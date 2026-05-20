Skoda Epiq ची ग्लोबल एंट्री! मिळणार दमदार रेंज, ADAS आणि प्रीमियम फीचर्स... जाणून घ्या किंमत

स्कोडाने जागतिक स्तरावर इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंटमध्ये नवीन Skoda Epiq सादर केली आहे. मिड साइज सेगमेंटमधील वाहनांसोबत स्पर्धा करण्यासाठी कंपनीने Skoda Epiq सादर केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्या Skoda Epiq इलेक्ट्रिक एसयूवीमध्ये दोन बॅटरी पर्याय देण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये 38.5 आणि 55 kWh यांचा समावेश आहे. यामुळे एसयूव्हीला जास्तीत जास्त 440 किलोमीटरची रेंज मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये दिलेल्या मोटारने 211 हॉर्स पावर आणि 290 न्यूटन मीटरचा टॉर्क जनरेट केला जाऊ शकतो. या गाडीची बॅटरी फास्ट चार्जरने 24 मिनिटांत 10 ते 80 टक्क्यांपर्यंत चार्ज केली जाऊ शकते.
कंपनीने या इलेक्ट्रिक एसयूवीमध्ये अनेक दमदार फीचर्स दिले आहेत. यामध्ये एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, 17 आणि 19 इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना, बॉडी क्लॅडिंग, फ्रंट आणि रियर पार्किंग सेंसर, 13 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टिम, एंबिएंट लाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, पॅनोरमिक सनरूफ, कँटन ऑडियो सिस्टम, सात एयरबॅग, 360 डिग्री कॅमेरा, रियर व्यू कॅमेरा, ADAS सारखे अनेक फीचर्स देण्यात आले आहेत.
कंपनीने नवीन Skoda Epiq इलेक्ट्रिक एसयूवी जागतिक स्तरावर सादर केली आहे. मात्र ही इलेक्ट्रिक एसयूवी भारतात कधी सादर केली जाणार, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती शेअर करण्यात आली नाही. परंतु येत्या काही महिन्यांत ते भारतीय बाजारपेठेतही सादर केले जाऊ शकते, अशी अपेक्षा आहे.