प्रलय आएगा! ‘Tumbbad 2’ मध्ये Alia Bhatt ची दमदार एन्ट्री; केवळ कॅमिओ नव्हे, तर कथेला देणार मोठा ट्विस्ट!

मिळालेल्या माहितीनुसार, आलिया भट्टने या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला सुरुवात केली आहे. ती एका विशेष शेड्यूल्डसाठी सुमारे २० दिवस शूटिंगमध्ये सहभागी होणार आहे. आलियाचे या चित्रपटातील असणे हे केवळ नावापुरते नसून, कथेच्या दृष्टीने तिची भूमिका अत्यंत कळीची असल्याचे सांगितले जात आहे.
NEW TWIST IN THE WORLD OF #Tumbbad 👀🔥#Tumbbad2 just got BIGGER & BOLDER with the entry of Alia Bhatt 💥 Not a full-fledged role, but a SHORT yet POWER-PACKED character that reportedly DRIVES the FINAL CHAPTER of the franchise 🤯⚡ If executed right, this could add a whole… pic.twitter.com/Ia95p0Wtg0 — Pan India Review (@PanIndiaReview) May 5, 2026
रिपोर्ट्सनुसार, आलिया भट्टचे पात्र चित्रपटाच्या क्लाइमेक्सशी थेट जोडलेले आहे, जे संपूर्ण कथानकात एक मोठा आणि अनपेक्षित ट्विस्ट घेऊन येईल. जरी आलियाचा पडद्यावरील वेळ मर्यादित असला, तरी तिची भूमिका संपूर्ण कथेची दिशा बदलणारी आणि प्रेक्षकांना धक्का देणारा ‘सरप्राईज पॅकेज’ ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
२०१८ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘तुंबाड’ हा चित्रपट सुरुवातीला बॉक्स ऑफिसवर फारशी कमाल दाखवू शकला नव्हता, मात्र कालांतराने तो एक कल्ट क्लासिक चित्रपट ठरला. अलीकडेच हा चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित झाला असता, त्याने बॉक्स ऑफिसवर नवीन विक्रम प्रस्थापित केले आणि प्रेक्षकांमध्ये याची लोकप्रियता अनेक पटींनी वाढली. आता याचा सिक्वेल पहिल्या भागापेक्षा अधिक भव्य स्तरावर तयार केला जात असून सोहम शाहसोबत अनुभवी अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे.
‘तुंबाड २’ चे बजेट सुमारे १०० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे, जे पहिल्या भागाच्या तुलनेत अत्यंत भव्य आहे. हा चित्रपट ३ डिसेंबर २०२७ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज आहे. या चित्रपटाव्यतिरिक्त आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली यांच्या ‘लव्ह अँड वॉर’ मध्ये रणबीर कपूर आणि विक्की कौशलसोबत दिसणार आहे. मात्र, सध्या सर्वत्र ‘तुंबाड २’ मधील आलियाच्या भूमिकेचीच सर्वाधिक चर्चा रंगत आहे.
