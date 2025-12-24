Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

भाईजानसोबत दिसले Dhoni आणि AP Dhillon, जुना फोटो काही मिनिटांतच Viral; चाहत्यांनी केला प्रेमाचा वर्षाव

बॉलीवूड अभिनेता सलमान खान, गायक एपी ढिल्लन आणि माजी क्रिकेटपटू एमएस धोनी यांच्यासोबतचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या फोटोला आता चाहत्यांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 01:42 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • भाईजानसोबत दिसले Dhoni आणि AP Dhillon
  • जुना फोटो काही मिनिटांत झाला Viral
  • चाहत्यांनी त्यांच्या फोटोवर केला प्रेमाचा वर्षाव
 

जेव्हा बॉलीवूड, क्रिकेट आणि संगीतातील दिग्गज एकाच फ्रेममध्ये दिसतात तेव्हा चाहते नक्कीच उत्साहित होतात. अलिकडेच सोशल मीडियावर सलमान खान, महेंद्रसिंग धोनी आणि प्रसिद्ध गायक एपी ढिल्लन यांचा एकत्र फोटो समोर आला तेव्हा असेच एक दृश्य पाहायला मिळाले. हा फोटो सलमान खानच्या पनवेल फार्महाऊसचा आहे आणि तो त्याचा मेहुणा अतुल अग्निहोत्रीने शेअर केला आहे.

सलमान, धोनी आणि एपी यांचा एक जुना फोटो

सलमान खानच्या ६० व्या वाढदिवसापूर्वी शेअर केलेल्या या खास फोटोने चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली. हे तिघेही स्टार चिखलात माखलेले दिसत आहेत, परंतु त्यांचे हास्य आणि बंधन स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हा फोटो ऑल-टेरेन व्हेईकल (एटीव्ही) राईडनंतर काढण्यात आला आहे, जिथे फार्महाऊसवर मजा-मस्ती केल्यानंतर तिघांनी एकत्र पोज दिली. सलमान खान उजवीकडे उभा असल्याचे दिसत आहे, तर भारतीय क्रिकेटपटू एमएस धोनी डावीकडे दिसत आहे. पंजाबी संगीत इंडस्ट्रीमधील सुपरस्टार एपी ढिल्लन दोघांच्या मध्ये उभा राहिलेला दिसत आहे.

Mysaa Teaser : डोळ्यात राग, चेहऱ्यावर धाडस; रश्मिका मंदानाचा दिसला कधीही न पाहिलेला भयानक लूक

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Atul Agnihotri (@atulreellife)

आतापर्यंत सलमानच्या अनेक मित्रांना पाहिले

पनवेलमधील सलमान खानचे फार्महाऊस हे त्याच्या जवळच्या मित्रांसाठी आणि कुटुंबासाठी खूप काळापासून एक आश्रयस्थान राहिले आहे. खाजगी मेळाव्याचे, वाढदिवसाचे सेलिब्रेशनचे आणि मित्रांसोबत घालवलेल्या दर्जेदार वेळेचे फोटो येथे वारंवार दिसतात. परंतु, यावेळी, खास वैशिष्ट्य म्हणजे सिनेमा, क्रीडा आणि संगीत या तिन्ही क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींची उपस्थिती चाहत्यांना जास्त आवडली आहे. हा फोटो व्हायरल होताच चाहते प्रेमाचा वर्षाव करू लागले आहेत.

Akshaye Khannaच्या गाण्यावर थिरकली ‘सबसे कातील’ गौतमी पाटील; हटके हूक स्टेपनं वेधलं लक्ष, Video व्हायरल

चाहत्यांनी या फोटोवर केला प्रेमाचा वर्षाव

अतुल अग्निहोत्रीने इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या या फोटोला भरभरून प्रेम मिळाले आहे. तिन्ही दिग्गजांना पाहून अनेक वापरकर्त्यांनी कमेंट केल्या आहेत. एका वापरकर्त्याने लिहिले, “सलमान खान आणि एमएस धोनी एकत्र – ही फ्रेम ऐतिहासिक आहे.” दुसऱ्या चाहत्याने म्हटले, “चिखलातही, भाईजान, माही आणि एपी ढिल्लन सुपरस्टारसारखे दिसत आहेत.” असे लिहून अनेक चाहत्यांनी त्यांच्या फोटोवर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे.

Web Title: Salman khan ap dhillon mahendra singh dhoni together in a single frame picture goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 01:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…
1

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य
2

भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य

छोट्या पडद्यावर ‘Bigg Boss Marathi 6’चा डंका! रितेश भाऊंच्या ‘लयभारी’ स्वॅगने बहरला ग्रँड प्रीमियर
3

छोट्या पडद्यावर ‘Bigg Boss Marathi 6’चा डंका! रितेश भाऊंच्या ‘लयभारी’ स्वॅगने बहरला ग्रँड प्रीमियर

IMDb च्या लिस्ट मध्ये अमृता खानविलकरने मिळवले अव्वल स्थान; बॉलीवूडच्या कलाकारांना टाकले मागे
4

IMDb च्या लिस्ट मध्ये अमृता खानविलकरने मिळवले अव्वल स्थान; बॉलीवूडच्या कलाकारांना टाकले मागे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Jan 23, 2026 | 07:05 AM
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM