धनुष अडचणीत! १० वर्षे जुन्या चित्रपटासाठी कायदेशीर नोटीस, कोट्यवधींची नुकसान भरपाईची मागणी; काय आहे प्रकरण?

तेरे इश्क में चित्रपटातील अभिनेता धनुष कायदेशीर अडचणीत सापडला आहे. त्याला 20 कोटी रूपयांची मागणी करणारी कायदेशीर नोटीस मिळाली आहे. एका प्रकल्पात विलंब झाल्याचा आरोप करत थेनांडल फिल्म्सने अभिनेता आणि चित्रपट निर्मात्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली आहे. असे वृत्त आहे की त्याने २०१६ मध्ये एका प्रकल्पावर स्वाक्षरी केली होती परंतु नंतर ती मागे हटली आणि तो २० कोटी रुपयांची (अंदाजे २०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) भरपाईची मागणी करत आहे.
वनइंडिया तमिळच्या वृत्तानुसार, प्रॉडक्शन हाऊस, थेनांडल फिल्म्सचा दावा आहे की धनुषने २०१६ मध्ये त्याच्यासोबत “नान रुद्रन” नावाचा चित्रपट साइन केला होता, परंतु त्याने कधीही शूटिंग सुरू केले नाही. या विलंबामुळे प्रॉडक्शन टीमचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. म्हणून, ते सुरुवातीच्या गुंतवणुकीची परतफेड करण्यासाठी भरपाईची मागणी करत आहेत. जर त्यांच्या मागण्या निर्धारित वेळेत पूर्ण झाल्या नाहीत तर त्यांनी पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी देखील दिली आहे.
कंपनीच्या वकिलामार्फत पाठवलेल्या नोटीसमध्ये असे म्हटले आहे की धनुषने चित्रपटात अभिनय आणि दिग्दर्शन दोन्हीची जबाबदारी स्वीकारली आहे. तथापि, काहीही प्रत्यक्षात आले नाही, ज्यामुळे चित्रपट बराच काळ लांबला. प्रॉडक्शन हाऊसने आजपर्यंत अंदाजे ₹२० कोटी (अंदाजे २०० दशलक्ष डॉलर्स) खर्च केले आहेत. नागार्जुन अक्किनेनी आणि एस.जे. सूर्या यांच्यासह चित्रपटातील कलाकारांशी संबंधित खर्च त्यांनी भागवल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
धनुषकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद नाही
नोटीसमध्ये वकील ए. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे की धनुषने हा प्रकल्प पूर्ण न करता इतर चित्रपटांवर काम करण्यास सुरुवात केल्यामुळे चित्रपट अपूर्ण राहिला. सध्या, धनुषकडून या विषयावर कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही.
दरम्यान, धनुषने त्याच्या नवीन चित्रपटाची घोषणा केली आहे, “D55”. हा चित्रपट “अमरन” फेम दिग्दर्शक राजकुमार पेरियासामी दिग्दर्शित करणार आहेत. वंडरबार फिल्म्स या प्रॉडक्शन हाऊसने सोशल मीडियावर ही घोषणा केली. टीमने धनुषचे फोटो देखील पोस्ट केले.
