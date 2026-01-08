Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सारा अर्जुनने प्रभास आणि विजय सारख्या सुपरस्टार्सला टाकले मागे, ‘धुरंधर’ अभिनेत्रीचे IMDb यादीत अव्वल स्थान

"धुरंधर" मध्ये येलिना म्हणून प्रसिद्धी मिळवणारी अभिनेत्री सारा अर्जुनने आयएमडीबीच्या यादीतील अनेक प्रमुख स्टार्सना मागे टाकले आहे. आणि अभिनेत्रीने आता या यादीत अव्वल स्थान मिळवले आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 09:36 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • सारा अर्जुनने मोठ्या साऊथ सुपरस्टार्सला टाकले मागे
  • ‘धुरंधर’ अभिनेत्रीचे IMDb यादीत अव्वल स्थान
  • या यादीत कोणकोणत्या नावाचा समावेश?
 

“धुरंधर” चित्रपटातील अभिनेत्री सारा अर्जुनने प्रत्येक स्टारच्या स्वप्नातील गोष्टी साध्य केली आहेत. “धुरंधर” चित्रपटाच्या जबरदस्त यशानंतर, तिने भारतीय चित्रपटसृष्टीतील विजय आणि प्रभाससह काही मोठ्या नावांना मागे टाकत आयएमडीबी यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. “धुरंधर” चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कामगिरी करत आहे, अनेक अनेक चित्रपटांचे रेकॉर्डस् मोडत आहे आणि इतिहास रचत आहे, तर सारा अर्जुनची कीर्ती प्रेक्षकांमध्ये सतत वाढत आहे. या चित्रपटात येलिनाची भूमिका प्रेक्षकांच्या मनाला भिडली आहे, ज्यामुळे ती या आठवड्यात आयएमडीबीच्या सेलिब्रिटी यादीत अव्वल स्थानावर पोहोचली आहे.

सारा अर्जुनने आयएमडीबीच्या यादीत मिळवले स्थान

बुधवारी, आयएमडीबीने या आठवड्यातील प्रसिद्ध भारतीय सेलिब्रिटींची यादी जाहीर केली, प्रेक्षकांची आवड आणि चाहत्यांच्या पसंतींवर आधारित त्यांची क्रमवारी लावली. गेल्या आठवड्याच्या यादीत सारा अर्जुन दुसऱ्या क्रमांकावर होती. यावेळी तिने विजय, प्रभास आणि अगस्त्य नंदा यांना मागे टाकत पहिले स्थान मिळवले आहे.

PMPML ने अथर्व सुदामेला ठोठावला दंड! “५० हजार भर अन्यथा होणार कायदेशीर कारवाई”

आदित्य धर यांच्याही नावाचा समावेश

तिच्या मागे “धुरंधर” चित्रपटाचे दिग्दर्शक आदित्य धर यांचे नाव पाहायला मिळाले आहे. जे गेल्या आठवड्यात तिसऱ्या स्थानावर होते. चित्रपटाची अभिनेत्री आणि दिग्दर्शक दोघांच्याही दमदार कामगिरीवरून असे दिसून येते की या प्रकल्पाबद्दल प्रचंड चर्चा आहे. तसेच हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अजूनही धुमाकूळ घालत आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by IMDb India (@imdb_in)

या यादीत कोणाकोणाचे नाव?

या यादीत अनेक प्रसिद्ध नावांचा समावेश आहे. विजय आठव्या क्रमांकावर आहे, तर अगस्त्य नंदा १२ व्या क्रमांकावर आहे. भाग्यश्री बोरसे १५ व्या क्रमांकावर आहे, त्यानंतर सिबी चक्रवर्ती १६ व्या क्रमांकावर आहे आणि यामी गौतम १७ व्या क्रमांकावर आहे. प्रभास १९ व्या क्रमांकावर आहे, त्यानंतर श्रीराम राघवन २२ व्या क्रमांकावर आहे, तारा सुतारिया २४ व्या क्रमांकावर आहे, दिनजित अय्याथन २७ व्या क्रमांकावर आहे, निविन ३० व्या क्रमांकावर आहे आणि सिमर भाटिया ४२ व्या क्रमांकावर आहे.

Bhooth Bangla: ५ महिन्यानंतर उघडणार भूत बंगल्याचा दरवाजा, अक्षय कुमार–प्रियदर्शन पुन्हा एकत्र करणार कल्ला

“धुरंधर” चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आयएमडीबीवर साराच्या वाढत्या लोकप्रियतेसोबतच, “धुरंधर” चित्रपटाने भारतीय बॉक्स ऑफिसवर एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. सॅकनिकच्या मते, हा चित्रपट ७८६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाईसह आतापर्यंतचा सर्वाधिक कमाई करणारा हिंदी चित्रपट बनला आहे. बुधवारी ₹४.२५ कोटीसह, रणवीर सिंग अभिनीत या चित्रपटाच्या ३४ व्या दिवसे कलेक्शन केले. तसेच त्याचे एकूण भारतीय कलेक्शन ₹७८६ कोटी पर्यंत गेले आहे, ज्यामुळे तो हिंदी बॉक्स ऑफिस चार्टमध्ये अव्वल स्थानावर पोहोचला आहे.

Published On: Jan 08, 2026 | 09:35 AM

