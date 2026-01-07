Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

PMPML ने अथर्व सुदामेला ठोठावला दंड! “५० हजार भर अन्यथा होणार कायदेशीर कारवाई”

सोशल मीडियावर व्हायरल असलेला अथर्व सुदामे PMPML बसमध्ये परवानगीशिवाय रील शूट केल्यामुळे अडचणीत सापडला आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 09:24 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • सोशल मीडियावर सर्वीकडे अथर्वची चर्चा होती
  • अथर्वला ५० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला
  • PMPML च्या या ऍक्शनचा विरोध करत आहे
सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल असणारा अथर्व सुदामे नुकत्याच एका समस्येमधे अडकला होता. अर्थवला PMPML ने नोटीस पाठवली होती. या नोटिसीमुळे अथर्व प्रचंड चर्चेत होता. सोशल मीडियावर सर्वीकडे अथर्वची चर्चा होती. अशात त्या संदर्भात आणखीन एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. आता अथर्वला ५० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर त्याच्या चाहत्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. कुणी PMPML च्या या ऍक्शनला पाठिंबा देत आहेत तर कुणी PMPML च्या या ऍक्शनचा विरोध करत आहे.

Yash Toxic Poster: आग-धूर आणि हातात गन…,‘टॉक्सिक’मधील यशचा जबरदस्त लूक प्रदर्शित; वाढदिवशी मिळणार मोठं सरप्राईज

अथर्वने काही दिवसांपूर्वी PMPML च्या बसमध्ये एक रील शूट केली होती. ही रील फार चर्चेत आली होती. या रीलमुळेच अथर्वला PMPML च्या कारवाहीला सामोरे जावे लागले. या रीलमध्ये हेतू मनोरंजनाचाच होता. एक महिला प्रवाशी कंडक्टर (अथर्व सुदामे) कडे एक फुल आणि एक हाफ तिकीटची मागणी करते. पण ज्याच्यासाठी हाफ तिकीट मागवण्यात आले आहे तो तिचा पती असतो. त्यामुळे अथर्व (कंडक्टर) महिलेला सांगतो की यांची तिकीट का म्हणून हाफ काढायची? तेव्हा ती तिच्या पतीला Half Mad असल्याचे सांगून म्हणून Half तिकीट द्या असे सांगते. तेव्हा अथर्व मस्तीमध्ये त्या महिलेला मग तुमची तर Did तिकीट काढावी लागेल कारण तुम्ही तर डिड शहाणे आहात, असे म्हणतो.

अथर्वचे म्हणणे आहे की ही रील केवळ मनोरंजनासाठी काढण्यात आली होती. परंतु, त्याला PMPML च्या बशीमध्ये परवानगीशिवाय रील काढणे चांगलेच महागात पडले असल्याचे दिसून येत आहे. अशामध्ये त्याचे काही चाहतेमंडळी पेटून उठले आहेत. त्यांनी सरळ PMPML कडेच प्रश्न केला आहे की “जेव्हा तुमचा स्टाफ किंवा इतर कुणी बसीत परवानगी नसूनही Reel बनवतं तेव्हा त्यांच्यावर का नाही Action घेतली जात. फक्त अथर्व सुदामेच का?”

Bigg Boss Marathi 6 : आता हिटलर गाजवणार बिग बॉसचे घर? राकेश बापट उर्फ AJ लवकर घेणार ग्रँड एंट्री

चाहत्यांनी असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले असून या सगळ्या प्रकरणी अथर्वला मात्र ५० हजारांचा दंड भरावा लागणार आहे, अन्यथा माहिती तंत्रज्ञानांतर्गत त्याच्यावर कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्यात येईल असे PMPML कडून सांगण्यात आले आहे.

Published On: Jan 07, 2026 | 09:24 PM

