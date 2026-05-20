Skoda Epiq ची ग्लोबल एंट्री! मिळणार दमदार रेंज, ADAS आणि प्रीमियम फीचर्स… जाणून घ्या किंमत

स्कोडाने ग्लोबल मार्केटमध्ये आपली नवीन इलेक्ट्रिक SUV Skoda Epiq सादर केली आहे. दमदार रेंज, आधुनिक फीचर्स आणि आकर्षक डिझाइनमुळे ही SUV सध्या चर्चेत आली असून भारतातही ती लाँच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 03:08 PM
  • Skoda ने जागतिक स्तरावर नवीन Epiq इलेक्ट्रिक SUV सादर केली असून ती 440KM पर्यंतची दमदार रेंज देऊ शकते.
  • Skoda Epiq मध्ये 55kWh पर्यंत बॅटरी, 211HP पॉवर आणि 24 मिनिटांत फास्ट चार्जिंगसारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत.
  • ADAS, 360° कॅमेरा, पॅनोरमिक सनरूफ आणि 13-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टममुळे ही SUV अधिक प्रीमियम बनली आहे.
वाहन निर्माता स्‍कोडा भारतीय बाजारात विविध सेगमेंटमध्ये गाड्यांची विक्री करते. भारताव्यतिरिक्त कंपनी इतर काही देशांमध्ये देखील त्यांची अनेक उत्कृष्ट उत्पादने सादर करते. अलीकडेच वाहन निर्माता स्‍कोडाने जागतिक स्तरावर नवीन इलेक्‍ट्रिक एसयूवी Skoda Epiq सादर केली आहे. यामध्ये अनेक खास फीचर्स देण्यात आले आहे. कंपनीने सादर केलेल्या या नव्या गाडीची रेंज किती आहे? ही गाडी भारतीय बाजारात कधी लाँच केली जाणार आहे? या गाडीची किंमत किती आहे? या सर्वांबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

कंपनीने जागतिक स्तरावर सादर केली Skoda Epiq

स्‍कोडाने जागतिक स्तरावर इलेक्‍ट्रिक एसयूवी सेगमेंटमध्ये नवीन Skoda Epiq सादर केली आहे. मिड साइज सेगमेंटमधील वाहनांसोबत स्पर्धा करण्यासाठी कंपनीने Skoda Epiq सादर केली आहे.  (फोटो सौजन्य – Skoda) 

किती रेंज मिळणार?

मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्या Skoda Epiq इलेक्‍ट्रिक एसयूवीमध्ये दोन बॅटरी पर्याय देण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये 38.5 आणि 55 kWh यांचा समावेश आहे. यामुळे एसयूव्हीला जास्तीत जास्त 440 किलोमीटरची रेंज मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये दिलेल्या मोटारने 211 हॉर्स पावर आणि 290 न्‍यूटन मीटरचा टॉर्क जनरेट केला जाऊ शकतो. या गाडीची बॅटरी फास्ट चार्जरने 24 मिनिटांत 10 ते 80 टक्क्यांपर्यंत चार्ज केली जाऊ शकते.

नव्या Skoda Epiq इलेक्‍ट्रिक एसयूवीचे फीचर्स

कंपनीने या इलेक्‍ट्रिक एसयूवीमध्ये अनेक दमदार फीचर्स दिले आहेत. यामध्ये एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, 17 आणि 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना, बॉडी क्‍लॅडिंग, फ्रंट आणि रियर पार्किंग सेंसर, 13 इंच इंफोटेनमेंट‍ सिस्‍टिम, एंबिएंट लाइट, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, पॅनोरमिक सनरूफ, कँटन ऑडियो सिस्‍टम, सात एयरबॅग, 360 डिग्री कॅमेरा, रियर व्‍यू कॅमेरा, ADAS सारखे अनेक फीचर्स देण्यात आले आहेत.

भारतात कधी होणार लाँच?

कंपनीने नवीन Skoda Epiq इलेक्‍ट्रिक एसयूवी जागतिक स्तरावर सादर केली आहे. मात्र ही इलेक्‍ट्रिक एसयूवी भारतात कधी सादर केली जाणार, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती शेअर करण्यात आली नाही. परंतु येत्या काही महिन्यांत ते भारतीय बाजारपेठेतही सादर केले जाऊ शकते, अशी अपेक्षा आहे.

