Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Mysaa Teaser : डोळ्यात राग, चेहऱ्यावर धाडस; रश्मिका मंदानाचा दिसला कधीही न पाहिलेला भयानक लूक

अभिनेत्री रश्मिका मंदानाचा नवीन चित्रपट "मैसा" चा टीझर रिलीज झाला आहे. चित्रपटातील रश्मिकाची पहिली झलक आता समोर आली आहे. रश्मिका कधीही न पाहिलेल्या अवतारात प्रेक्षकांना दिसणार आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 12:49 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • डोळ्यात राग, चेहऱ्यावर धाडस “मैसा” चा टीझर रिलीज
  • रश्मिका मंदानाचा दिसला भयानक लूक
  • रश्मिका मंदानाने शेअर केला टीझर
 

रश्मिका मंदानाने तिच्या निरागस हास्याने आणि खट्याळ व्यक्तिरेखांनी आणि रोमँटिक भूमिकांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत, परंतु तिच्या आगामी “मैसा” चित्रपटाच्या टीझरवरून हे स्पष्ट होते की ती आता तिच्या कारकिर्दीत पूर्णपणे नवीन आणि धाडसी टप्प्यात प्रवेश केला आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या टीझरमध्ये रश्मिका मंदानाचा एक लूक दिसून आला आहे ज्याने चाहते आणि इंडस्ट्री दोघांनाही थक्क केले आहे. रश्मिका कधीही न पाहिलेल्या रूपात दिसत आहे.

टीझरमध्ये काय दिसले?

टीझरची सुरुवात एका व्हॉइसओव्हरने होते जी मृत्यूसमोर झुकण्यास नकार देणाऱ्या एका मुलीची कहाणी दाखवण्यात आली आहे. या भावनिक पार्श्वभूमीवर, रश्मिकाचे पात्र समोर येते, अभिनेत्रीच्या डोळ्यात राग, धाडस आणि तिचा आवाज वर्षानुवर्षे दडपलेल्या वेदनांचे प्रतिबिंबित करते. टीझरमध्ये रश्मिका मंदानाच्या भूमिकेतून एका महिलेचे चित्रण केले आहे जिला प्रतिकार करण्यास भाग पाडले जाते. तिचा भयानक लूक, चिखलाने माखलेला चेहरा आणि आक्रमक वर्तन हे दर्शविते की “मैसा” हा केवळ एक ॲक्शन चित्रपट नाही तर स्वाभिमान, प्रतिकार आणि जगण्याच्या लढाईची कहाणी आहे.

लग्नाच्या मंडपात डोक्याला शॅाट ! प्रियदर्शिनी आणि अभिजीत ‘या’ नव्या जोडीचा ‘लग्नाचा शॉट’ चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस

 

रश्मिका मंदानाने शेअर केला टीझर

सोशल मीडियावर टीझर शेअर करताना, रश्मिकाने स्वतः संकेत दिला की प्रेक्षकांनी कथेची फक्त एक झलक पाहिली आहे. तिने सांगितले की ही फक्त सुरुवात आहे आणि येत्या काही महिन्यांत चित्रपटाची खरी ओळख उघड होणार आहे. हे स्पष्ट आहे की निर्माते हळूहळू हा प्रकल्प प्रेक्षकांसमोर आणण्याचा विचार करत आहेत. जो पाहण्यासाठी चाहते देखील उत्सुक होत आहेत.

‘मैसा’ हा चित्रपट नवोदित दिग्दर्शक रवींद्र पुले यांनी दिग्दर्शित केला आहे आणि ‘अनफॉर्मुला फिल्म्स’ या बॅनरखाली निर्मित केला आहे. हा चित्रपट गोंड जमातीच्या सांस्कृतिक पार्श्वभूमीवर आधारित एक भावनिक ॲक्शन थ्रिलर म्हणून वर्णन केला आहे. या चित्रपटात रश्मिका एका गोंड महिलेची भूमिका साकारत आहे, जी तिच्या कारकिर्दीतील सर्वात धाडसी आणि धोकादायक पाऊल मानली जात आहे.

ईशान रोशनच्या लग्नसोहळ्यात तृतीयपंथींनी मागितले पैसे, राकेश रोशन यांचा राग अनावर; बोलले असं काही…; Video Viral

टीझरमधील छायांकन देखील विशेष लक्ष वेधून घेता आहे. श्रेयस पी. कृष्णाचा कॅमेरा जंगल, अंधार आणि हिंसाचार या सगळ्याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले जाणार आहे. जेक्स बेजॉयचा पार्श्वभूमी संगीत प्रत्येक दृश्यासह तणाव आणि भावना अधिक खोलवर मांडतो. ॲक्शन सीक्वेन्स आंतरराष्ट्रीय स्टंट डायरेक्टर अँडी लॉन्ग यांनी हाताळले आहेत, ज्यांनी यापूर्वी “कलकी २८९८ एडी” सारख्या मोठ्या प्रकल्पांवर काम केले आहे. अभिनेत्रीचा हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

Web Title: Mysaa teaser out now rashmika mandanna new avatar pan india action film

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 12:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Border 2 Advance Booking: अवघ्या २४ तासांत ५३,००० तिकिटांची विक्री, चित्रपटाची धमाकेदार सुरुवात
1

Border 2 Advance Booking: अवघ्या २४ तासांत ५३,००० तिकिटांची विक्री, चित्रपटाची धमाकेदार सुरुवात

Bigg Boss Marathi 6: कॅप्टन्सीच्या खेळात रंगला हाय-व्होल्टेज ड्रामा; घरच्यांच्या विरोधात एकटी लढली दिव्या
2

Bigg Boss Marathi 6: कॅप्टन्सीच्या खेळात रंगला हाय-व्होल्टेज ड्रामा; घरच्यांच्या विरोधात एकटी लढली दिव्या

‘Dhurandhar’ चा सिक्वेल ‘Dhurandhar 2 – The Revenge’ धमक्यासाठी सज्ज; टीझरला सेन्सॉर बोर्डाकडून ‘ए’ प्रमाणपत्र
3

‘Dhurandhar’ चा सिक्वेल ‘Dhurandhar 2 – The Revenge’ धमक्यासाठी सज्ज; टीझरला सेन्सॉर बोर्डाकडून ‘ए’ प्रमाणपत्र

पलाश मुच्छलच्या चित्रपटात श्रेयस तळपदेची एन्ट्री, नेटकऱ्यांनी शीर्षकावरून चित्रपट निर्मात्याला मारले टोमणे
4

पलाश मुच्छलच्या चित्रपटात श्रेयस तळपदेची एन्ट्री, नेटकऱ्यांनी शीर्षकावरून चित्रपट निर्मात्याला मारले टोमणे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chandrapur News: नागपुरात काँग्रेस सक्रिय, ठाकरे गट बॅकफूटवर? राजकीय गणितं बदलतली, सत्तासंघर्षाची रंगत वाढली

Chandrapur News: नागपुरात काँग्रेस सक्रिय, ठाकरे गट बॅकफूटवर? राजकीय गणितं बदलतली, सत्तासंघर्षाची रंगत वाढली

Jan 20, 2026 | 12:40 PM
NCLAT Approves Adani Power Takeover: NCLAT ने दिली अदानी पॉवरला विदर्भ इंडस्ट्रीज अधिग्रहणाची मंजुरी

NCLAT Approves Adani Power Takeover: NCLAT ने दिली अदानी पॉवरला विदर्भ इंडस्ट्रीज अधिग्रहणाची मंजुरी

Jan 20, 2026 | 12:40 PM
Chanakya Niti : ‘या’ स्वभावाच्या स्त्रीसोबत बिनधास्त करा लग्न, अशी बायको घराला बनवते स्वर्ग; पतीला ठेवते कायम खुश

Chanakya Niti : ‘या’ स्वभावाच्या स्त्रीसोबत बिनधास्त करा लग्न, अशी बायको घराला बनवते स्वर्ग; पतीला ठेवते कायम खुश

Jan 20, 2026 | 12:40 PM
हत्तीच्या विष्ठेचा वापर करून तयार होते जगातील सर्वात महाग कॉफी! जाणून घ्या याबद्दल सविस्तर माहिती

हत्तीच्या विष्ठेचा वापर करून तयार होते जगातील सर्वात महाग कॉफी! जाणून घ्या याबद्दल सविस्तर माहिती

Jan 20, 2026 | 12:30 PM
वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं

Jan 20, 2026 | 12:30 PM
Union Budget 2026: आरोग्यसेवेसाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात निर्णायक बजेट? तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया सविस्तर

Union Budget 2026: आरोग्यसेवेसाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात निर्णायक बजेट? तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया सविस्तर

Jan 20, 2026 | 12:20 PM
BJP election expenditure:”कोटिच्या कोटि उड्डाणे! २०२५ मध्ये भाजपने निवडणूक प्रचारासाठी केला ‘इतका’ खर्च, आकडा वाचून बसेल धक्का

BJP election expenditure:”कोटिच्या कोटि उड्डाणे! २०२५ मध्ये भाजपने निवडणूक प्रचारासाठी केला ‘इतका’ खर्च, आकडा वाचून बसेल धक्का

Jan 20, 2026 | 12:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM