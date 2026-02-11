Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'द 50'मधून निक्की तांबोळी आऊट, शोमध्ये मोठा ट्विस्ट; एलिमिनेशनने फॅन्सना धक्का

अलीकडील अहवालानुसार, निक्की तांबोळीला "द ५०" शोमधून बाहेर काढण्यात आले आहे. यामुळे "द ५०" जिंकण्याच्या तिच्या प्रयत्नाचा शेवट झाला आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 05:40 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

“द ५०” हा लोकप्रिय टीव्ही शो सध्या चर्चेत आहे. या शोमध्ये दररोज नवीन ट्वीस्ट आणि वळण आल्याचे आपण पाहत असतो. “द ५०” मध्ये स्पर्धकांना दररोज नवीन टास्कचा सामना करावा लागतो. त्यांना टास्क जिंकावे लागतात आणि त्यांच्या चाहत्यांसाठी पैसे उभे करावे लागतात.पण अद्याप कोणत्याही स्पर्धकाच्या एलिमिनेशनची बातमी समोर आलेली नाही. या यादीत अदनान शेखपासून ते नीलम गिरी आणि सिवेत तोमरपर्यंतची नावे आहेत.

आता, “द ५०” मधून आणखी एका स्पर्धकाला बाहेर काढण्याच्या बातम्या येत आहेत. “बिग बॉस १४” आणि “खतरों के खिलाडी” फेम अभिनेत्री निक्की तांबोळी “द ५०” मधून बाहेर पडल्याचे वृत्त आहे. प्रसिद्ध रिअॅलिटी शो “द ५०” बद्दल, असे वृत्त आहे की आतापर्यंत सुमारे २० स्पर्धकांना बाहेर काढण्यात आले आहे. याचा रिअॅलिटी शोमधील युती आणि खेळावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे.

“द ५०” मधून बाहेर काढण्यात आलेल्या स्पर्धकांच्या यादीत आता निक्की तांबोलीचे नाव जोडले गेले आहे. फिल्म विंडोच्या अलीकडील अहवालानुसार, निक्की तांबोळीला “द ५०” शोमधून बाहेर काढण्यात आले आहे. यामुळे “द ५०” जिंकण्याच्या तिच्या प्रयत्नाचा शेवट झाला आहे. या बाहेर काढण्याच्या वृत्ताची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली तरी, निक्कीच्या बाहेर पडण्याच्या बातमीने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की निक्की तांबोळी तिचा बॉयफ्रेंड अरबाज पटेलसोबत “द ५०” या लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमध्ये आली होती. या शोमध्ये निक्कीची ऊर्जा स्पष्टपणे जाणवत होती. निक्की आणि अरबाज पटेल यांच्यातील कटू-गोड नात्यालाही खूप महत्त्व प्राप्त झाले. निक्की तांबोळी “द ५०” मधून बाहेर पडल्याच्या बातम्यांपूर्वी, “रोडीज” आणि “स्प्लिट्सव्हिला” सारख्या रिअॅलिटी शोसाठी प्रसिद्ध असलेल्या सिवेट तोमरच्या बातम्या समोर आल्या होत्या.

