Anupam Kher यांना भावला 'Subedar'चा ट्रेलर; Anil Kapoor यांच्या कामाचे कौतुक करत म्हणाले…

अनिल कपूर यांच्या चाहत्यांमध्ये या व्हिडिओमुळे उत्सुकता अधिक वाढली असून, प्रेक्षक ‘सूबेदार’ चित्रपटाची प्रतिक्षा आतुरतेने करत आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 05:48 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर यांनी आपल्या जिवलग मित्र अनिल कपूर यांच्या आगामी चित्रपट ‘सूबेदार’ चा ट्रेलर पाहिल्यानंतर एक भावनिक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. अनुपम खेर यांनी सांगितले की, जग पाहण्यापूर्वी आपल्या मित्राचे काम पाहणे ही त्यांच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. ट्रेलर पाहून ते खूप प्रभावित झाले असून त्यांनी चित्रपटाचे कौतुक करत म्हटले आहे की हा ट्रेलर “अतिशय शानदार पद्धतीने बनवलेला” आहे.

अनिल कपूर यांच्या चाहत्यांमध्ये या व्हिडिओमुळे उत्सुकता अधिक वाढली असून, प्रेक्षकांना ‘सूबेदार’ चित्रपटाची प्रतिक्षा आतुरतेने आहे.अनिल कपूर यांच्या बदललेल्या अंदाजाचे कौतुक करताना दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर म्हणाले, “कपूर साहेब, आपण स्वतःला काय अप्रतिम री-इन्व्हेंट केले आहे!” तसेच हा ट्रेलर पाहून ते खूप प्रेरित झाले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दिग्दर्शक सुरेश त्रिवेणी यांच्या कामाचेही त्यांनी विशेष कौतुक केले आणि प्रेक्षक ही फिल्म पाहतील याची ते उत्सुकतेने वाट पाहत असल्याचे सांगितले.

‘सूबेदार’चे दिग्दर्शन सुरेश त्रिवेणी यांनी केले असून, या चित्रपटाची निर्मिती विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर आणि सुरेश त्रिवेणी यांनी केली आहे. हा चित्रपट ‘ओपनिंग इमेज फिल्म्स’ आणि अनिल कपूर फिल्म अँड कम्युनिकेशन नेटवर्क यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)


या चित्रपटात अनिल कपूर आणि राधिके मदान मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. तसेच सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, फैसल मलिक आणि मोना सिंग यांच्याही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत.

Bigg Boss Marathi 6 : चालू भाऊच्या धक्क्यावर तुफान राडा! ‘मी काहीतरी केलं, तुम्ही फक्त लव्हलपाटा…’ राखी उठली पेटून

‘सूबेदार’चा प्रीमियर ५ मार्च रोजी विशेषतः Amazon Prime Video इंडिया वर होणार आहे. हा चित्रपट भारतासह जगभरातील २४० हून अधिक देशांमध्ये हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Ahan Shettyचा ‘वंदे मातरम कोस्टल सायक्लोथॉन 2026’मध्ये सहभाग; Central Industrial Security Forceच्या उपक्रमाला पाठिंबा

Published On: Feb 21, 2026 | 05:40 PM

