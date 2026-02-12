Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
राजपाल यादव यांना आधीच दिला होता इशारा; प्रेमानंद महाराज म्हणाले असं काही की घडलं खरचं…

राजपाल यादव यांनी प्रेमानंद महाराजांची भेट घेतल्याचा एक जुना व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. आता लोक यावर त्यांचे मत व्यक्त करत आहेत.

Updated On: Feb 12, 2026 | 04:19 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

तिहार तुरुंगात असलेले राजपाल यादव यांनी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी प्रेमानंद महाराजांना भेट दिली होती. त्या भेटीचा व्हिडिओ पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनला आहे. खरं तर, महाराज जी राजपाल जी यांनी व्हिडिओमध्ये जे सांगितले त्यावरून लोक आता म्हणत आहेत की त्यांना अभिनेत्यावर येणाऱ्या संकटांची जाणीव झाली होती.

राजपाल यादव डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रेमानंद महाराजांना भेटले होते आणि आता लोक या व्हिडिओवर त्यांचे मत व्यक्त करत आहेत. लोक म्हणू लागले आहेत की प्रेमानंद महाराज जी यांनी अभिनेत्यावर येणाऱ्या संकटांची जाणीव केली असावी.

चेक बाउन्स प्रकरणात सहभागी असलेल्या राजपाल यादव यांनी ५ फेब्रुवारी रोजी तिहार तुरुंगात सरेंडर केले. तुरुंगात जाण्यापूर्वी त्यांनी सांगितले की त्याच्याकडे पैसे नाहीत आणि इतर कोणतेही पर्याय नाहीत.हळूहळू, चित्रपट उद्योग आणि इतर विविध उद्योगांमधील लोकांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे.

महाराजांसोबतच्या भेटीच्या या व्हिडिओमध्ये, राजपाल, त्यांच्या समोर जमिनीवर हात जोडून बसलेले, म्हणतात, “महाराज दादाजी हे श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री होते. २०२० मध्ये त्यांचे निधन झाले तेव्हा आम्हाला ९९ मध्ये दीक्षा घेण्याचे भाग्य मिळाले, त्यानंतर सतत १.२५ कोटी मातीचे यज्ञ केले, महारुद्र यज्ञ स्वाहा ५ कोटी केले, दादाजींनी जगाच्या कल्याणासाठी १३१ यज्ञांचे आदेश दिले. आम्ही कृती करत राहिलो आणि दादाजींसोबत राहिलो.”

२४ वर्षांपूर्वी आपल्या मनात…’ व्हॅलेंटाईन वीकमध्येच रितेश पडला जिनिलीयाच्या प्रेमात; शेअर केल्या आठवणी
प्रेमानंद जी महाराज हे म्हणताना दिसतात, “बाळा, आयुष्याचा फायदा म्हणजे आपले मन देवाशी जोडलेले असते. आयुष्यात कधी कधी आपल्याला संकटांचा सामना करावा लागतो, कधी दुःखाचा, कधी प्रियजनांपासून वेगळे होण्याचा. मग, कधी कधी अशा परिस्थिती उद्भवतात की जीवन कठीण होते. आर्थिक समस्या, आपल्या वागण्यात अनेक समस्या, या काळात आपल्याला आधार देणारा एकमेव देव आहे. मानव, जेव्हा तुम्ही खाता-पिता, तेव्हा चांगल्या काळात हस्तांदोलन करतो, परंतु जर आपण दुसऱ्या दिवशी संकटात सापडलो तर आपण बाजूला उभे राहू, या भीतीने की राजपाल येऊन आपल्याशी बोलेल, नाहीतर तो आपल्याला काही बोलेल. संकटाच्या वेळी फक्त देवच आपल्याला आधार देतो, म्हणून नेहमी त्याचे स्मरण करा.”

 

‘लग्न तुटण्याची वाट पाहत आहेत…’, Nick Jonas सोबतच्या नात्यावर प्रियंकाचं मोठं वक्तव्य; म्हणाली…

ते म्हणाले होते, “परमेश्वराचे नाव जपत राहा आणि आपले जीवन आनंदी बनवा. प्रत्येक संकटाशी, प्रत्येक दुःखाशी लढायला शिका आणि कधीही हार मानू नका.” यानंतर, राजपाल म्हणाले होते, “आपले स्वामी प्रेम सुगंध जी महाराज आहेत.” काल त्याने एक संदेश पाठवला, “जर तुम्ही महाराजांच्या चरणी जाणार असाल, तर कृपया असे म्हणा की महाराजांनी शास्त्रे बरोबर आहेत हे सिद्ध केले आहे आणि तुम्हाला पाहून देवाचे अस्तित्व पूर्णपणे सिद्ध झाले आहे.”

राजपाल पुढे म्हणतात, “मला खूप काही सांगायचे होते, पण आता काहीच बाहेर येत नाही.” राजपालचे शब्द ऐकून महाराजांसह उपस्थित असलेले सर्वजण हसले. राजपाल म्हणतात, “मी विचार करत होतो की मी तुमच्याशी खूप बोलेन कारण इतके दिवस माझी पत्नी राधा आहे. मी तिला माझ्यासोबत घेऊन जातो. आता ती वाद घालेल की तू एकटी आहेस… पुढच्या वेळी तुमचे आशीर्वाद माझ्यासोबत असू दे.”

