‘Dhurandhar’च्या तूफानानंतर आदित्य धर – रणवीर सिंह पुन्हा एकत्र? चाहत्यांना दिली हिंट

आदित्य धर आणि रणवीर सिंग पुन्हा एकत्र काम करताना पाहण्यासाठी अनेक जण उत्सुक आहेत. आता, त्यांच्या पुढील चित्रपटाबद्दल महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

Feb 12, 2026 | 05:16 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

“धुरंधर” या चित्रपटात रणवीर सिंग आणि आदित्य धर यांनी एकत्र काम केले. चित्रपटगृहात प्रदर्शित होताच या चित्रपटाने ₹१,३०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली. शिवाय, नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाल्यापासून हा चित्रपट अनेक देशांमध्ये चार्टच्या शीर्षस्थानी ट्रेंड करत आहे. आता, हा भाग २ आहे, ज्याची निर्माते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे आणि यावेळी अपेक्षा खूप वाढल्या आहेत. आदित्य धर आणि रणवीर सिंग पुन्हा एकत्र काम करताना पाहण्यासाठी अनेक जण उत्सुक आहेत. आता, त्यांच्या पुढील चित्रपटाबद्दल महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

धुरंधरच्या आधी आदित्य धर ‘द इमॉर्टल अश्वत्थामा’ वर काम करत होते, परंतु मोठ्या बजेटमुळे हा चित्रपट थांबवण्यात आला. जिओ स्टुडिओज बॅनरखाली तो चित्रपट तयार करण्याचा त्यांचा मानस होता आणि तो विकी कौशलसोबत आणखी एक सहकार्य म्हणून बनवण्यात येणार होता. पण, या व्हीएफएक्स-आधारित चित्रपटाच्या रखडल्यानंतर, आदित्य धरने आता हा प्रकल्प सोडला आहे आणि तो पुन्हा त्यावर काम करणार नाही. दरम्यान, नवीन चित्रपटाबाबत एक अपडेट प्राप्त झाला आहे.

अलिकडेच, एक बातमी समोर आली आहे, ज्यामध्ये आदित्य धर एक नवीन पौराणिक अ‍ॅक्शन चित्रपट बनवण्याचा विचार करत असल्याचे उघड झाले आहे. तो रणवीर सिंगसोबत पुन्हा काम करण्यास उत्सुक आहे आणि त्याने त्याबद्दल अभिनेत्याशी बोलले आहे. अद्याप सुरुवातीचे दिवस असले तरी, अधिकृत घोषणा होण्यास थोडा वेळ लागू शकतो. पण, जर या प्रकल्पावरील चर्चा प्रत्यक्षात आली तर चाहते खूप आनंदी होतील. या जोडीने आधीच बरीच खळबळ उडवून दिली आहे.

‘Devkhel’मध्ये अंकुश चौधरीची निवड का ठरली खास? दिग्दर्शक चंद्रकांत गायकवाड यांनी केला खुलासा

त्या चित्रपटासाठी अजूनही बराच काळ वाट पाहावी लागेल. सध्या, आम्ही तुम्हाला कळवू इच्छितो की रणवीर सिंग धुरंधर २ नंतर प्रलयमध्ये काम करेल. हा चित्रपट कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर बनवला जात आहे, ज्याचे दिग्दर्शन जय मेहता करत आहेत. हा देखील एक झोम्बी-थीम असलेला चित्रपट आहे. चित्रपटाचे बजेट सुमारे ₹३०० कोटी असल्याचे सांगितले जाते.

Dhurandhar: 10 दिवसांत 15.8 मिलियन व्ह्यूज, 11 देशांमध्ये नंबर 1 चित्रपट; थिएटरनंतर आता ओटीटीवर वर्चस्व

