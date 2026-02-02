Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना…! अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला अचानक रामराम

चित्रपट संगीताच्या शिखरावर पोहोचल्यानंतर, अरिजित सिंगने पार्श्वगायन सोडण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेतला. तो आता स्वतंत्र संगीतकार आणि निर्माता म्हणून नवीन कारकिर्दीला सुरुवात करेल.

Updated On: Feb 02, 2026 | 01:15 AM
Arijit Singh took the shocking decision of quitting playback singing from bollywood

चित्रपट संगीताच्या शिखरावर पोहोचल्यानंतर, अरिजीत सिंगने पार्श्वगायन सोडण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला (फोटो - नवभारत)

शेजारी मला म्हणाला, निशाणेबाज,”जगाला तो आठवतो, जो शिखरावर पोहोचल्यानंतर सन्मानाने निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतो. तरुणाईचा हृदयस्पर्शी आणि लाडका अरिजित सिंगने चित्रपटांमध्ये पार्श्वगायन सोडण्याचा निर्णय अचानक जाहीर करून सर्वांना मोठा आश्चर्यचा धक्का दिला.”

यावर मी म्हणालो, “अरिजितने खूप आधी ‘अच्छा चलता हूं, दुआं में याद राखना!’ हे गाणे गाऊन या निर्णयाचे संकेत दिले होते. त्याने अचानक त्याची प्रसिद्ध चित्रपट संगीत कारकीर्द संपवली आहे. त्याच्या कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना तो असा निर्णय घेईल याची कोणीही कल्पना केली नव्हती.”

हे देखील वाचा : दोन्ही राष्ट्रवादी विलिनीकरणाचे संकेत; प्रक्रिया थांबलेली नसल्याचे म्हणत शेळकेंचा सूचक वक्तव्य

शेजारी म्हणाला, “विचारांबद्दल बोलायचे झाले तर, अरिजित सिंगने आधीच गायले, ‘मैं तुझे इतना चाहता हूं कि तू कभी सोच ना सके.’ प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्याचा एक आलेख असतो. नदीच्या प्रवाहासारखे जीवन कधीकधी अनपेक्षित वळण घेते. म्हणूनच अरिजित सिंगने ‘तेरी मेरी कहानी’ गायले. त्याने ‘हमारी अधुरी कहानी’ हे आणखी एक गाणे देखील गायले.”

यावर मी म्हणालो, “अरिजीत सिंगचे भारतात आणि परदेशात लाखो चाहते आहेत. एकेकाळी लोक मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार, मन्नाडे, तलत महमूद, हेमंत कुमार आणि महेंद्र कपूर यांच्या गाण्यांनी वेडे होते. त्यानंतर कुमार सानू आणि सोनू निगम यांचा काळ आला. नंतर, तरुणांच्या हृदयाला स्पर्श करणाऱ्या अरिजीत सिंगच्या नवीन आवाजाने जादू केली. ‘चन्ना मेरेया’ हे गाणे किती लोकप्रिय होते!”

हे देखील वाचा: डोनाल्ड ट्रम्प यांचं नाव घेणं टाळलं! पण अर्थमंत्री सीतारमण यांनी 24 वेळा केला टॅरिफचा उल्लेख

शेजारी म्हणाला, “ते म्हणतात की चित्रपट उद्योगात प्रतिभावान पार्श्वगायकांना योग्य पैसे दिले जात नाहीत. तुम्हाला आठवत असेल की लता मंगेशकर यांचे राज कपूर यांच्याशी गाण्याच्या रॉयल्टीवरून भांडण झाले होते. राज कपूर रॉयल्टी देण्यास नकार देत होते, म्हणून लता यांनी त्यांच्या चित्रपटांसाठी गाणे बंद केले. २०१६ मध्ये अरिजीतचे सलमान खानशी भांडण झाले.”

यावर मी म्हणालो, “काहीही झाले तरी अरिजीत सिंग आता स्वतःचे संगीत अल्बम रिलीज करेल आणि संगीत निर्माता बनेल.” तो एक असा दिग्गज आहे ज्याचा चाहता वर्ग कमी होणार नाही, तर वाढतच जाईल.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

Published On: Feb 02, 2026 | 01:15 AM

