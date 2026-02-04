Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बॉलिवूडच्या ‘या’ अभिनेत्रीची ‘Dhurandhar 2’ मध्ये दमदार एंट्री; अ‍ॅक्शनने भरलेली भूमिका चर्चेत

"धुरंधर: द रिव्हेंज", ज्याला "धुरंधर २" म्हणूनही ओळखले जाते, हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाबाबत एक मनोरंजक माहिती समोर आली आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 06:36 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

आदित्य धरचा अलिकडेच प्रदर्शित झालेला “धुरंधर” हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचत आहे आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही तो प्रेक्षकांची मने जिंकत आहे. चाहते आता चित्रपटाच्या सिक्वेल “धुरंधर २” ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, ज्याचा टीझर ३ फेब्रुवारी रोजी लाँच झाला. संपूर्ण जग या चित्रपटाचे कौतुक करत असताना, दिग्दर्शक आदित्य धर यांची पत्नी आणि अभिनेत्री यामी गौतम देखील त्याची चाहती झाली आहे. विशेष म्हणजे, “धुरंधर २” मध्ये रणवीर सिंगसोबत यामी गौतम देखील एका छोट्या भूमिकेत दिसणार आहे.

"धुरंधर: द रिव्हेंज", ज्याला "धुरंधर २" म्हणूनही ओळखले जाते, त्याचे प्रदर्शन लवकरच जवळ येत आहे. चित्रपटाबाबत एक मनोरंजक माहिती समोर आली आहे. असे म्हटले जात आहे की आदित्य धरची पत्नी या चित्रपटात एका खास भूमिकेत दिसणार आहे.

पिंकव्हिलामधील एका वृत्तानुसार, रणवीर सिंगच्या अ‍ॅक्शन-पॅक्ड सिक्वेलच्या कलाकारांमध्ये यामी गौतम देखील सामील झाली आहे. या वृत्तात असेही म्हटले आहे की यामी चित्रपटात एका अतिशय खास आणि आश्चर्यकारक कॅमिओमध्ये दिसणार आहे, जो प्रेक्षकांना नक्कीच आश्चर्यचकित करेल. यामीचा कॅमिओ हा चित्रपटातील एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे म्हटले जाते.

पिंकव्हिलाच्या मते, चित्रपटात यामी गौतमची भूमिका छोटी पण महत्त्वाची आहे आणि तिने पाच दिवसांचे शूटिंग आधीच पूर्ण केले आहे. अहवालानुसार, हा फक्त एक साधा कॅमिओ नाही तर धुरंधर २ च्या पटकथेचा एक मजबूत भाग आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Yami Gautam Dhar (@yamigautam)


यामीने याआधी चित्रपटाबद्दल आणि आदित्य धर बद्दल सांगितले होते. निर्मिती सुरू होण्यापूर्वी, तिने रणवीर या प्रकल्पात सामील झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि सांगितले की तिला “धुरंधर” ची स्टोरी आवडली होती.

Bigg Boss Marathi Season 6: करण आणि रुचिता पुन्हा भिडले! प्राजक्ताने केला राडा? आजच्या बिग बॉस प्रोमोने वेधले लक्ष
यामीने आदित्य धरच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्य वेगळे ठेवण्याच्या प्रवृत्तीबद्दलही सांगितले. ती म्हणाली, “जर त्याला वाटत असेल की त्याने लिहिलेल्या भूमिकेसाठी दुसरा कोणीतरी चांगला असेल, तर मला काही आक्षेप नाही. ती समज सुरुवातीपासूनच होती.” आदित्य धरने “धुरंधर” या चित्रपटाच्या श्रेयात यामी गौतमचे विशेष आभार मानले हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

ग्लॅमर नाही, अभिनय आणि कंटेंटला प्राधान्य, ‘अग्ली’मधील शालिनी अजूनही प्रेक्षकांच्या मनावर करते राज्य

Published On: Feb 04, 2026 | 06:36 PM

