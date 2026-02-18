Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
व्हेंटिलेटरवर Salim Khan ! वडिलांसोबत रात्रभर थांबला सलमान; भाईजानला भावुक पाहून चाहते चिंतेत

सलमान खान यांचे वडील सलीम खान यांच्या प्रकृतीबद्दल चाहते खूप चिंता व्यक्त करत आहेत. परंतु, काल रात्री उशिरा अपडेट समोर आले की ते आता व्हेंटिलेटरवर आहेत. त्यांच्या तब्येतीबद्दल आता आपण जाणून घेणार आहोत.

Updated On: Feb 18, 2026 | 09:07 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • व्हेंटिलेटरवर आहेत Salim Khan
  • वडिलांसोबत रात्रभर थांबला सलमान
  • आता कशी आहे Salim Khan यांची तब्येत
 

ज्येष्ठ बॉलीवूड लेखक आणि अभिनेता सलमान खान यांचे वडील सलीम खान यांना काल मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. संध्याकाळी डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगितले होते. परंतु, आता काल रात्री उशिरा, सलीम खान यांना व्हेंटिलेटर किंवा लाईफ सपोर्ट सिस्टमवर ठेवण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. तसेच, कुटुंब किंवा डॉक्टरांनी याबद्दल कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाही. तसेच, सलमान खान काल रात्री उशिरा रुग्णालयात येताना आणि नंतर निघून जाताना देखील दिसला आहे.

Bigg Boss Marathi 6: विशालने दिली प्रेमाची कबुली? नॉमिनेशन टास्कमध्ये काटा ग्रुपला सांगितल्या भावना, रुचिता लाजून लाल

सलीम खान व्हेंटिलेटरवर असल्याची माहिती

संध्याकाळी डॉक्टरांनी आरोग्याची माहिती दिल्यानंतर, सलीम खान यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहेत. अनेक माध्यमांनी असा दावा केला आहे. बुधवारी त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया होणार असल्याचेही वृत्त प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यांच्या या बातमीने आता चाहते चिंता व्यक्त करत आहेत.

सकाळी ११ वाजता आरोग्य अपडेट समोर

आज सकाळी ११ वाजता चाहते डॉक्टरांकडून आरोग्य अपडेटची वाट पाहत आहेत. डॉ. जलील पार्कर यांनी काल आरोग्य अपडेट देताना सांगितले की, सलीम खान यांचे आरोग्य बुलेटिन उद्या सकाळी ११ वाजता प्रसिद्ध केले जाणार आहे. काल रात्री उशिरा, सलमान खानची टीम सकाळी ११ वाजता त्यांच्या वडिलांच्या प्रकृतीबाबत निवेदन देखील जारी करू शकते असे वृत्त समोर आले आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

RSS च्या शताब्दी वर्षात ‘शतक’ चित्रपटाची चर्चा; डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या कार्याला मोहन भागवत यांची मानवंदना

सलमान खान काल रात्री उशिरा वडिलांनासोबत थांबला

सलमान खानचा हॉस्पिटलमधून बाहेर पडतानाचा व्हिडिओ काल रात्री उशिरा समोर आला आहे, जो आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तो भावुक आणि चिंतेत दिसत आहे. वडिलांच्या प्रकृतीबद्दल कळताच सलमान रुग्णालयात पोहोचला. तेव्हापासून तो रुग्णालयातच आहे. कुटुंबातील इतर सदस्यही नियमितपणे हॉस्पिटलमध्ये येत आहेत. यामध्ये अरबाज खान, शौरा खान, हेलेन आणि सलमा खान तसेच त्यांच्या मुली अलविरा, अर्पिता आणि तिचा पती अतुल अग्निहोत्री आणि आयुष शर्मा यांचा समावेश आहे. तसेच अभिनेता संजय दत्त देखील रुग्णालयात जाताना दिसला आहे.

जावेद अख्तर आणि संजय दत्त यांनी सलीम खान यांची घेतली भेट

कुटुंबाव्यतिरिक्त, लोक रुग्णालयात सलीम खान यांना भेटण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी त्यांची भेट घेत आहेत. सलीम खान यांच्यासोबत अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपटांचे सहलेखन करणारे ज्येष्ठ लेखक आणि गीतकार जावेद अख्तर यांनीही रुग्णालयात त्यांची भेट घेतली.

 

 

