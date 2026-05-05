Ranabaali चित्रपटातील O Mere Saajan गाण्याचा जलवा, Social Media वर धुमाकूळ, तब्बल 100K+ Reels!

‘राणाबली’ हा या वर्षातील सर्वाधिक चर्चेत असलेला चित्रपट आहे, ज्यामध्ये विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना ही आवडती जोडी ‘मैथ्री मूवी मेकर्स’च्या बॅनरखाली पुन्हा एकत्र दिसणार आहे. ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर आधारित हा चित्रपट खऱ्या घटनांवर प्रेरित एक दमदार ड्रामा आहे, ज्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये त्यांच्या अप्रतिम केमिस्ट्रीबद्दल मोठी उत्सुकता आहे.
चित्रपटाबद्दल वाढत असलेल्या उत्सुकतेदरम्यान ‘ओ मेरे साजन’ हे गाणे रिलीज झाले आणि ते आता सोशल मीडियावर जोरदार ट्रेंड होत आहे. या गाण्यावर 100K+ रील्स तयार झाल्या आहेत, जे या गाण्याला प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या प्रचंड प्रेमाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आता आणखी वाढली आहे।
चित्रपटातील एक मोठा आकर्षण ठरलेले “ओ मेरे साजन” हे गाणे प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेले आहे आणि या गाण्यातून चित्रपटाच्या ऐतिहासिक वातावरणात दोघांची सुंदर केमिस्ट्री पाहायला मिळते. अप्रतिम व्हिज्युअल्स, दमदार कथा, उत्कृष्ट अभिनय आणि शानदार बॅकग्राउंड स्कोरमुळे ‘राणाबली’ने स्वतःला 2026 मधील सर्वाधिक प्रतिक्षित चित्रपटांमध्ये स्थान मिळवले आहे.
‘राणाबली’ हा एक भव्य ऐतिहासिक ड्रामा आहे, जो भारताच्या इतिहासातील काही कमी परिचित घटनांना मोठ्या पडद्यावर सादर करणार आहे. चित्रपटात विजय देवरकोंडा एक शक्तिशाली योद्ध्याच्या भूमिकेत दिसतील, ज्याची कथा औपनिवेशिक भारताच्या काळावर आधारित आहे. तर रश्मिका मंदाना त्यांची पत्नी ‘जयम्मा’ची भूमिका साकारत असून, ती कथेला भावनिक खोली देते.
या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राहुल सांकृत्यायन यांनी केले असून, ‘मैथ्री मूवी मेकर्स’चे वाय. रवि शंकर आणि नवीन येर्नेनी यांनी टी-सीरीजसोबत मिळून निर्मिती केली आहे. रश्मिका मंदाना या चित्रपटात फीमेल लीडमध्ये असून, त्यांच्या आणि विजयच्या जोडीची केमिस्ट्री पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. चित्रपटात आंतरराष्ट्रीय अभिनेता अर्नोल्ड वॉस्लू देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत आहे, ज्यामुळे चित्रपटाला जागतिक स्तरावर अधिक आकर्षण प्राप्त झाले आहे. ‘राणाबली’ हा चित्रपट 11 सप्टेंबर 2026 रोजी सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे.
