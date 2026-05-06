Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

प्रलय आएगा! ‘Tumbbad 2’ मध्ये Alia Bhatt ची दमदार एन्ट्री; केवळ कॅमिओ नव्हे, तर कथेला देणार मोठा ट्विस्ट!

Alia Bhatt News: सोहम शाहच्या 'Tumbbad 2' मध्ये आलिया भट्ट एका दमदार भूमिकेत दिसणार आहे. कथेच्या क्लाइमेक्समध्ये आलियाचे पात्र मोठा ट्विस्ट आणणार असून चित्रपटाचे बजेट १०० कोटी आहे. वाचा सविस्तर अपडेट.

Updated On: May 06, 2026 | 01:56 PM
प्रलय आएगा! ‘Tumbbad 2’ मध्ये Alia Bhatt ची दमदार एन्ट्री (Photo Credit- X)

प्रलय आएगा! ‘Tumbbad 2’ मध्ये Alia Bhatt ची दमदार एन्ट्री (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • प्रलय आएगा! ‘Tumbbad 2’ मध्ये Alia Bhatt ची दमदार एन्ट्री
  • केवळ कॅमिओ नव्हे
  • तर कथेला देणार मोठा ट्विस्ट!
Tumbbad 2 News: अभिनेता सोहम शाहचा बहुप्रतिक्षित हॉरर-थ्रिलर चित्रपट ‘तुंबाड २’ (Tumbbad 2) सध्या मनोरंजन विश्वात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. या चित्रपटाबाबत आता एक मोठी अपडेट समोर आली असून, ज्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. बॉलिवूडची आघाडीची अभिनेत्री आलिया भट्ट (Alia Bhatt) या चित्रपटात केवळ पाहुण्या कलाकाराच्या भूमिकेत नसून, ती एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दमदार व्यक्तिरेखा साकारणार असल्याची खात्रीशीर माहिती समोर आली आहे.

आलिया भट्टचे २० दिवसांचे विशेष शूटिंग

मिळालेल्या माहितीनुसार, आलिया भट्टने या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला सुरुवात केली आहे. ती एका विशेष शेड्यूल्डसाठी सुमारे २० दिवस शूटिंगमध्ये सहभागी होणार आहे. आलियाचे या चित्रपटातील असणे हे केवळ नावापुरते नसून, कथेच्या दृष्टीने तिची भूमिका अत्यंत कळीची असल्याचे सांगितले जात आहे.

चित्रपटाच्या क्लाइमेक्समध्ये येणार मोठा ट्विस्ट

रिपोर्ट्सनुसार, आलिया भट्टचे पात्र चित्रपटाच्या क्लाइमेक्सशी थेट जोडलेले आहे, जे संपूर्ण कथानकात एक मोठा आणि अनपेक्षित ट्विस्ट घेऊन येईल. जरी आलियाचा पडद्यावरील वेळ मर्यादित असला, तरी तिची भूमिका संपूर्ण कथेची दिशा बदलणारी आणि प्रेक्षकांना धक्का देणारा ‘सरप्राईज पॅकेज’ ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.

Detective Dhananjay : रहस्य, थरार आणि मनोरंजन… काय म्हणतो धनंजय? आदिनाथने सांगितले अनेक पैलू

‘कल्ट क्लासिक’ ठरलेल्या तुंबाडचा मोठा विस्तार

२०१८ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘तुंबाड’ हा चित्रपट सुरुवातीला बॉक्स ऑफिसवर फारशी कमाल दाखवू शकला नव्हता, मात्र कालांतराने तो एक कल्ट क्लासिक चित्रपट ठरला. अलीकडेच हा चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित झाला असता, त्याने बॉक्स ऑफिसवर नवीन विक्रम प्रस्थापित केले आणि प्रेक्षकांमध्ये याची लोकप्रियता अनेक पटींनी वाढली. आता याचा सिक्वेल पहिल्या भागापेक्षा अधिक भव्य स्तरावर तयार केला जात असून सोहम शाहसोबत अनुभवी अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

१०० कोटींचे बजेट आणि रिलीज डेट

‘तुंबाड २’ चे बजेट सुमारे १०० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे, जे पहिल्या भागाच्या तुलनेत अत्यंत भव्य आहे. हा चित्रपट ३ डिसेंबर २०२७ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज आहे. या चित्रपटाव्यतिरिक्त आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली यांच्या ‘लव्ह अँड वॉर’ मध्ये रणबीर कपूर आणि विक्की कौशलसोबत दिसणार आहे. मात्र, सध्या सर्वत्र ‘तुंबाड २’ मधील आलियाच्या भूमिकेचीच सर्वाधिक चर्चा रंगत आहे.

‘Drushya-Adrushya’ मराठी चित्रपटाच्या पोस्टरचे अनावरण! ‘या’ तारखेला होणार प्रदर्शित

Web Title: Alia bhatt powerful role in sohum shah tumbbad 2 climax twist

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 01:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

झुकेगा नहीं साला’ नंतर आता ‘Raaka’चा स्वॅग! सिग्नेचर स्टेपचे हक्क स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्मात्यांचा मोठा निर्णय
1

झुकेगा नहीं साला’ नंतर आता ‘Raaka’चा स्वॅग! सिग्नेचर स्टेपचे हक्क स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

Vijay Deverakonda च्या वाढदिवसानिमित्त ‘राणाबली’ची खास झलक; शेअर केले ‘अश्ववीर’च्या भूमिकेतील शूटिंगच्या वेळचे BTS
2

Vijay Deverakonda च्या वाढदिवसानिमित्त ‘राणाबली’ची खास झलक; शेअर केले ‘अश्ववीर’च्या भूमिकेतील शूटिंगच्या वेळचे BTS

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! ‘या’ मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन

Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! ‘या’ मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन

May 16, 2026 | 04:55 PM
8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

May 16, 2026 | 04:49 PM
Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

May 16, 2026 | 04:43 PM
शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, “मुंबईचा हक्क” अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा

शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, “मुंबईचा हक्क” अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा

May 16, 2026 | 04:43 PM
MCL Recruitment 2026: MCL मध्ये ५०० जागांसाठी मेगा भरती सुरू! आयटीआय आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी!

MCL Recruitment 2026: MCL मध्ये ५०० जागांसाठी मेगा भरती सुरू! आयटीआय आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी!

May 16, 2026 | 04:27 PM
प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांना मूळ शाळेत परतण्याचे आदेश; मे महिन्याचे वेतन रोखण्याचाही इशारा

प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांना मूळ शाळेत परतण्याचे आदेश; मे महिन्याचे वेतन रोखण्याचाही इशारा

May 16, 2026 | 04:19 PM
Tula Japnar Ahe Fame : गुरुजींनी केलेलं भाकित ; तुमचा शेवटचा दिवस… “तुला जपणार आहे” फेम ‘या’ अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा

Tula Japnar Ahe Fame : गुरुजींनी केलेलं भाकित ; तुमचा शेवटचा दिवस… “तुला जपणार आहे” फेम ‘या’ अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा

May 16, 2026 | 04:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM