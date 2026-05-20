Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Rhea Chakraborty चा सोशल मीडिया ब्रेक! म्हणाली ‘मी स्वतःपासून दूर गेल्यासारखी वाटतेय’

बॉलिवूड अभिनेत्री Rhea Chakraborty हिने काही काळ सोशल मीडियापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. इन्स्टाग्रामवर भावनिक पोस्ट शेअर करत तिने स्वतःपासून हरवल्यासारखे वाटत असल्याचे सांगितले.

Updated On: May 20, 2026 | 03:09 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

बॉलिवूड अभिनेत्री Rhea Chakraborty हिने काही काळ सोशल मीडियापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी तिने इन्स्टाग्रामवर एक भावनिक पोस्ट शेअर करत आपण स्वतःपासून हरवल्यासारखे वाटत असल्याचे सांगितले. एकंदरीत, तिच्याकडून पाहून वाटत आहे की ती सध्या मानसिक त्रासही झुंज देत आहे. मानसिक शांतता मिळवण्यासाठी आणि आयुष्यातील खरे क्षण पुन्हा अनुभवण्यासाठी हा ब्रेक घेत असल्याचे तिने स्पष्ट केले आहे.

सिद्धिविनायकाच्या आशीर्वादाने ‘Gana Dhav Re’च्या चित्रीकरणाला सुरुवात; Kedar Shinde साकारणार श्रद्धेची अनोखी कथा

रिया हिने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, सोशल मीडियावरील सततचा गोंधळ, अखंड स्क्रोलिंग आणि प्रत्येक गोष्टीशी अपडेट राहण्याचा ताण आता तिच्यावर परिणाम करू लागला आहे. या धावपळीत शांतता, साधेपणा आणि कोणताही क्षण कॅमेऱ्यात कैद न करता जगण्याचा आनंद हरवल्यासारखा वाटत असल्याचेही तिने नमूद केले. त्यामुळे काही काळ सोशल मीडियापासून दूर राहून स्वतःला वेळ देण्याचा निर्णय घेतल्याचे तिने सांगितले.

तिने पुढे लिहिले की, आता तिला आयुष्य थोडं निवांतपणे जगायचं आहे, मोकळेपणाने श्वास घ्यायचा आहे आणि खऱ्या अर्थाने महत्त्वाच्या गोष्टींशी पुन्हा नातं जोडायचं आहे. “सध्या पोस्ट करण्यापेक्षा आयुष्याचे क्षण मनापासून जगणं अधिक महत्त्वाचं वाटत आहे,” असेही तिने पोस्टमध्ये म्हटले. तसेच, लवकरच पुन्हा भेटू, असा संदेशही तिने चाहत्यांना दिला. रिया हिच्या या पोस्टनंतर चाहत्यांनी कमेंट सेक्शनमध्ये तिच्याविषयी काळजी आणि पाठिंबा व्यक्त केला. अनेकांनी तिच्या निर्णयाचे समर्थन करत मानसिक आरोग्यासाठी असा ब्रेक गरजेचा असल्याचे म्हटले, तर काहींनी तिला स्वतःची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला.

“आम्हा बिहाऱ्यांची काळजी घ्या”; Shekhar Suman यांच्या वक्तव्यावर Nitin Gadkari यांची मिश्कील प्रतिक्रिया चर्चेत

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rhea Chakraborty (@rhea_chakraborty)

दरम्यान, जून २०२० मध्ये अभिनेता Sushant Singh Rajput यांच्या निधनानंतर रिया चक्रवर्ती मोठ्या चर्चेत आली होती. त्यावेळी दोघे रिलेशनशिपमध्ये होते. त्यानंतर ड्रग्स प्रकरणात Narcotics Control Bureau कडून तिची चौकशी करण्यात आली होती आणि सप्टेंबर २०२० मध्ये तिला अटकही झाली होती. नंतर तिला जामीन मिळाला असला तरी त्या घटनेनंतर तिच्या आयुष्यात आणि करिअरमध्ये मोठे बदल झाले.

Web Title: Rhea chakraborty takes a social media break

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 03:09 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rhea Chakraborty चा सोशल मीडिया ब्रेक! म्हणाली ‘मी स्वतःपासून दूर गेल्यासारखी वाटतेय’

Rhea Chakraborty चा सोशल मीडिया ब्रेक! म्हणाली ‘मी स्वतःपासून दूर गेल्यासारखी वाटतेय’

May 20, 2026 | 03:09 PM
Skoda Epiq ची ग्लोबल एंट्री! मिळणार दमदार रेंज, ADAS आणि प्रीमियम फीचर्स… जाणून घ्या किंमत

Skoda Epiq ची ग्लोबल एंट्री! मिळणार दमदार रेंज, ADAS आणि प्रीमियम फीचर्स… जाणून घ्या किंमत

May 20, 2026 | 03:08 PM
Pak vs Ban Test: पाकिस्तानचा पराभव, भारताचं टेन्शन वाढलं! बांग्लादेशने घरच्या मैदानावर केला पाकिस्तानचा सूपडा साफ

Pak vs Ban Test: पाकिस्तानचा पराभव, भारताचं टेन्शन वाढलं! बांग्लादेशने घरच्या मैदानावर केला पाकिस्तानचा सूपडा साफ

May 20, 2026 | 03:00 PM
Karnataka Crime: प्रेमविवाहानंतर छळाचा अंत आत्महत्येत! पती-सासूच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून 24 वर्षीय विवाहितेने संपवलं जीवन

Karnataka Crime: प्रेमविवाहानंतर छळाचा अंत आत्महत्येत! पती-सासूच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून 24 वर्षीय विवाहितेने संपवलं जीवन

May 20, 2026 | 02:52 PM
Online Education 2026: घरबसल्या मिळवा MBA, M.Com ची पदवी; नोकरदारांसाठी ऑनलाईन कोर्सेस ठरताहेत बेस्ट..

Online Education 2026: घरबसल्या मिळवा MBA, M.Com ची पदवी; नोकरदारांसाठी ऑनलाईन कोर्सेस ठरताहेत बेस्ट..

May 20, 2026 | 02:48 PM
Medical Shops Strike: मेडिकल स्टोअर्स बंदमुळे नागरिक हैराण; मागण्या न मानल्यास बेमुदत आंदोलनाचा इशारा

Medical Shops Strike: मेडिकल स्टोअर्स बंदमुळे नागरिक हैराण; मागण्या न मानल्यास बेमुदत आंदोलनाचा इशारा

May 20, 2026 | 02:45 PM
Masik Durga Ashtami 2026: ज्येष्ठ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Masik Durga Ashtami 2026: ज्येष्ठ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

May 20, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM