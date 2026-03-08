‘Tateeree’ गाण्यामुळे बादशाहच्या वाढल्या अडचणी; महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेणू भाटिया यांनी उचलले मोठे पाऊल

हरियाणा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेणू भाटिया यांनी रॅपर-गायक बादशाह आणि त्याच्या नवीन गाण्याभोवतीच्या वादावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की गायकाचे कृत्य अक्षम्य आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी म्हटले आहे की या प्रकरणात केवळ माफी मागणे पुरेसे नाही. तसेच आता हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे जाणून घेऊयात.
माही मागण्यासारखे कृत्य नाही
आदित्य प्रतीक सिंग सिसोदिया, ज्याला बादशाह म्हणूनही ओळखले जाते, तो अलिकडेच त्याच्या “टटीरी” गाण्यावरून वादात सापडला आहे. लोकांनी त्याच्या बोलांवर आक्षेप घेतला आणि बादशाहने माफी देखील मागितली आहे. दरम्यान, माध्यमांशी बोलताना भाटिया म्हणाल्या, “बादशाहने जे केले आहे ते अक्षम्य आहे. हरियाणाच्या मुलींचा अशा प्रकारे अपमान करणे आणि त्यांच्याविरुद्ध अशी असभ्य भाषा वापरणे हे सहन केले जाणार नाही. आम्ही त्यांना १३ मार्च रोजी समन्स बजावले आहेत. त्यांनी हजर राहावे. जर त्यांनी हे टाळले तर आम्ही त्यांना काम करू देणार नाही.” असे त्या म्हणाल्या आहेत.
#WATCH | Kurukshetra, Haryana: On Singer-rapper Aditya Prateek Singh Sisodia, known as “Badshah,” summoned over alleged objectionable lyrics in his Haryanvi song ‘Tateeree’, State Women’s Commission chairperson Renu Bhatia says, “What Badshah has done is unforgivable. Insulting… pic.twitter.com/6jmIpgdPPx — ANI (@ANI) March 8, 2026
बादशाहने मागितली लोकांची माफी
शनिवारी एका व्हिडिओमध्ये बादशाहने त्याच्या कृत्याबद्दल माफी देखील मागितली आहे. तो म्हणाला की, “मी स्वतः हरियाणाचा आहे. जे मला ओळखतात त्यांना माहित आहे की माझी बोलीभाषा, माझ्या खाण्याच्या सवयी, माझी जीवनशैली, माझी ओळख हरियाणाची आहे. मी हरियाणवी आहे. हरियाणातील कोणत्याही मुलाबद्दल किंवा महिलेबद्दल असे बोलण्याचा माझा कधीच हेतू नव्हता. मला आशा आहे की तुम्ही मला हरियाणाचा मुलगा, तुमचा मुलगा समजाल आणि मला माफ कराल.” असे गायकाने म्हटले आहे.
गायकाला अटक करण्यासाठी छापे टाकत आहेत
दरम्यान, बादशाहविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. त्याच्याविरुद्ध लूकआउट सर्क्युलर जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. गायक-रॅपरला पोलिसांसमोर हजर राहण्यास सांगणारी नोटीसही जारी करण्यात आली आहे. त्याला अटक करण्यासाठी पथके छापे टाकत आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी ट्विटमध्ये दिली आहे. तसेच, बादशाहच्या गाण्यातील काही बोल आणि व्हिडिओमध्ये दाखवलेल्या काही प्रतिमांबद्दल आक्षेप घेण्यात आले होते. तक्रारदारांनी गाण्यात वापरलेली भाषा आक्षेपार्ह असल्याचे आणि त्यामुळे महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणात त्यांनी महिला आयोगाकडे कारवाईची मागणी केली आहे.