Mysaa Teaser : डोळ्यात राग, चेहऱ्यावर धाडस; रश्मिका मंदानाचा दिसला कधीही न पाहिलेला भयानक लूक

रश्मिका मंदानाने तिच्या निरागस हास्याने आणि खट्याळ व्यक्तिरेखांनी आणि रोमँटिक भूमिकांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत, परंतु तिच्या आगामी “मैसा” चित्रपटाच्या टीझरवरून हे स्पष्ट होते की ती आता तिच्या कारकिर्दीत पूर्णपणे नवीन आणि धाडसी टप्प्यात प्रवेश केला आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या टीझरमध्ये रश्मिका मंदानाचा एक लूक दिसून आला आहे ज्याने चाहते आणि इंडस्ट्री दोघांनाही थक्क केले आहे. रश्मिका कधीही न पाहिलेल्या रूपात दिसत आहे.
टीझरमध्ये काय दिसले?
टीझरची सुरुवात एका व्हॉइसओव्हरने होते जी मृत्यूसमोर झुकण्यास नकार देणाऱ्या एका मुलीची कहाणी दाखवण्यात आली आहे. या भावनिक पार्श्वभूमीवर, रश्मिकाचे पात्र समोर येते, अभिनेत्रीच्या डोळ्यात राग, धाडस आणि तिचा आवाज वर्षानुवर्षे दडपलेल्या वेदनांचे प्रतिबिंबित करते. टीझरमध्ये रश्मिका मंदानाच्या भूमिकेतून एका महिलेचे चित्रण केले आहे जिला प्रतिकार करण्यास भाग पाडले जाते. तिचा भयानक लूक, चिखलाने माखलेला चेहरा आणि आक्रमक वर्तन हे दर्शविते की “मैसा” हा केवळ एक ॲक्शन चित्रपट नाही तर स्वाभिमान, प्रतिकार आणि जगण्याच्या लढाईची कहाणी आहे.
रश्मिका मंदानाने शेअर केला टीझर
सोशल मीडियावर टीझर शेअर करताना, रश्मिकाने स्वतः संकेत दिला की प्रेक्षकांनी कथेची फक्त एक झलक पाहिली आहे. तिने सांगितले की ही फक्त सुरुवात आहे आणि येत्या काही महिन्यांत चित्रपटाची खरी ओळख उघड होणार आहे. हे स्पष्ट आहे की निर्माते हळूहळू हा प्रकल्प प्रेक्षकांसमोर आणण्याचा विचार करत आहेत. जो पाहण्यासाठी चाहते देखील उत्सुक होत आहेत.
‘मैसा’ हा चित्रपट नवोदित दिग्दर्शक रवींद्र पुले यांनी दिग्दर्शित केला आहे आणि ‘अनफॉर्मुला फिल्म्स’ या बॅनरखाली निर्मित केला आहे. हा चित्रपट गोंड जमातीच्या सांस्कृतिक पार्श्वभूमीवर आधारित एक भावनिक ॲक्शन थ्रिलर म्हणून वर्णन केला आहे. या चित्रपटात रश्मिका एका गोंड महिलेची भूमिका साकारत आहे, जी तिच्या कारकिर्दीतील सर्वात धाडसी आणि धोकादायक पाऊल मानली जात आहे.
टीझरमधील छायांकन देखील विशेष लक्ष वेधून घेता आहे. श्रेयस पी. कृष्णाचा कॅमेरा जंगल, अंधार आणि हिंसाचार या सगळ्याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले जाणार आहे. जेक्स बेजॉयचा पार्श्वभूमी संगीत प्रत्येक दृश्यासह तणाव आणि भावना अधिक खोलवर मांडतो. ॲक्शन सीक्वेन्स आंतरराष्ट्रीय स्टंट डायरेक्टर अँडी लॉन्ग यांनी हाताळले आहेत, ज्यांनी यापूर्वी “कलकी २८९८ एडी” सारख्या मोठ्या प्रकल्पांवर काम केले आहे. अभिनेत्रीचा हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.