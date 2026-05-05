Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Bollywood »
  • O Mere Sajan Song From Ranabali Created A Stir 100k Reels Created On Social Media See Details Marathi News

Ranabaali चित्रपटातील O Mere Saajan गाण्याचा जलवा, Social Media वर धुमाकूळ, तब्बल 100K+ Reels!

चित्रपटाबद्दल वाढत असलेल्या उत्सुकतेदरम्यान 'ओ मेरे साजन' हे गाणे रिलीज झाले आणि ते आता सोशल मीडियावर जोरदार ट्रेंड होत आहे. या गाण्यावर 100K+ रील्स तयार झाल्या आहेत. जे गाणं प्रेक्षकांना वेड लावत आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 12:56 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • विजय – रश्मिकाच्या लग्नानंतरचा पहिला चित्रपट
  • ‘ओ मेरे साजन’ गाणं रिलीज
  • चित्रपटातील गाण्याने प्रेक्षकांना लावलं वेड
Ranabali Movie Song O Mere Sajan: 2026 मधील सर्वाधिक प्रतिक्षेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक, ‘राणाबली’मध्ये विजय देवरकोंडा एका दमदार योद्ध्याच्या भूमिकेत दिसणार आहेत, तर त्यांच्यासोबत रश्मिका मंदाना ‘जयम्मा’च्या भूमिकेत झळकणार आहे! हा चित्रपट विजय आणि रश्मिकाच्या लग्नानंतरचा पहिला चित्रपट असणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखीनच वाढली आहे.

“मी माझी लाज बाजूला ठेवली….” ‘बंदर’ चित्रपटासाठी बॉबी बॉबी देओलचा कम्फर्ट झोनला रामराम!

सर्वाधिक चर्चेत असलेला चित्रपट

‘राणाबली’ हा या वर्षातील सर्वाधिक चर्चेत असलेला चित्रपट आहे, ज्यामध्ये विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना ही आवडती जोडी ‘मैथ्री मूवी मेकर्स’च्या बॅनरखाली पुन्हा एकत्र दिसणार आहे. ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर आधारित हा चित्रपट खऱ्या घटनांवर प्रेरित एक दमदार ड्रामा आहे, ज्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये त्यांच्या अप्रतिम केमिस्ट्रीबद्दल मोठी उत्सुकता आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by RANABAALI FILM (@ranabaalifilm)

‘ओ मेरे साजन’ गाणं रिलीज

चित्रपटाबद्दल वाढत असलेल्या उत्सुकतेदरम्यान ‘ओ मेरे साजन’ हे गाणे रिलीज झाले आणि ते आता सोशल मीडियावर जोरदार ट्रेंड होत आहे. या गाण्यावर 100K+ रील्स तयार झाल्या आहेत, जे या गाण्याला प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या प्रचंड प्रेमाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आता आणखी वाढली आहे।

चित्रपटातील गाण्याने प्रेक्षकांना लावलं वेड

चित्रपटातील एक मोठा आकर्षण ठरलेले “ओ मेरे साजन” हे गाणे प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेले आहे आणि या गाण्यातून चित्रपटाच्या ऐतिहासिक वातावरणात दोघांची सुंदर केमिस्ट्री पाहायला मिळते. अप्रतिम व्हिज्युअल्स, दमदार कथा, उत्कृष्ट अभिनय आणि शानदार बॅकग्राउंड स्कोरमुळे ‘राणाबली’ने स्वतःला 2026 मधील सर्वाधिक प्रतिक्षित चित्रपटांमध्ये स्थान मिळवले आहे.

कमी परिचित घटनांना मोठ्या पडद्यावर

‘राणाबली’ हा एक भव्य ऐतिहासिक ड्रामा आहे, जो भारताच्या इतिहासातील काही कमी परिचित घटनांना मोठ्या पडद्यावर सादर करणार आहे. चित्रपटात विजय देवरकोंडा एक शक्तिशाली योद्ध्याच्या भूमिकेत दिसतील, ज्याची कथा औपनिवेशिक भारताच्या काळावर आधारित आहे. तर रश्मिका मंदाना त्यांची पत्नी ‘जयम्मा’ची भूमिका साकारत असून, ती कथेला भावनिक खोली देते.

जागतिक स्तरावर अधिक आकर्षण

या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राहुल सांकृत्यायन यांनी केले असून, ‘मैथ्री मूवी मेकर्स’चे वाय. रवि शंकर आणि नवीन येर्नेनी यांनी टी-सीरीजसोबत मिळून निर्मिती केली आहे. रश्मिका मंदाना या चित्रपटात फीमेल लीडमध्ये असून, त्यांच्या आणि विजयच्या जोडीची केमिस्ट्री पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. चित्रपटात आंतरराष्ट्रीय अभिनेता अर्नोल्ड वॉस्लू देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत आहे, ज्यामुळे चित्रपटाला जागतिक स्तरावर अधिक आकर्षण प्राप्त झाले आहे. ‘राणाबली’ हा चित्रपट 11 सप्टेंबर 2026 रोजी सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे.

नाटकानंतर आता चित्रपटातही ‘या’ जोडीचा डंका, “बाज्या बैज्या” मध्ये एकत्र झळकणार

Web Title: O mere sajan song from ranabali created a stir 100k reels created on social media see details marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 12:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “
1

अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान
2

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ
3

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा
4

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान बेहाल; रॉयल्स विरुद्ध ‘ही’ खेळी करत मोडला डिविलियर्सचा रेकॉर्ड

KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान बेहाल; रॉयल्स विरुद्ध ‘ही’ खेळी करत मोडला डिविलियर्सचा रेकॉर्ड

May 18, 2026 | 03:20 PM
Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

May 18, 2026 | 03:19 PM
War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

May 18, 2026 | 03:15 PM
४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

May 18, 2026 | 03:10 PM
iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

May 18, 2026 | 02:57 PM
Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 18, 2026 | 02:48 PM
Road Safety: घाटात गाडी चालवताना ‘या’ 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा ‘हा’ रिपोर्ट

Road Safety: घाटात गाडी चालवताना ‘या’ 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा ‘हा’ रिपोर्ट

May 18, 2026 | 02:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM