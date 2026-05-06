Raja Shivaji : अबबब्… अफझल पात्रासाठी संजय दत्तने घेतले इतके मानधन! सिनेमात Bollywood अवतरलं, पण किती घेतला पैसा?

Raja Shivaji चित्रपटासाठी हिंदी कलाकारांनी घेतले इतके मानधन!
Raja Shivaji चित्रपटात Bollywood मधील अनेक मोठ्या दिग्गजांनी अभिनय केला आहे आणि महत्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. अभिनेता संजय दत्त याने आदिलशाही सुभेदार अफझल खान याची भूमिका साकारली आहे तर अभिनेत्री विद्या बालन हिने बडी बेगमची भूमिका साकारली आहे. अभिषेक बच्चन थोरले संभाजीराजे यांची भूमिका साकारली आहे तर भाईजान सलमान छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अंगरक्षक जीवा महाले यांच्या भूमिकेत दिसून आला होता.
या सगळ्या कलाकारांनी किती मानधन घेतले असावा? असा तर्क अनेक प्रेक्षकांनी तसेच माध्यम व्यक्तिमत्वांनीही लावला. पण सिनेमाचा दिग्दर्शक आणि अभिनेता रितेश देशमुखने या सगळ्या तर्कांना पूर्णविराम दिला आहे. त्याने प्रतिक्रिया दिली आहे की , “अभिषेक बच्चन याने चित्रपटात मोफत काम केलं आहे. सलमान खान, विद्या बालन, बोमन इराणी, फरदीन खान यांनी मोफत काम केलंय चित्रपटात. ही महत्त्वाची गोष्ट मला सांगायची आहे. त्यामुळे मानधनाचे तर्क कृपया लावू नका.”
एकंदरीत, राजा शिवाजी सिनेमात दिसणाऱ्या Bollywood च्या प्रत्येक दिग्गज कलाकाराने सिनेमात अगदी मोफत काम केले आहे. त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे मानधन स्वीकारले नाही याबाबत रितेशने अखेर स्पष्टच केले आहे.