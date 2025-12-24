भाईजानसोबत दिसले Dhoni आणि AP Dhillon, जुना फोटो काही मिनिटांतच Viral; चाहत्यांनी केला प्रेमाचा वर्षाव

जेव्हा बॉलीवूड, क्रिकेट आणि संगीतातील दिग्गज एकाच फ्रेममध्ये दिसतात तेव्हा चाहते नक्कीच उत्साहित होतात. अलिकडेच सोशल मीडियावर सलमान खान, महेंद्रसिंग धोनी आणि प्रसिद्ध गायक एपी ढिल्लन यांचा एकत्र फोटो समोर आला तेव्हा असेच एक दृश्य पाहायला मिळाले. हा फोटो सलमान खानच्या पनवेल फार्महाऊसचा आहे आणि तो त्याचा मेहुणा अतुल अग्निहोत्रीने शेअर केला आहे.
सलमान, धोनी आणि एपी यांचा एक जुना फोटो
सलमान खानच्या ६० व्या वाढदिवसापूर्वी शेअर केलेल्या या खास फोटोने चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली. हे तिघेही स्टार चिखलात माखलेले दिसत आहेत, परंतु त्यांचे हास्य आणि बंधन स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हा फोटो ऑल-टेरेन व्हेईकल (एटीव्ही) राईडनंतर काढण्यात आला आहे, जिथे फार्महाऊसवर मजा-मस्ती केल्यानंतर तिघांनी एकत्र पोज दिली. सलमान खान उजवीकडे उभा असल्याचे दिसत आहे, तर भारतीय क्रिकेटपटू एमएस धोनी डावीकडे दिसत आहे. पंजाबी संगीत इंडस्ट्रीमधील सुपरस्टार एपी ढिल्लन दोघांच्या मध्ये उभा राहिलेला दिसत आहे.
आतापर्यंत सलमानच्या अनेक मित्रांना पाहिले
पनवेलमधील सलमान खानचे फार्महाऊस हे त्याच्या जवळच्या मित्रांसाठी आणि कुटुंबासाठी खूप काळापासून एक आश्रयस्थान राहिले आहे. खाजगी मेळाव्याचे, वाढदिवसाचे सेलिब्रेशनचे आणि मित्रांसोबत घालवलेल्या दर्जेदार वेळेचे फोटो येथे वारंवार दिसतात. परंतु, यावेळी, खास वैशिष्ट्य म्हणजे सिनेमा, क्रीडा आणि संगीत या तिन्ही क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींची उपस्थिती चाहत्यांना जास्त आवडली आहे. हा फोटो व्हायरल होताच चाहते प्रेमाचा वर्षाव करू लागले आहेत.
चाहत्यांनी या फोटोवर केला प्रेमाचा वर्षाव
अतुल अग्निहोत्रीने इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या या फोटोला भरभरून प्रेम मिळाले आहे. तिन्ही दिग्गजांना पाहून अनेक वापरकर्त्यांनी कमेंट केल्या आहेत. एका वापरकर्त्याने लिहिले, “सलमान खान आणि एमएस धोनी एकत्र – ही फ्रेम ऐतिहासिक आहे.” दुसऱ्या चाहत्याने म्हटले, “चिखलातही, भाईजान, माही आणि एपी ढिल्लन सुपरस्टारसारखे दिसत आहेत.” असे लिहून अनेक चाहत्यांनी त्यांच्या फोटोवर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे.