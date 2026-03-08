Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Badshah Song Controversy State Womens Commission Says Insult To Haryanas Daughters Unforgivable

‘Tateeree’ गाण्यामुळे बादशाहच्या वाढल्या अडचणी; महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेणू भाटिया यांनी उचलले मोठे पाऊल

गायक बादशाहच्या अडचणी त्याच्या 'टटीरी' गाण्यामुळे आणखी वाढल्या असल्याचे दिसत आहे. आता थेट महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी या प्रकरणात भाग घेतला आहे, तसेच बादशाहला खडेबोल सुनावले आहेत.

Updated On: Mar 08, 2026 | 01:35 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘Tateeree’ गाण्यामुळे बादशाहच्या वाढल्या अडचणी
  • महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी सुनावले खडेबोल
  • रेणू भाटिया यांनी उचलले मोठे पाऊल
 

हरियाणा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेणू भाटिया यांनी रॅपर-गायक बादशाह आणि त्याच्या नवीन गाण्याभोवतीच्या वादावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की गायकाचे कृत्य अक्षम्य आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी म्हटले आहे की या प्रकरणात केवळ माफी मागणे पुरेसे नाही. तसेच आता हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे जाणून घेऊयात.

Vijay Deverakonda च्या कौतुकात काकांनी लिहिली भावुक पोस्ट; सोशल मीडियावर प्रेमाचा वर्षाव

माही मागण्यासारखे कृत्य नाही

आदित्य प्रतीक सिंग सिसोदिया, ज्याला बादशाह म्हणूनही ओळखले जाते, तो अलिकडेच त्याच्या “टटीरी” गाण्यावरून वादात सापडला आहे. लोकांनी त्याच्या बोलांवर आक्षेप घेतला आणि बादशाहने माफी देखील मागितली आहे. दरम्यान, माध्यमांशी बोलताना भाटिया म्हणाल्या, “बादशाहने जे केले आहे ते अक्षम्य आहे. हरियाणाच्या मुलींचा अशा प्रकारे अपमान करणे आणि त्यांच्याविरुद्ध अशी असभ्य भाषा वापरणे हे सहन केले जाणार नाही. आम्ही त्यांना १३ मार्च रोजी समन्स बजावले आहेत. त्यांनी हजर राहावे. जर त्यांनी हे टाळले तर आम्ही त्यांना काम करू देणार नाही.” असे त्या म्हणाल्या आहेत.

 

बादशाहने मागितली लोकांची माफी

शनिवारी एका व्हिडिओमध्ये बादशाहने त्याच्या कृत्याबद्दल माफी देखील मागितली आहे. तो म्हणाला की, “मी स्वतः हरियाणाचा आहे. जे मला ओळखतात त्यांना माहित आहे की माझी बोलीभाषा, माझ्या खाण्याच्या सवयी, माझी जीवनशैली, माझी ओळख हरियाणाची आहे. मी हरियाणवी आहे. हरियाणातील कोणत्याही मुलाबद्दल किंवा महिलेबद्दल असे बोलण्याचा माझा कधीच हेतू नव्हता. मला आशा आहे की तुम्ही मला हरियाणाचा मुलगा, तुमचा मुलगा समजाल आणि मला माफ कराल.” असे गायकाने म्हटले आहे.

‘तू माझ्याशी लग्न करशील का?’ एल्विश यादवने गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला केलं प्रपोज, अभिनेत्री म्हणाली…

गायकाला अटक करण्यासाठी छापे टाकत आहेत

दरम्यान, बादशाहविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. त्याच्याविरुद्ध लूकआउट सर्क्युलर जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. गायक-रॅपरला पोलिसांसमोर हजर राहण्यास सांगणारी नोटीसही जारी करण्यात आली आहे. त्याला अटक करण्यासाठी पथके छापे टाकत आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी ट्विटमध्ये दिली आहे. तसेच, बादशाहच्या गाण्यातील काही बोल आणि व्हिडिओमध्ये दाखवलेल्या काही प्रतिमांबद्दल आक्षेप घेण्यात आले होते. तक्रारदारांनी गाण्यात वापरलेली भाषा आक्षेपार्ह असल्याचे आणि त्यामुळे महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणात त्यांनी महिला आयोगाकडे कारवाईची मागणी केली आहे.

 

Web Title: Badshah song controversy state womens commission says insult to haryanas daughters unforgivable

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vijay Deverakonda च्या कौतुकात काकांनी लिहिली भावुक पोस्ट; सोशल मीडियावर प्रेमाचा वर्षाव
1

Vijay Deverakonda च्या कौतुकात काकांनी लिहिली भावुक पोस्ट; सोशल मीडियावर प्रेमाचा वर्षाव

अमृता खानविलकरचा नवा प्रवास; महिला दिनानिमित्त ‘अमूल्य’ साडी ब्रँडची सुरुवात, चाहत्यांना दिले सरप्राईज
2

अमृता खानविलकरचा नवा प्रवास; महिला दिनानिमित्त ‘अमूल्य’ साडी ब्रँडची सुरुवात, चाहत्यांना दिले सरप्राईज

अनुराग डोभाल ICU मध्ये दाखल; इन्स्टाग्राम लाईव्हदरम्यान केला जीव देण्याचा प्रयत्न? मॅनेजरने दिली माहिती
3

अनुराग डोभाल ICU मध्ये दाखल; इन्स्टाग्राम लाईव्हदरम्यान केला जीव देण्याचा प्रयत्न? मॅनेजरने दिली माहिती

‘Tateeree’ गाण्याच्या वादानंतर Badshah ने मागितली माफी; सर्व प्लॅटफॉर्मवरून हटवलं हरियाणवी गाणं
4

‘Tateeree’ गाण्याच्या वादानंतर Badshah ने मागितली माफी; सर्व प्लॅटफॉर्मवरून हटवलं हरियाणवी गाणं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘Tateeree’ गाण्यामुळे बादशाहच्या वाढल्या अडचणी; महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेणू भाटिया यांनी उचलले मोठे पाऊल

‘Tateeree’ गाण्यामुळे बादशाहच्या वाढल्या अडचणी; महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेणू भाटिया यांनी उचलले मोठे पाऊल

Mar 08, 2026 | 01:35 PM
Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस

Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस

Mar 08, 2026 | 01:30 PM
लक्ष्य सेन 25 वर्षांचा दुष्काळ संपवेल का? फायनल जिंकल्यास किती पैसे मिळणार खेळाडूला? कुठे पाहता येणार सामना…

लक्ष्य सेन 25 वर्षांचा दुष्काळ संपवेल का? फायनल जिंकल्यास किती पैसे मिळणार खेळाडूला? कुठे पाहता येणार सामना…

Mar 08, 2026 | 01:22 PM
Middle East War : UAE मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! दूतावासाकडून कडक नियमावली जाहीर

Middle East War : UAE मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! दूतावासाकडून कडक नियमावली जाहीर

Mar 08, 2026 | 01:21 PM
‘तू माझ्याशी लग्न करशील का?’ एल्विश यादवने गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला केलं प्रपोज, अभिनेत्री म्हणाली…

‘तू माझ्याशी लग्न करशील का?’ एल्विश यादवने गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला केलं प्रपोज, अभिनेत्री म्हणाली…

Mar 08, 2026 | 01:10 PM
US Iran War : अमेरिका- इराणमध्ये युद्धाचा भडका, हल्ले सुरुच; 52000 भारतीय मायदेशी परतले

US Iran War : अमेरिका- इराणमध्ये युद्धाचा भडका, हल्ले सुरुच; 52000 भारतीय मायदेशी परतले

Mar 08, 2026 | 01:10 PM
आठ गावांची ‘जीवनरेषा’ धूसर! कोट्यवधी रुपये पाण्यात; मेळघाटातील बारातांडा-धूळघाट रस्ता खड्यात गडप

आठ गावांची ‘जीवनरेषा’ धूसर! कोट्यवधी रुपये पाण्यात; मेळघाटातील बारातांडा-धूळघाट रस्ता खड्यात गडप

Mar 08, 2026 | 01:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM