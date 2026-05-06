Raja Shivaji : अबबब्… अफझल पात्रासाठी संजय दत्तने घेतले इतके मानधन! सिनेमात Bollywood अवतरलं, पण किती घेतला पैसा?

Raja Shivaji : सध्या गाजत असलेल्या ‘Raja Shivaji’ सिनेमात हिंदीतील अनेक दिग्गज कलाकार पहिल्यांदाच मराठीत झळकले आहेत. Sanjay Dutt यांनी अफझल खान तर Vidya Balan यांनी बडी बेगमची भूमिका साकारली आहे.

Updated On: May 06, 2026 | 06:00 PM
  • हिंदी सिनेविश्वातील अनेक दिग्गज अगदी पहिल्यांदाच मराठी सिनेमात अभिनय करत आहेत
  • अभिनेता संजय दत्त याने आदिलशाही सुभेदार अफझल खान याची भूमिका साकारली
  • रितेशने अखेर स्पष्टच केले आहे
Raja Shivaji : सिनेमागृहात सध्या Raja Shivaji सिनेमाने तुफान आणले आहे. सिनेमा पाहण्यासाठी सिनेचाहते आणि छत्रपती शिवरायांचे प्रेमी मोठ्या संख्येने गर्दी करत आहेत. सिनेमा मराठी तसेच हिंदी आणि तेलगू या तिन्ही भाषेत जरी प्रदर्शित करण्यात आला असला तरी सिनेमाने मराठी भाषेत मुसंडी मारली आहे. सिनेमाला मराठी भाषेत जास्त पहिले जात आहे. हिंदी सिनेविश्वातील अनेक दिग्गज अगदी पहिल्यांदाच मराठी सिनेमात अभिनय करत आहेत. हिंदी सिनेक्षेत्रातील कलाकार अभिनेता संजय दत्त, अभिनेत्री विद्या बालन, अभिनेता अभिषेक बच्चन, अभिनेता बोमन इराणी, अभिनेता फरदीन खान तसेच अभिनेता सलमान खान यांनी या सिनेमात महत्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. पण इतका मोठा स्टार कास्ट, तर त्यांनी नक्कीच रक्कमही मोठी घेतली असेल, असा अंदाज अनेकांनी नक्कीच बांधला असेल.

Raja Shivaji चित्रपटासाठी हिंदी कलाकारांनी घेतले इतके मानधन!

Raja Shivaji चित्रपटात Bollywood मधील अनेक मोठ्या दिग्गजांनी अभिनय केला आहे आणि महत्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. अभिनेता संजय दत्त याने आदिलशाही सुभेदार अफझल खान याची भूमिका साकारली आहे तर अभिनेत्री विद्या बालन हिने बडी बेगमची भूमिका साकारली आहे. अभिषेक बच्चन थोरले संभाजीराजे यांची भूमिका साकारली आहे तर भाईजान सलमान छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अंगरक्षक जीवा महाले यांच्या भूमिकेत दिसून आला होता.

या सगळ्या कलाकारांनी किती मानधन घेतले असावा? असा तर्क अनेक प्रेक्षकांनी तसेच माध्यम व्यक्तिमत्वांनीही लावला. पण सिनेमाचा दिग्दर्शक आणि अभिनेता रितेश देशमुखने या सगळ्या तर्कांना पूर्णविराम दिला आहे. त्याने प्रतिक्रिया दिली आहे की , “अभिषेक बच्चन याने चित्रपटात मोफत काम केलं आहे. सलमान खान, विद्या बालन, बोमन इराणी, फरदीन खान यांनी मोफत काम केलंय चित्रपटात. ही महत्त्वाची गोष्ट मला सांगायची आहे. त्यामुळे मानधनाचे तर्क कृपया लावू नका.”

एकंदरीत, राजा शिवाजी सिनेमात दिसणाऱ्या Bollywood च्या प्रत्येक दिग्गज कलाकाराने सिनेमात अगदी मोफत काम केले आहे. त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे मानधन स्वीकारले नाही याबाबत रितेशने अखेर स्पष्टच केले आहे.

