक्षित नव्हते, ती खूप निष्पाप दिसते, मला वाटले की ती स्टार किड्सपेक्षा वेगळी असेल.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले की, “ती तिचे आयुष्य जगत आहे, तुम्हाला काय फरक पडतो?” दुसऱ्या व्यक्तीने लिहिले की, “ती जे काही करते ते तिचे आयुष्य आहे, तिला जगू द्या, बिअर पिणे ही काही चूक नाही.” तिचे समर्थन करताना दुसऱ्या व्यक्तीने लिहिले की, “लोक दारू पिऊन रस्त्यावर गोंधळ घालतात, ती मोकळेपणाने फिरत आहे.”
सारा तेंडुलकर ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि वेलनेस उद्योजक आहे. ती सचिन तेंडुलकर फाउंडेशनमध्ये संचालक म्हणून काम करते, तिचा स्वतःचा पिलेट्स स्टुडिओ चालवते आणि ब्रँड्ससोबत सहयोग करते, अभिनयापेक्षा आरोग्य, फिटनेस आणि शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करते.