The Kerala Story 2 Teaser: भारतातील हिंदू मुलींवर साधला निशाणा; यावेळी कथा अधिक गडद अन् हादरवणारी

“द केरळ स्टोरी २” हा विपुल अमृतलाल शाह यांच्या निर्मिती संस्थेचा आगामी चित्रपट आहे, ज्यांच्या चित्रपटांमध्ये “आँखें”, “नमस्ते लंडन”, “सिंग इज किंग”, “फोर्स”, “कमांडो: अ वन मॅन आर्मी” आणि “हॉलिडे: अ सोल्जर इज नेव्हर ऑफ ड्यूटी” सारखे चित्रपट समाविष्ट आहेत. तो अशा चित्रपट निर्मात्यांपैकी एक आहे ज्यांच्या चित्रपटांचा भारतीय चित्रपटसृष्टीवर खोलवर प्रभाव पडला आहे. “द केरळ स्टोरी” द्वारे तो पुन्हा एकदा त्याची निर्भयता सिद्ध करतो, एक शैली जी त्याच्या संपूर्ण कामात सातत्याने दिसून येत आहे.
भीती, राग आणि सत्याने भरलेल्या प्रत्येक फ्रेमसह, “द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड” चा टीझर पहिल्या प्रकरणापेक्षाही अधिक मार्मिक आणि किरकोळ आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या कामाख्या नारायण सिंह दिग्दर्शित या चित्रपटात उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा आणि अदिती भाटिया यांनी भूमिका केलेल्या तीन हिंदू मुलींची वेदनादायक कहाणी उलगडली आहे. तीन मुस्लिम मुलांशी प्रेमात पडल्यानंतर त्यांचे जीवन कसे भयानक वळण घेते आणि हळूहळू धार्मिक धर्मांतराचा मुद्दाम उलगडत जाते हे या चित्रपटात दाखवण्यात आले आहे. विश्वास, आपलेपणा आणि भावनिक संबंधांपासून सुरू होणारी गोष्ट लवकरच फसवणूक, नियंत्रण आणि फसवणुकीची भयानक कहाणी बनते.
“द केरळ स्टोरी २” चा टीझर प्रदर्शित
विश्वास, आपुलकी आणि भावनिक नात्यांपासून सुरू झालेली ही गोष्ट लवकरच फसवणूक, नियंत्रण आणि अडकवून टाकण्याच्या भीषण कथेत बदलते. टीझरमध्ये स्पष्टपणे दिसतं की कसं प्रेमाला शस्त्र बनवलं जातं, ओळख हिरावून घेतली जाते आणि श्रद्धेला संघर्षाचं मैदान बनवलं जातं. संपूर्ण वातावरण तणावपूर्ण आणि अस्वस्थ करणारं असून, प्रत्येक दृश्य भीती आणि दडपलेल्या संतापाने भरलेलं आहे.
“द केरळ स्टोरी २” चा केंद्रबिंदू
टीझरमध्ये यावर भर देण्यात आला आहे की मुली आता फक्त परिणाम सहन करणार नाहीत, तर त्या प्रतिसाद देखील देतील. “द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड” ही आता वेदना आणि दुःखाची कहाणी नाही. यावेळी, या मुली आता परिस्थितीच्या मूक बळी नाहीत. विश्वासघाताचे परिणाम शांतपणे सहन करण्याऐवजी, या महिला उभ्या राहतात, आवाज उठवतात आणि पूर्ण ताकदीने बदला घेतात.
‘द केरळ स्टोरी २’ च्या प्रदर्शनाची तारीख
‘द केरळ स्टोरी’ च्या जबरदस्त प्रभावानंतर, ज्याने आपल्या अढळ कथेने देशभरातील प्रेक्षकांना हादरवून टाकले, त्याचा सिक्वेल आणखी पुढे जाण्याचे आश्वासन देतो, आरामाच्या पलीकडे, शांततेच्या पलीकडे आणि नकाराच्या पलीकडे. कामाख्या नारायण सिंह दिग्दर्शित, ‘द केरळ स्टोरी २’ ची निर्मिती विपुल अमृतलाल शाह यांनी केली आहे, तर आशिष ए. शाह सनशाइन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली सह-निर्मिती करत आहेत. हा चित्रपट २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
‘द केरळ स्टोरी’ भाग एक ची कथा
‘द केरळ स्टोरी’ केरळमधील तीन तरुण हिंदू मुलींची (शालिनी उन्नीकृष्णन, नीमा आणि गीतांजली) कथा सांगते ज्यांना प्रेमात पाडले जाते, धर्मांतर केले जाते, ISIS मध्ये सामील होण्यास भाग पाडले जाते आणि अफगाणिस्तानात नेले जाते. फातिमाला (शालिनी) तुरुंगात टाकले जाते आणि तिच्या कष्टाचे वर्णन करते. मुख्य भूमिका अदा शर्माने साकारली होती.